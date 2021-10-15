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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/ekspress-test-1754685172.html
Власти Москвы рассказали о первых итогах экспресс-тестирования на COVID-19
Власти Москвы рассказали о первых итогах экспресс-тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Власти Москвы рассказали о первых итогах экспресс-тестирования на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID в МФЦ и ТЦ Москвы прошли уже 13 тысяч человек, 95% экспресс-тестов — отрицательные, инфекцию выявили у 440 человек, сообщила... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:21
2021-10-15T10:37
распространение коронавируса
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общество
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Экспресс-тестирование на COVID в МФЦ и ТЦ Москвы прошли уже 13 тысяч человек, 95% экспресс-тестов — отрицательные, инфекцию выявили у 440 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В понедельник, 11 октября, мы открыли возможность для всех желающих пройти экспресс-тестирование на COVID-19 в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных местах. Мы видим, что такой скрининг пользуется популярностью среди горожан. Только за прошедшие сутки проведено более 3 тысяч экспресс-тестов, из них 95% отрицательные, и только около 150 — положительные", - рассказала Ракова.В понедельник в Москве появилась возможность для всех желающих пройти экспресс-тестирование на COVID-19 в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных местах."При получении положительного экспресс-теста мы сразу же на месте проводим ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза. Сейчас ПЦР готов у 560 человек, из них у 78% — у 440 граждан — уже подтвердился диагноз. Таким образом, мы смогли выявить заболевание на раннем этапе и не допустить дальнейшее распространение инфекции", - сказала Ракова.
https://ria.ru/20211013/protsenko-1754332203.html
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москва, общество, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:21 15.10.2021 (обновлено: 10:37 15.10.2021)
 
Власти Москвы рассказали о первых итогах экспресс-тестирования на COVID-19

Экспресс-тесты на COVID-19 в ТЦ и МФЦ Москвы прошли 13 тысяч человек, 95% из них здоровы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Экспресс-тестирование на COVID в МФЦ и ТЦ Москвы прошли уже 13 тысяч человек, 95% экспресс-тестов — отрицательные, инфекцию выявили у 440 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В понедельник, 11 октября, мы открыли возможность для всех желающих пройти экспресс-тестирование на COVID-19 в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных местах. Мы видим, что такой скрининг пользуется популярностью среди горожан. Только за прошедшие сутки проведено более 3 тысяч экспресс-тестов, из них 95% отрицательные, и только около 150 — положительные", - рассказала Ракова.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 10:55Распространение коронавируса
Проценко оценил введение экспресс-тестирования на COVID-19 в школах Москвы
В понедельник в Москве появилась возможность для всех желающих пройти экспресс-тестирование на COVID-19 в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных местах.
"При получении положительного экспресс-теста мы сразу же на месте проводим ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза. Сейчас ПЦР готов у 560 человек, из них у 78% — у 440 граждан — уже подтвердился диагноз. Таким образом, мы смогли выявить заболевание на раннем этапе и не допустить дальнейшее распространение инфекции", - сказала Ракова.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 10:16Распространение коронавируса
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
 
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