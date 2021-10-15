https://ria.ru/20211015/ekspress-test-1754685172.html
Власти Москвы рассказали о первых итогах экспресс-тестирования на COVID-19
Власти Москвы рассказали о первых итогах экспресс-тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Власти Москвы рассказали о первых итогах экспресс-тестирования на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID в МФЦ и ТЦ Москвы прошли уже 13 тысяч человек, 95% экспресс-тестов — отрицательные, инфекцию выявили у 440 человек, сообщила... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:21
2021-10-15T10:21
2021-10-15T10:37
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Экспресс-тестирование на COVID в МФЦ и ТЦ Москвы прошли уже 13 тысяч человек, 95% экспресс-тестов — отрицательные, инфекцию выявили у 440 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В понедельник, 11 октября, мы открыли возможность для всех желающих пройти экспресс-тестирование на COVID-19 в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных местах. Мы видим, что такой скрининг пользуется популярностью среди горожан. Только за прошедшие сутки проведено более 3 тысяч экспресс-тестов, из них 95% отрицательные, и только около 150 — положительные", - рассказала Ракова.В понедельник в Москве появилась возможность для всех желающих пройти экспресс-тестирование на COVID-19 в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных местах."При получении положительного экспресс-теста мы сразу же на месте проводим ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза. Сейчас ПЦР готов у 560 человек, из них у 78% — у 440 граждан — уже подтвердился диагноз. Таким образом, мы смогли выявить заболевание на раннем этапе и не допустить дальнейшее распространение инфекции", - сказала Ракова.
https://ria.ru/20211013/protsenko-1754332203.html
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москва, общество, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:21 15.10.2021 (обновлено: 10:37 15.10.2021)
Власти Москвы рассказали о первых итогах экспресс-тестирования на COVID-19
Экспресс-тесты на COVID-19 в ТЦ и МФЦ Москвы прошли 13 тысяч человек, 95% из них здоровы