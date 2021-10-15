https://ria.ru/20211015/ekotropa-1754760316.html

Новая экотропа открылась в Челябинской области

Новая экотропа открылась в Челябинской области - РИА Новости, 15.10.2021

Новая экотропа открылась в Челябинской области

Новая пешая экологическая тропа, где находится самая большая каменная река в России, открылась в пятницу в национальном парке "Таганай" в городе Златоусте... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:57

2021-10-15T15:57

2021-10-15T16:02

челябинская область

общество

экология

челябинская область

златоуст

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

алексей текслер

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости. Новая пешая экологическая тропа, где находится самая большая каменная река в России, открылась в пятницу в национальном парке "Таганай" в городе Златоусте Челябинской области, сообщила замглавы федерального агентства по туризму Евгения Чухнова.Как сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ежегодно национальный парк "Таганай" посещает более 170 тысяч человек, и с каждым годом число туристов растет. "Благодаря новым экотропам уменьшается вытаптывание почв, сохраняются редкие растения. По развитости туристической инфраструктуры "Таганай" сегодня – один из лучших национальных парков России", - отметил глава региона."Здесь протекает самая большая каменная река в России, которая является и самым большим месторождением авантюрина. Чем больше таких особенностей, тем лучше. Это место природное, экологичное. Этот маршрут делает его интереснее. Когда есть на маршруте точки, о которых можно рассказать, а если место ещё и экологичное, то это отлично", - сказала замглавы при посещении нацпарка "Таганай".Она уточнила, что "Таганай" - это такое экологическое место, где хорошо дышится, особенно после Москвы, после города это лучшее, что можно увидеть. "Это место, про которое нужно рассказывать. Я думаю что после того, как мы вернёмся, у нас как раз готовится зимняя кампания и, однозначно, это место достойно того, чтобы его рекомендовать", - отметила она.Как сообщала пресс-служба Ростуризма, 15 октября в национальном парке "Таганай" состоится официальное открытие нового пешего туристического маршрута – экологической тропы на Большую Каменную реку. Эта визитная карточка "Таганая" представляет собой многокилометровую россыпь огромных валунов авантюрина. Обустройство маршрута – совместный проект нацпарка, Агентства международного сотрудничества Челябинской области и компании Wellcamp при поддержке Ростуризма.Как пояснила директор нацпарка "Таганай" Эльвина Новосёлова, главное, чтобы инфраструктура была вписана в ландшафт, не смотрелась диссонансом. "С этим объектом нам это удалось. Большая каменная река - это якорь, это точка притяжения туристов, дополнительный такой ракурс, изумительная фоторамка на фоне реки", - сказала она журналистам.Пресс-секретарь нацпарка Инна Гладышева сообщила, что Большая каменная река имеет протяжённость 6 километров, средняя ширина 200 метров, максимальная ширина – 700 метров. Это не русло реки, это каменный поток. "Как он получился? Резкое похолодание произошло и с вершины горы произошло морозное выветривание камней с горы. "Это произошло около 10 тысяч лет назад. Большая каменная река – это также самое большое в мире месторождение поделочного камня авантюрин", - сказала она журналистам.По словам Гладышевой, в настоящее время туристы посещают Большую Каменную реку по Нижней тропе. И хотя этот маршрут довольно известный, он не очень живописен: видовая точка находится только в самом конце пути. Новая тропа начинается с Центральной усадьбы парка и идет через смотровую площадку "Тещин язык", где открывается прекрасный вид на хребты Большой и Средний, добавила она.По данным пресс-службы нацпарка "Таганай", парк образован 5 марта 1991 года вблизи города Златоуст, на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 квадратных километров, территория включает в себя таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана. В 2020 году в национальном парке "Таганай" побывало 176 525 туристов.

https://ria.ru/20211012/granty-1754157652.html

https://ria.ru/20210901/rekonstruktsiya-1748178667.html

https://ria.ru/20210804/dvory-1744373696.html

https://ria.ru/20210917/chelyabinsk-1750589672.html

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общество, экология, челябинская область, златоуст, федеральное агентство по туризму (ростуризм), алексей текслер, россия, новости - туризм