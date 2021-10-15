Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
https://ria.ru/20211015/ekotropa-1754760316.html
Новая экотропа открылась в Челябинской области
Новая экотропа открылась в Челябинской области - РИА Новости, 15.10.2021
Новая экотропа открылась в Челябинской области
Новая пешая экологическая тропа, где находится самая большая каменная река в России, открылась в пятницу в национальном парке "Таганай" в городе Златоусте... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:57
2021-10-15T16:02
челябинская область
общество
экология
челябинская область
златоуст
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
алексей текслер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155272/83/1552728349_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_3c47c1feeb600b3d46ddd05f15fe6990.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости. Новая пешая экологическая тропа, где находится самая большая каменная река в России, открылась в пятницу в национальном парке "Таганай" в городе Златоусте Челябинской области, сообщила замглавы федерального агентства по туризму Евгения Чухнова.Как сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ежегодно национальный парк "Таганай" посещает более 170 тысяч человек, и с каждым годом число туристов растет. "Благодаря новым экотропам уменьшается вытаптывание почв, сохраняются редкие растения. По развитости туристической инфраструктуры "Таганай" сегодня – один из лучших национальных парков России", - отметил глава региона."Здесь протекает самая большая каменная река в России, которая является и самым большим месторождением авантюрина. Чем больше таких особенностей, тем лучше. Это место природное, экологичное. Этот маршрут делает его интереснее. Когда есть на маршруте точки, о которых можно рассказать, а если место ещё и экологичное, то это отлично", - сказала замглавы при посещении нацпарка "Таганай".Она уточнила, что "Таганай" - это такое экологическое место, где хорошо дышится, особенно после Москвы, после города это лучшее, что можно увидеть. "Это место, про которое нужно рассказывать. Я думаю что после того, как мы вернёмся, у нас как раз готовится зимняя кампания и, однозначно, это место достойно того, чтобы его рекомендовать", - отметила она.Как сообщала пресс-служба Ростуризма, 15 октября в национальном парке "Таганай" состоится официальное открытие нового пешего туристического маршрута – экологической тропы на Большую Каменную реку. Эта визитная карточка "Таганая" представляет собой многокилометровую россыпь огромных валунов авантюрина. Обустройство маршрута – совместный проект нацпарка, Агентства международного сотрудничества Челябинской области и компании Wellcamp при поддержке Ростуризма.Как пояснила директор нацпарка "Таганай" Эльвина Новосёлова, главное, чтобы инфраструктура была вписана в ландшафт, не смотрелась диссонансом. "С этим объектом нам это удалось. Большая каменная река - это якорь, это точка притяжения туристов, дополнительный такой ракурс, изумительная фоторамка на фоне реки", - сказала она журналистам.Пресс-секретарь нацпарка Инна Гладышева сообщила, что Большая каменная река имеет протяжённость 6 километров, средняя ширина 200 метров, максимальная ширина – 700 метров. Это не русло реки, это каменный поток. "Как он получился? Резкое похолодание произошло и с вершины горы произошло морозное выветривание камней с горы. "Это произошло около 10 тысяч лет назад. Большая каменная река – это также самое большое в мире месторождение поделочного камня авантюрин", - сказала она журналистам.По словам Гладышевой, в настоящее время туристы посещают Большую Каменную реку по Нижней тропе. И хотя этот маршрут довольно известный, он не очень живописен: видовая точка находится только в самом конце пути. Новая тропа начинается с Центральной усадьбы парка и идет через смотровую площадку "Тещин язык", где открывается прекрасный вид на хребты Большой и Средний, добавила она.По данным пресс-службы нацпарка "Таганай", парк образован 5 марта 1991 года вблизи города Златоуст, на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 квадратных километров, территория включает в себя таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана. В 2020 году в национальном парке "Таганай" побывало 176 525 туристов.
https://ria.ru/20211012/granty-1754157652.html
https://ria.ru/20210901/rekonstruktsiya-1748178667.html
https://ria.ru/20210804/dvory-1744373696.html
https://ria.ru/20210917/chelyabinsk-1750589672.html
челябинская область
златоуст
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155272/83/1552728349_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_fb59375c26f1f6530ed65be8c70191a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, экология, челябинская область, златоуст, федеральное агентство по туризму (ростуризм), алексей текслер, россия, новости - туризм
15:57 15.10.2021 (обновлено: 16:02 15.10.2021)
 
Новая экотропа открылась в Челябинской области

Экотропа, ведущая к самой большой каменной реке в России, открылась в Златоусте

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧелябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда "Сколково"
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости. Новая пешая экологическая тропа, где находится самая большая каменная река в России, открылась в пятницу в национальном парке "Таганай" в городе Златоусте Челябинской области, сообщила замглавы федерального агентства по туризму Евгения Чухнова.
Как сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ежегодно национальный парк "Таганай" посещает более 170 тысяч человек, и с каждым годом число туристов растет. "Благодаря новым экотропам уменьшается вытаптывание почв, сохраняются редкие растения. По развитости туристической инфраструктуры "Таганай" сегодня – один из лучших национальных парков России", - отметил глава региона.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:27Челябинская область
В Челябинской области назвали победителей конкурсов на гранты губернатора
"Здесь протекает самая большая каменная река в России, которая является и самым большим месторождением авантюрина. Чем больше таких особенностей, тем лучше. Это место природное, экологичное. Этот маршрут делает его интереснее. Когда есть на маршруте точки, о которых можно рассказать, а если место ещё и экологичное, то это отлично", - сказала замглавы при посещении нацпарка "Таганай".
Она уточнила, что "Таганай" - это такое экологическое место, где хорошо дышится, особенно после Москвы, после города это лучшее, что можно увидеть. "Это место, про которое нужно рассказывать. Я думаю что после того, как мы вернёмся, у нас как раз готовится зимняя кампания и, однозначно, это место достойно того, чтобы его рекомендовать", - отметила она.
Усадьба Демидовых в Кыштыме - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 15:22Челябинская область
В челябинском Кыштыме реконструируют усадьбы Демидовых
Как сообщала пресс-служба Ростуризма, 15 октября в национальном парке "Таганай" состоится официальное открытие нового пешего туристического маршрута – экологической тропы на Большую Каменную реку. Эта визитная карточка "Таганая" представляет собой многокилометровую россыпь огромных валунов авантюрина. Обустройство маршрута – совместный проект нацпарка, Агентства международного сотрудничества Челябинской области и компании Wellcamp при поддержке Ростуризма.
Как пояснила директор нацпарка "Таганай" Эльвина Новосёлова, главное, чтобы инфраструктура была вписана в ландшафт, не смотрелась диссонансом. "С этим объектом нам это удалось. Большая каменная река - это якорь, это точка притяжения туристов, дополнительный такой ракурс, изумительная фоторамка на фоне реки", - сказала она журналистам.
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 17:01Челябинская область
Челябинские власти направят 1,3 миллиарда рублей на благоустройство дворов
Пресс-секретарь нацпарка Инна Гладышева сообщила, что Большая каменная река имеет протяжённость 6 километров, средняя ширина 200 метров, максимальная ширина – 700 метров. Это не русло реки, это каменный поток. "Как он получился? Резкое похолодание произошло и с вершины горы произошло морозное выветривание камней с горы. "Это произошло около 10 тысяч лет назад. Большая каменная река – это также самое большое в мире месторождение поделочного камня авантюрин", - сказала она журналистам.
По словам Гладышевой, в настоящее время туристы посещают Большую Каменную реку по Нижней тропе. И хотя этот маршрут довольно известный, он не очень живописен: видовая точка находится только в самом конце пути. Новая тропа начинается с Центральной усадьбы парка и идет через смотровую площадку "Тещин язык", где открывается прекрасный вид на хребты Большой и Средний, добавила она.
По данным пресс-службы нацпарка "Таганай", парк образован 5 марта 1991 года вблизи города Златоуст, на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 квадратных километров, территория включает в себя таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана. В 2020 году в национальном парке "Таганай" побывало 176 525 туристов.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 18:08Челябинская область
Текслер призвал создать в Челябинске всероссийский полигон дорожной техники
 
Челябинская областьОбществоЭкологияЧелябинская областьЗлатоустФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Алексей ТекслерРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
00:33ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Лента новостейМолния