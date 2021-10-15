https://ria.ru/20211015/domodedovo-1754767501.html

В Домодедово внедрят контроль пассажиров по биометрии лица

В Домодедово внедрят контроль пассажиров по биометрии лица - РИА Новости, 15.10.2021

В Домодедово внедрят контроль пассажиров по биометрии лица

Аэропорт Домодедово планирует внедрить в пилотном режиме контроль путешественников по биометрии лица, сообщается на Telegram-канале министерства транспорта... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:32

2021-10-15T16:32

2021-10-15T18:04

общество

технологии

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 15 окт. - РИА Новости. Аэропорт Домодедово планирует внедрить в пилотном режиме контроль путешественников по биометрии лица, сообщается на Telegram-канале министерства транспорта Московской области."Аэропорт Домодедово планирует внедрить в пилотном режиме контроль путешественников по биометрии лица. Это позволит проходить все предполетные процедуры без предъявления бумажных документов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в аэропорту также реализована технология для обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам.Путешественники могут пройти предполетный контроль и посадку на рейс, предъявив посадочный талон на мобильном устройстве. Распечатывать билет не нужно, а значит, пассажиры меньше контактируют с посторонними предметами.

https://ria.ru/20211015/moskva-1754672131.html

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общество, технологии, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), новости - туризм