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Туризм
https://ria.ru/20211015/domodedovo-1754767501.html
В Домодедово внедрят контроль пассажиров по биометрии лица
В Домодедово внедрят контроль пассажиров по биометрии лица - РИА Новости, 15.10.2021
В Домодедово внедрят контроль пассажиров по биометрии лица
Аэропорт Домодедово планирует внедрить в пилотном режиме контроль путешественников по биометрии лица, сообщается на Telegram-канале министерства транспорта... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:32
2021-10-15T18:04
общество
технологии
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 15 окт. - РИА Новости. Аэропорт Домодедово планирует внедрить в пилотном режиме контроль путешественников по биометрии лица, сообщается на Telegram-канале министерства транспорта Московской области."Аэропорт Домодедово планирует внедрить в пилотном режиме контроль путешественников по биометрии лица. Это позволит проходить все предполетные процедуры без предъявления бумажных документов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в аэропорту также реализована технология для обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам.Путешественники могут пройти предполетный контроль и посадку на рейс, предъявив посадочный талон на мобильном устройстве. Распечатывать билет не нужно, а значит, пассажиры меньше контактируют с посторонними предметами.
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общество, технологии, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), новости - туризм
16:32 15.10.2021 (обновлено: 18:04 15.10.2021)
 
В Домодедово внедрят контроль пассажиров по биометрии лица

В Домодедово в пилотном режиме внедрят контроль пассажиров по биометрии лица

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт. - РИА Новости. Аэропорт Домодедово планирует внедрить в пилотном режиме контроль путешественников по биометрии лица, сообщается на Telegram-канале министерства транспорта Московской области.
"Аэропорт Домодедово планирует внедрить в пилотном режиме контроль путешественников по биометрии лица. Это позволит проходить все предполетные процедуры без предъявления бумажных документов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту также реализована технология для обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам.
Путешественники могут пройти предполетный контроль и посадку на рейс, предъявив посадочный талон на мобильном устройстве. Распечатывать билет не нужно, а значит, пассажиры меньше контактируют с посторонними предметами.
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