https://ria.ru/20211015/dollar-1754789833.html

Курс доллара упал до 71 рубля впервые с июля 2020 года

Курс доллара упал до 71 рубля впервые с июля 2020 года - РИА Новости, 15.10.2021

Курс доллара упал до 71 рубля впервые с июля 2020 года

Курс доллара упал до 71 рубля впервые с июля прошлого года. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:58

2021-10-15T17:58

2021-10-15T19:52

московская биржа

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Курс доллара упал до 71 рубля впервые с июля прошлого года.На фоне подорожания нефти российская валюта продолжает расти.Курс доллара расчетами "завтра" на 18:01 мск снижался на 37 копеек — до 70,97 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 82,36 рубля, следует из данных Московской биржи.Стоимость нефти марки Brent прибавляет 1,1 процента, достигая 84,9 доллара.Накануне американская валюта также подешевела на 59 копеек. В числе причин снижения курса аналитики называли рост цен на топливо и новости о сокращении ежемесячного объема скупки долговых бумаг, производимой в рамках программы QE, которое начнется в конце ноября и составит 15 миллиардов долларов в месяц.

https://ria.ru/20211015/gaz-1754764314.html

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2021

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московская биржа