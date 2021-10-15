12:14 15.10.2021 (обновлено: 12:18 15.10.2021)
Жительнице Махачкалы вернули детей почти через год после решения суда
Жительнице Махачкалы Церетиловой вернули детей, которых после решения суда прятал отец
МАХАЧКАЛА, 15 окт – РИА Новости. Многодетная мать из Махачкалы Нина Церетилова заявила, что судебные приставы Чечни вернули ей детей, которых отец, по ее словам, прятал почти год после решения суда.
Ранее в СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что дети должны жить с матерью, однако бывший муж Нины, Магомед Церетилов, не возвращал детей матери. Председатель Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев взял под личный контроль эту ситуацию. Кроме того, глава Дагестана поручил министру внутренних дел региона найти отобранных детей и вернуть их матери, как постановил суд.
"Во-первых, хочу искренне поблагодарить приставов города Грозного Чеченской Республики, которые в рамках закона и крайне профессионально исполнили решение суда. Действия происходили на территории Чечни, по поводу действий я пока не буду давать комментариев, но на основании моей истории вы примерно понимаете, что там происходило. Сейчас мы с детьми, мы устали. Нас предстоит долгая реабилитация, психологическая помощь", – сообщила женщина на своей странице в Instagram.
Она выразила уверенность, что ее "история еще не закончилась".
"Я не уверена в своей безопасности, потому что не знаю, что та сторона будет делать. Несмотря на то, что я просила, чтоб остановились, перестали и думали о детях. Хочу еще поблагодарить Ежову Марию Юрьевну (детский омбудсмен в Дагестане – ред.). Она содействовала исполнению закона... Я понимаю, что моя история еще не закончилась, она будет как-то продолжаться. Хочу кинуть булыжник в сторону Буйнакска и коррупции, которая там происходит, и сказать, посмотрите, как там работают законы и как они исполняются", – сказала многодетная мать в видеообращении.