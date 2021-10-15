https://ria.ru/20211015/deti-1754711137.html

Жительнице Махачкалы вернули детей почти через год после решения суда

Жительнице Махачкалы вернули детей почти через год после решения суда - РИА Новости, 15.10.2021

Жительнице Махачкалы вернули детей почти через год после решения суда

Многодетная мать из Махачкалы Нина Церетилова заявила, что судебные приставы Чечни вернули ей детей, которых отец, по ее словам, прятал почти год после решения... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:14

2021-10-15T12:14

2021-10-15T12:18

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МАХАЧКАЛА, 15 окт – РИА Новости. Многодетная мать из Махачкалы Нина Церетилова заявила, что судебные приставы Чечни вернули ей детей, которых отец, по ее словам, прятал почти год после решения суда.Ранее в СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что дети должны жить с матерью, однако бывший муж Нины, Магомед Церетилов, не возвращал детей матери. Председатель Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев взял под личный контроль эту ситуацию. Кроме того, глава Дагестана поручил министру внутренних дел региона найти отобранных детей и вернуть их матери, как постановил суд."Во-первых, хочу искренне поблагодарить приставов города Грозного Чеченской Республики, которые в рамках закона и крайне профессионально исполнили решение суда. Действия происходили на территории Чечни, по поводу действий я пока не буду давать комментариев, но на основании моей истории вы примерно понимаете, что там происходило. Сейчас мы с детьми, мы устали. Нас предстоит долгая реабилитация, психологическая помощь", – сообщила женщина на своей странице в Instagram.Она выразила уверенность, что ее "история еще не закончилась"."Я не уверена в своей безопасности, потому что не знаю, что та сторона будет делать. Несмотря на то, что я просила, чтоб остановились, перестали и думали о детях. Хочу еще поблагодарить Ежову Марию Юрьевну (детский омбудсмен в Дагестане – ред.). Она содействовала исполнению закона... Я понимаю, что моя история еще не закончилась, она будет как-то продолжаться. Хочу кинуть булыжник в сторону Буйнакска и коррупции, которая там происходит, и сказать, посмотрите, как там работают законы и как они исполняются", – сказала многодетная мать в видеообращении.

https://ria.ru/20210718/rebenok-1741753738.html

https://ria.ru/20210320/makhachkala-1602139022.html

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общество, махачкала, буйнакск, республика дагестан, россия