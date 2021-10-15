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Чиновника в ЕАО будут судить по делу о халатности при эксплуатации дамбы

Чиновника в ЕАО будут судить по делу о халатности при эксплуатации дамбы - РИА Новости, 15.10.2021

Чиновника в ЕАО будут судить по делу о халатности при эксплуатации дамбы

Начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (ЕАО)... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:40

2021-10-15T11:40

2021-10-15T11:42

происшествия

еврейская автономная область

следственный комитет россии (ск рф)

жкх

россия

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ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (ЕАО) предстанет перед судом по делу о халатности при эксплуатации дамбы, сообщило региональное СУСК РФ.По данным следствия, 14 сентября 2020 года на участке земляной водооградительной дамбы вблизи улицы Ушакова в селе Ленинское прорвало дамбу. Вода из озера Быково (Круглое) затопила участки. Кроме того, авария усугубила паводковое состояние в границах ряда улиц села. Общий ущерб от причиненной аварии следователи оценили в 1 945 090 рублей.Отмечается, что начальник управления районной администрации был обязан, но не обеспечил соблюдение обязательных требований при эксплуатации гидротехнического сооружения. В результате отсутствовали затворы и задвижки водовыпусков на втором участке дамбы, что не позволило своевременно предотвратить ЧП."Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В обеспечительных целях судом по ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210929/vzyatka-1752304059.html

еврейская автономная область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, еврейская автономная область, следственный комитет россии (ск рф), жкх, россия