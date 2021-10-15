https://ria.ru/20211015/damba-1754702466.html
Чиновника в ЕАО будут судить по делу о халатности при эксплуатации дамбы
Чиновника в ЕАО будут судить по делу о халатности при эксплуатации дамбы - РИА Новости, 15.10.2021
Чиновника в ЕАО будут судить по делу о халатности при эксплуатации дамбы
Начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (ЕАО)... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:40
2021-10-15T11:40
2021-10-15T11:42
происшествия
еврейская автономная область
следственный комитет россии (ск рф)
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95818/96/958189652_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94cef405caeccd9b126d734cea5d394e.jpg
ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (ЕАО) предстанет перед судом по делу о халатности при эксплуатации дамбы, сообщило региональное СУСК РФ.По данным следствия, 14 сентября 2020 года на участке земляной водооградительной дамбы вблизи улицы Ушакова в селе Ленинское прорвало дамбу. Вода из озера Быково (Круглое) затопила участки. Кроме того, авария усугубила паводковое состояние в границах ряда улиц села. Общий ущерб от причиненной аварии следователи оценили в 1 945 090 рублей.Отмечается, что начальник управления районной администрации был обязан, но не обеспечил соблюдение обязательных требований при эксплуатации гидротехнического сооружения. В результате отсутствовали затворы и задвижки водовыпусков на втором участке дамбы, что не позволило своевременно предотвратить ЧП."Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В обеспечительных целях судом по ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210929/vzyatka-1752304059.html
еврейская автономная область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95818/96/958189652_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_802283326eb0de1c2322ba1682186672.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, еврейская автономная область, следственный комитет россии (ск рф), жкх, россия
11:40 15.10.2021 (обновлено: 11:42 15.10.2021)
Чиновника в ЕАО будут судить по делу о халатности при эксплуатации дамбы
Чиновник в ЕАО предстанет перед по делу о халатности при эксплуатации дамбы
ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости.
Начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (ЕАО) предстанет перед судом по делу о халатности при эксплуатации дамбы, сообщило региональное СУСК РФ
.
По данным следствия, 14 сентября 2020 года на участке земляной водооградительной дамбы вблизи улицы Ушакова в селе Ленинское прорвало дамбу. Вода из озера Быково (Круглое) затопила участки. Кроме того, авария усугубила паводковое состояние в границах ряда улиц села. Общий ущерб от причиненной аварии следователи оценили в 1 945 090 рублей.
Отмечается, что начальник управления районной администрации был обязан, но не обеспечил соблюдение обязательных требований при эксплуатации гидротехнического сооружения. В результате отсутствовали затворы и задвижки водовыпусков на втором участке дамбы, что не позволило своевременно предотвратить ЧП.
"Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В обеспечительных целях судом по ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.