Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/damba-1754702466.html
Чиновника в ЕАО будут судить по делу о халатности при эксплуатации дамбы
Чиновника в ЕАО будут судить по делу о халатности при эксплуатации дамбы - РИА Новости, 15.10.2021
Чиновника в ЕАО будут судить по делу о халатности при эксплуатации дамбы
Начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (ЕАО)... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:40
2021-10-15T11:42
происшествия
еврейская автономная область
следственный комитет россии (ск рф)
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95818/96/958189652_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94cef405caeccd9b126d734cea5d394e.jpg
ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (ЕАО) предстанет перед судом по делу о халатности при эксплуатации дамбы, сообщило региональное СУСК РФ.По данным следствия, 14 сентября 2020 года на участке земляной водооградительной дамбы вблизи улицы Ушакова в селе Ленинское прорвало дамбу. Вода из озера Быково (Круглое) затопила участки. Кроме того, авария усугубила паводковое состояние в границах ряда улиц села. Общий ущерб от причиненной аварии следователи оценили в 1 945 090 рублей.Отмечается, что начальник управления районной администрации был обязан, но не обеспечил соблюдение обязательных требований при эксплуатации гидротехнического сооружения. В результате отсутствовали затворы и задвижки водовыпусков на втором участке дамбы, что не позволило своевременно предотвратить ЧП."Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В обеспечительных целях судом по ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210929/vzyatka-1752304059.html
еврейская автономная область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95818/96/958189652_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_802283326eb0de1c2322ba1682186672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, еврейская автономная область, следственный комитет россии (ск рф), жкх, россия
11:40 15.10.2021 (обновлено: 11:42 15.10.2021)
 
Чиновника в ЕАО будут судить по делу о халатности при эксплуатации дамбы

Чиновник в ЕАО предстанет перед по делу о халатности при эксплуатации дамбы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПаводковая ситуация в Еврейской автономной области
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района Еврейской автономной области (ЕАО) предстанет перед судом по делу о халатности при эксплуатации дамбы, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, 14 сентября 2020 года на участке земляной водооградительной дамбы вблизи улицы Ушакова в селе Ленинское прорвало дамбу. Вода из озера Быково (Круглое) затопила участки. Кроме того, авария усугубила паводковое состояние в границах ряда улиц села. Общий ущерб от причиненной аварии следователи оценили в 1 945 090 рублей.
Отмечается, что начальник управления районной администрации был обязан, но не обеспечил соблюдение обязательных требований при эксплуатации гидротехнического сооружения. В результате отсутствовали затворы и задвижки водовыпусков на втором участке дамбы, что не позволило своевременно предотвратить ЧП.
"Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В обеспечительных целях судом по ходатайству следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 13:33
Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки
 
ПроисшествияЕврейская автономная областьСледственный комитет России (СК РФ)ЖКХРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве у мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
12:37Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
12:36В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
12:34Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
12:34Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19
12:33Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии
12:29РПЦ основала на территории Армении епархию
12:29Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого
Лента новостейМолния