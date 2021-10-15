https://ria.ru/20211015/culkin-1754589895.html

Маколей Калкин рассказал, появится ли он в ремейке фильма "Один дома"

Маколей Калкин рассказал, появится ли он в ремейке фильма "Один дома" - РИА Новости, 15.10.2021

Маколей Калкин рассказал, появится ли он в ремейке фильма "Один дома"

Маколей Калкин рассказал на своей странице в Twitter, появится ли он в ремейке картины "Один дома". РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T05:51

2021-10-15T05:51

2021-10-15T05:51

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маколей калкин

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Маколей Калкин рассказал на своей странице в Twitter, появится ли он в ремейке картины "Один дома". На днях в Сети появился трейлер перезапуска культовой комедии. Главную роль в нем исполнил звезда "Кролика Джоджо" Арчи Йетс. Он воплотил образ мальчика по имени Макс, которого родители случайно забыли дома и уехали на рождественские каникулы. Ребенок, оставленный без присмотра, решает оторваться по полной. Когда в коттедж его семьи проникают грабители, он не теряется и придумывает много хитрых ловушек, в которые заманивает нежданных гостей. Оригинальный фильм вышел в 1990 году. И Калкин сыграл в нем главную роль. Его персонаж Кевин Маккаллистер тоже столкнулся с преступниками, пытавшимися вытащить ценности из дома, пока хозяева в отъезде.Премьера ремейка комедии "Один дома" состоится 12 ноября на платформе Disney+.

https://ria.ru/20211013/trailer-1754344988.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, музыка, маколей калкин