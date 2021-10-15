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Маколей Калкин рассказал, появится ли он в ремейке фильма "Один дома"
Маколей Калкин рассказал, появится ли он в ремейке фильма "Один дома" - РИА Новости, 15.10.2021
Маколей Калкин рассказал, появится ли он в ремейке фильма "Один дома"
Маколей Калкин рассказал на своей странице в Twitter, появится ли он в ремейке картины "Один дома". РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T05:51
2021-10-15T05:51
2021-10-15T05:51
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маколей калкин
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Маколей Калкин рассказал на своей странице в Twitter, появится ли он в ремейке картины "Один дома". На днях в Сети появился трейлер перезапуска культовой комедии. Главную роль в нем исполнил звезда "Кролика Джоджо" Арчи Йетс. Он воплотил образ мальчика по имени Макс, которого родители случайно забыли дома и уехали на рождественские каникулы. Ребенок, оставленный без присмотра, решает оторваться по полной. Когда в коттедж его семьи проникают грабители, он не теряется и придумывает много хитрых ловушек, в которые заманивает нежданных гостей. Оригинальный фильм вышел в 1990 году. И Калкин сыграл в нем главную роль. Его персонаж Кевин Маккаллистер тоже столкнулся с преступниками, пытавшимися вытащить ценности из дома, пока хозяева в отъезде.Премьера ремейка комедии "Один дома" состоится 12 ноября на платформе Disney+.
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новости культуры, музыка, маколей калкин
Маколей Калкин рассказал, появится ли он в ремейке фильма "Один дома"
Маколей Калкин рассказал в своем микроблоге, что не появится в ремейке фильма "Один дома"
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Маколей Калкин рассказал
на своей странице в Twitter, появится ли он в ремейке картины "Один дома".
"Так как мне сегодня очень часто задают этот вопрос, отвечаю: я не снимался в новом фильме. Но я желаю удачи всем, кто над ним работал", — написал актер.
На днях в Сети появился трейлер перезапуска культовой комедии. Главную роль в нем исполнил звезда "Кролика Джоджо" Арчи Йетс. Он воплотил образ мальчика по имени Макс, которого родители случайно забыли дома и уехали на рождественские каникулы. Ребенок, оставленный без присмотра, решает оторваться по полной. Когда в коттедж его семьи проникают грабители, он не теряется и придумывает много хитрых ловушек, в которые заманивает нежданных гостей.
Оригинальный фильм вышел в 1990 году. И Калкин сыграл в нем главную роль. Его персонаж Кевин Маккаллистер тоже столкнулся с преступниками, пытавшимися вытащить ценности из дома, пока хозяева в отъезде.
Премьера ремейка комедии "Один дома" состоится 12 ноября на платформе Disney+.