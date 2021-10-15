Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/culkin-1754589895.html
Маколей Калкин рассказал, появится ли он в ремейке фильма "Один дома"
Маколей Калкин рассказал, появится ли он в ремейке фильма "Один дома" - РИА Новости, 15.10.2021
Маколей Калкин рассказал, появится ли он в ремейке фильма "Один дома"
Маколей Калкин рассказал на своей странице в Twitter, появится ли он в ремейке картины "Один дома". РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T05:51
2021-10-15T05:51
культура
новости культуры
музыка
маколей калкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154945/08/1549450863_0:86:2892:1713_1920x0_80_0_0_606db91c2929de0283ce3253edef2d69.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Маколей Калкин рассказал на своей странице в Twitter, появится ли он в ремейке картины "Один дома". На днях в Сети появился трейлер перезапуска культовой комедии. Главную роль в нем исполнил звезда "Кролика Джоджо" Арчи Йетс. Он воплотил образ мальчика по имени Макс, которого родители случайно забыли дома и уехали на рождественские каникулы. Ребенок, оставленный без присмотра, решает оторваться по полной. Когда в коттедж его семьи проникают грабители, он не теряется и придумывает много хитрых ловушек, в которые заманивает нежданных гостей. Оригинальный фильм вышел в 1990 году. И Калкин сыграл в нем главную роль. Его персонаж Кевин Маккаллистер тоже столкнулся с преступниками, пытавшимися вытащить ценности из дома, пока хозяева в отъезде.Премьера ремейка комедии "Один дома" состоится 12 ноября на платформе Disney+.
https://ria.ru/20211013/trailer-1754344988.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154945/08/1549450863_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_9660151f26f0226bc2bf4a6951006fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музыка, маколей калкин
05:51 15.10.2021
 
Маколей Калкин рассказал, появится ли он в ремейке фильма "Один дома"

Маколей Калкин рассказал в своем микроблоге, что не появится в ремейке фильма "Один дома"

© Invision/Jordan StraussМаколей Калкин на American Music Awards
Маколей Калкин на American Music Awards
© Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Маколей Калкин рассказал на своей странице в Twitter, появится ли он в ремейке картины "Один дома".

"Так как мне сегодня очень часто задают этот вопрос, отвечаю: я не снимался в новом фильме. Но я желаю удачи всем, кто над ним работал", — написал актер.

На днях в Сети появился трейлер перезапуска культовой комедии. Главную роль в нем исполнил звезда "Кролика Джоджо" Арчи Йетс. Он воплотил образ мальчика по имени Макс, которого родители случайно забыли дома и уехали на рождественские каникулы. Ребенок, оставленный без присмотра, решает оторваться по полной. Когда в коттедж его семьи проникают грабители, он не теряется и придумывает много хитрых ловушек, в которые заманивает нежданных гостей.
Оригинальный фильм вышел в 1990 году. И Калкин сыграл в нем главную роль. Его персонаж Кевин Маккаллистер тоже столкнулся с преступниками, пытавшимися вытащить ценности из дома, пока хозяева в отъезде.
Премьера ремейка комедии "Один дома" состоится 12 ноября на платформе Disney+.
Кадр из фильма Один дома
13 октября, 13:05Культура
В Сети раскритиковали ремейк "Один дома" после появления трейлера фильма
 
КультураНовости культурыМузыкаМаколей Калкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве у мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
12:37Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
12:36В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
12:34Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
12:34Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19
12:33Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии
12:29РПЦ основала на территории Армении епархию
12:29Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого
Лента новостейМолния