https://ria.ru/20211015/craig-1754530835.html

Дэниел Крейг объяснил, почему ходит в гей-бары

Дэниел Крейг объяснил, почему ходит в гей-бары - РИА Новости, 15.10.2021

Дэниел Крейг объяснил, почему ходит в гей-бары

Английский актер Дэниел Крейг стал гостем подкаста "Lunch With Bruce" и объяснил ведущему Брюсу Боцци, почему ходит в гей-бары. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T03:40

2021-10-15T03:40

2021-10-15T03:40

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Английский актер Дэниел Крейг стал гостем подкаста "Lunch With Bruce" и объяснил ведущему Брюсу Боцци, почему ходит в гей-бары. Исполнитель роли Джеймса Бонда признался, что годами посещает такие заведения, чтобы избежать "встреч с агрессивными гостями в гетеро-барах". Крейг рассказал, что начал ходить в места, где собирается преимущественно публика нетрадиционной сексуальной ориентации в молодости. "В какой-то момент я понял, что больше не хочу заканчивать вечер дракой. Гей-бар стал хорошим местом, где можно спокойно отдохнуть", — пояснил он. Актер добавил, что никто не спрашивал его об ориентации, а еще он чувствовал себя в безопасности и иногда даже знакомился с девушками. "Там не нужно кричать о своей ориентации. Это нормально. А еще я мог там встретить девушек. В таких местах их много. Они приходят туда по той же причине, что и я", — сказал Дэниел Крейг.

https://ria.ru/20211007/craig-1753471965.html

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новости культуры, стиль жизни, дэниел крейг, джеймс бонд