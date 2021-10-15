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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/craig-1754530835.html
Дэниел Крейг объяснил, почему ходит в гей-бары
Дэниел Крейг объяснил, почему ходит в гей-бары - РИА Новости, 15.10.2021
Дэниел Крейг объяснил, почему ходит в гей-бары
Английский актер Дэниел Крейг стал гостем подкаста "Lunch With Bruce" и объяснил ведущему Брюсу Боцци, почему ходит в гей-бары. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T03:40
2021-10-15T03:40
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Английский актер Дэниел Крейг стал гостем подкаста "Lunch With Bruce" и объяснил ведущему Брюсу Боцци, почему ходит в гей-бары. Исполнитель роли Джеймса Бонда признался, что годами посещает такие заведения, чтобы избежать "встреч с агрессивными гостями в гетеро-барах". Крейг рассказал, что начал ходить в места, где собирается преимущественно публика нетрадиционной сексуальной ориентации в молодости. "В какой-то момент я понял, что больше не хочу заканчивать вечер дракой. Гей-бар стал хорошим местом, где можно спокойно отдохнуть", — пояснил он. Актер добавил, что никто не спрашивал его об ориентации, а еще он чувствовал себя в безопасности и иногда даже знакомился с девушками. "Там не нужно кричать о своей ориентации. Это нормально. А еще я мог там встретить девушек. В таких местах их много. Они приходят туда по той же причине, что и я", — сказал Дэниел Крейг.
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новости культуры, стиль жизни, дэниел крейг, джеймс бонд
03:40 15.10.2021
 
Дэниел Крейг объяснил, почему ходит в гей-бары

Дэниелу Крейгу надоели драки в обычных пабах, поэтому он ходит в гей-бары

© AP Photo / Matt DunhamДэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде "Нет времени умирать''
Дэниел Крейг на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Нет времени умирать'' - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Английский актер Дэниел Крейг стал гостем подкаста "Lunch With Bruce" и объяснил ведущему Брюсу Боцци, почему ходит в гей-бары.
Исполнитель роли Джеймса Бонда признался, что годами посещает такие заведения, чтобы избежать "встреч с агрессивными гостями в гетеро-барах".

"Сколько себя помню, я хожу в гей-бары, — сказал 53-летний актер. — Одна из причин — там я не так часто ввязываюсь в драки, как в обычных клубах".

Крейг рассказал, что начал ходить в места, где собирается преимущественно публика нетрадиционной сексуальной ориентации в молодости. "В какой-то момент я понял, что больше не хочу заканчивать вечер дракой. Гей-бар стал хорошим местом, где можно спокойно отдохнуть", — пояснил он.
Актер добавил, что никто не спрашивал его об ориентации, а еще он чувствовал себя в безопасности и иногда даже знакомился с девушками.
"Там не нужно кричать о своей ориентации. Это нормально. А еще я мог там встретить девушек. В таких местах их много. Они приходят туда по той же причине, что и я", — сказал Дэниел Крейг.
Дэниел Крейг на открытии своей именной звезды на Аллее славы в Голливуде - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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