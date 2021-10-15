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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/covid-19-1754747210.html
Собянин назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 очень высокими
Собянин назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 очень высокими - РИА Новости, 15.10.2021
Собянин назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 очень высокими
Мэр Москвы Сергей Собянин считает очень высокими темпы роста заболеваемости COVID-19 в столице. Об этом он заявил журналистам во время осмотра центра вакцинации РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:57
2021-10-15T15:29
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает очень высокими темпы роста заболеваемости COVID-19 в столице. Об этом он заявил журналистам во время осмотра центра вакцинации в ГУМе."В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30 процентов", — сказал он.Мэр напомнил о важности соблюдения санитарных правил и отметил, что есть еще два направления для профилактики COVID-19. Это своевременное массовое тестирование, которое позволяет вовремя выявить заболевшего, обеспечить его изоляцию и своевременное лечение, а также вакцинация."Здесь, в ГУМе, организовано сразу два блока — один по вакцинации, открыт очень такой производительный пункт, до пяти тысяч в сутки, поэтому все желающие без ограничений могут прийти и привиться. Здесь же можно ревакцинироваться "Спутником Лайт". И здесь же, в ГУМе, открыто экспресс-тестирование", — пояснил Собянин.По данным пресс-службы мэра, с 11 октября в ГУМе экспресс-тестирование на COVID-19 прошли 876 человек, у 33 из них результат оказался положительным.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:57 15.10.2021 (обновлено: 15:29 15.10.2021)
 
Собянин назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 очень высокими

Собянин заявил об очень высоких темпах рост заболеваемости COVID-19 в Москве

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин посетил открывающийся после реконструкции центр эндоскопии в ГКБ им. Боткина
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил открывающийся после реконструкции центр эндоскопии в ГКБ им. Боткина - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает очень высокими темпы роста заболеваемости COVID-19 в столице. Об этом он заявил журналистам во время осмотра центра вакцинации в ГУМе.
"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30 процентов", — сказал он.
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Мэр напомнил о важности соблюдения санитарных правил и отметил, что есть еще два направления для профилактики COVID-19. Это своевременное массовое тестирование, которое позволяет вовремя выявить заболевшего, обеспечить его изоляцию и своевременное лечение, а также вакцинация.
"Здесь, в ГУМе, организовано сразу два блока — один по вакцинации, открыт очень такой производительный пункт, до пяти тысяч в сутки, поэтому все желающие без ограничений могут прийти и привиться. Здесь же можно ревакцинироваться "Спутником Лайт". И здесь же, в ГУМе, открыто экспресс-тестирование", — пояснил Собянин.
По данным пресс-службы мэра, с 11 октября в ГУМе экспресс-тестирование на COVID-19 прошли 876 человек, у 33 из них результат оказался положительным.
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11 октября, 12:50Распространение коронавируса
 
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