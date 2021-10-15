https://ria.ru/20211015/covid-19-1754747210.html

Собянин назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 очень высокими

Собянин назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 очень высокими - РИА Новости, 15.10.2021

Собянин назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 очень высокими

Мэр Москвы Сергей Собянин считает очень высокими темпы роста заболеваемости COVID-19 в столице. Об этом он заявил журналистам во время осмотра центра вакцинации РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:57

2021-10-15T14:57

2021-10-15T15:29

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает очень высокими темпы роста заболеваемости COVID-19 в столице. Об этом он заявил журналистам во время осмотра центра вакцинации в ГУМе."В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30 процентов", — сказал он.Мэр напомнил о важности соблюдения санитарных правил и отметил, что есть еще два направления для профилактики COVID-19. Это своевременное массовое тестирование, которое позволяет вовремя выявить заболевшего, обеспечить его изоляцию и своевременное лечение, а также вакцинация."Здесь, в ГУМе, организовано сразу два блока — один по вакцинации, открыт очень такой производительный пункт, до пяти тысяч в сутки, поэтому все желающие без ограничений могут прийти и привиться. Здесь же можно ревакцинироваться "Спутником Лайт". И здесь же, в ГУМе, открыто экспресс-тестирование", — пояснил Собянин.По данным пресс-службы мэра, с 11 октября в ГУМе экспресс-тестирование на COVID-19 прошли 876 человек, у 33 из них результат оказался положительным.

https://ria.ru/20211013/koronavirus-1754363294.html

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