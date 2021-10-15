https://ria.ru/20211015/covid-19-1754714792.html

Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого

Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого - РИА Новости, 15.10.2021

Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России тяжёлая, от каждого зависят сроки ее разрешения - необходимо прививаться, сообщил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:29

2021-10-15T12:29

2021-10-15T12:29

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России тяжёлая, от каждого зависят сроки ее разрешения - необходимо прививаться, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Суточный прирост COVID-19 в России в пятницу снова обновил максимум - 32 196, за все время в стране зарегистрировано 7 925 176 случаев заболевания."Ситуация тяжелая, сложная, от каждого зависят сроки ее разрешения. От администрации - это наличие всех ресурсов, коек в том числе, и от каждого из нас требуется вакцинироваться и использовать средства индивидуальной респираторной защиты", - сказал Вознесенский. Он уточнил, что высокие показатели заболеваемости коронавирусом могут быть связаны с большим охватом населения тестированием, так например, в Москве введено экспресс-тестирование."Чем больше людей мы протестируем, тем больше у нас будет случаев выявлено", - пояснил специалист.Кроме того, осенне-зимний период - это время, на которое приходится определённый пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, к которым относится и COVID-19, отметил Вознесенский.

https://ria.ru/20211010/zhirinovskiy-1753879976.html

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