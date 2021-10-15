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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/covid-19-1754714792.html
Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого
Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого - РИА Новости, 15.10.2021
Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России тяжёлая, от каждого зависят сроки ее разрешения - необходимо прививаться, сообщил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:29
2021-10-15T12:29
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России тяжёлая, от каждого зависят сроки ее разрешения - необходимо прививаться, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Суточный прирост COVID-19 в России в пятницу снова обновил максимум - 32 196, за все время в стране зарегистрировано 7 925 176 случаев заболевания."Ситуация тяжелая, сложная, от каждого зависят сроки ее разрешения. От администрации - это наличие всех ресурсов, коек в том числе, и от каждого из нас требуется вакцинироваться и использовать средства индивидуальной респираторной защиты", - сказал Вознесенский. Он уточнил, что высокие показатели заболеваемости коронавирусом могут быть связаны с большим охватом населения тестированием, так например, в Москве введено экспресс-тестирование."Чем больше людей мы протестируем, тем больше у нас будет случаев выявлено", - пояснил специалист.Кроме того, осенне-зимний период - это время, на которое приходится определённый пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, к которым относится и COVID-19, отметил Вознесенский.
https://ria.ru/20211010/zhirinovskiy-1753879976.html
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общество, москва, рудн, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, сергей вознесенский
12:29 15.10.2021
 
Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого

Инфекционист Вознесенский: сроки разрешения ситуации с COVID-19 зависят от каждого

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России тяжёлая, от каждого зависят сроки ее разрешения - необходимо прививаться, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Суточный прирост COVID-19 в России в пятницу снова обновил максимум - 32 196, за все время в стране зарегистрировано 7 925 176 случаев заболевания.
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"Ситуация тяжелая, сложная, от каждого зависят сроки ее разрешения. От администрации - это наличие всех ресурсов, коек в том числе, и от каждого из нас требуется вакцинироваться и использовать средства индивидуальной респираторной защиты", - сказал Вознесенский. Он уточнил, что высокие показатели заболеваемости коронавирусом могут быть связаны с большим охватом населения тестированием, так например, в Москве введено экспресс-тестирование.
"Чем больше людей мы протестируем, тем больше у нас будет случаев выявлено", - пояснил специалист.
Кроме того, осенне-зимний период - это время, на которое приходится определённый пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, к которым относится и COVID-19, отметил Вознесенский.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваРУДНЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Сергей Вознесенский
 
 
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