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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/coldplay-1754723911.html
Эмодзи и "Звездные войны": Coldplay представили новый альбом
Эмодзи и "Звездные войны": Coldplay представили новый альбом - РИА Новости, 15.10.2021
Эмодзи и "Звездные войны": Coldplay представили новый альбом
Британская рок-группа Coldplay представила на цифровых площадках новый девятый студийный альбом "Music of the Spheres". РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:43
2021-10-15T14:43
культура
новости культуры
музыка
великобритания
coldplay
тома песке
селена гомес
bts
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британская рок-группа Coldplay представила на цифровых площадках новый девятый студийный альбом "Music of the Spheres". В одном из интервью фронтмен Coldplay Крис Мартин рассказывал, что девятый альбом группы вдохновлен "Звездными войнами". Отсюда и космическое звучание треков —одновременно параноидальное и позитивное.В трек-листе 12 песен. Название некоторых "уместились" в эмодзи. Несколько композиций записаны при участии знаменитых артистов. Например, "My Universe" участники Coldplay создали совместно с K-pop группой BTS, а в "Let Somebody Go" можно услышать голос Селены Гомес. Лид-синглом в альбоме стала композиция "Higher Power". Ее премьера состоялась в самом настоящем космосе — музыканты созвонились по видеосвязи с французским космонавтом Тома Песке. В поддержку этого трека позже вышло красочное "межгалактическое" видео, у которого сейчас 25 миллионов просмотров. Предыдущий альбом Coldplay "Everyday Life" вышел в ноябре 2019 года. Он возглавил официальный чарт Великобритании и вошел в топ-10 Billboard 200. Сборник понравился обозреватели из Rolling Stone, The Times, NME и AllMusic. Критики внесли его в списки лучших записей года.
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новости культуры, музыка, великобритания, coldplay, тома песке, селена гомес, bts, крис мартин (coldplay)
14:43 15.10.2021
 
Эмодзи и "Звездные войны": Coldplay представили новый альбом

Девятый студийный альбом рокеров из Coldplay вдохновлен франшизой "Звездные войны"

© Фотографии предоставлены пресс-службой исполнителяColdplay
Coldplay
© Фотографии предоставлены пресс-службой исполнителя
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британская рок-группа Coldplay представила на цифровых площадках новый девятый студийный альбом "Music of the Spheres".
В одном из интервью фронтмен Coldplay Крис Мартин рассказывал, что девятый альбом группы вдохновлен "Звездными войнами". Отсюда и космическое звучание треков —одновременно параноидальное и позитивное.
В трек-листе 12 песен. Название некоторых "уместились" в эмодзи. Несколько композиций записаны при участии знаменитых артистов. Например, "My Universe" участники Coldplay создали совместно с K-pop группой BTS, а в "Let Somebody Go" можно услышать голос Селены Гомес.
Лид-синглом в альбоме стала композиция "Higher Power". Ее премьера состоялась в самом настоящем космосе — музыканты созвонились по видеосвязи с французским космонавтом Тома Песке. В поддержку этого трека позже вышло красочное "межгалактическое" видео, у которого сейчас 25 миллионов просмотров.
Предыдущий альбом Coldplay "Everyday Life" вышел в ноябре 2019 года. Он возглавил официальный чарт Великобритании и вошел в топ-10 Billboard 200. Сборник понравился обозреватели из Rolling Stone, The Times, NME и AllMusic. Критики внесли его в списки лучших записей года.
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КультураНовости культурыМузыкаВеликобританияColdplayТома ПескеСелена ГомесBTSКрис Мартин (Coldplay)
 
 
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