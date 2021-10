https://ria.ru/20211015/coldplay-1754723911.html

Эмодзи и "Звездные войны": Coldplay представили новый альбом

Эмодзи и "Звездные войны": Coldplay представили новый альбом - РИА Новости, 15.10.2021

Эмодзи и "Звездные войны": Coldplay представили новый альбом

Британская рок-группа Coldplay представила на цифровых площадках новый девятый студийный альбом "Music of the Spheres". РИА Новости, 15.10.2021

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британская рок-группа Coldplay представила на цифровых площадках новый девятый студийный альбом "Music of the Spheres". В одном из интервью фронтмен Coldplay Крис Мартин рассказывал, что девятый альбом группы вдохновлен "Звездными войнами". Отсюда и космическое звучание треков —одновременно параноидальное и позитивное.В трек-листе 12 песен. Название некоторых "уместились" в эмодзи. Несколько композиций записаны при участии знаменитых артистов. Например, "My Universe" участники Coldplay создали совместно с K-pop группой BTS, а в "Let Somebody Go" можно услышать голос Селены Гомес. Лид-синглом в альбоме стала композиция "Higher Power". Ее премьера состоялась в самом настоящем космосе — музыканты созвонились по видеосвязи с французским космонавтом Тома Песке. В поддержку этого трека позже вышло красочное "межгалактическое" видео, у которого сейчас 25 миллионов просмотров. Предыдущий альбом Coldplay "Everyday Life" вышел в ноябре 2019 года. Он возглавил официальный чарт Великобритании и вошел в топ-10 Billboard 200. Сборник понравился обозреватели из Rolling Stone, The Times, NME и AllMusic. Критики внесли его в списки лучших записей года.

