Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/chuyan-1754775071.html
У задержанного в Черногории Чуяна был украинский паспорт на другую фамилию
У задержанного в Черногории Чуяна был украинский паспорт на другую фамилию - РИА Новости, 15.10.2021
У задержанного в Черногории Чуяна был украинский паспорт на другую фамилию
Задержанный 1 октября в черногорском городе Тиват по ордеру РФ экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян имел и использовал паспорт гражданина Украины на... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:01
2021-10-15T17:08
украина
черногория
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
в мире
игорь чуян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66467/92/664679285_0:179:1423:979_1920x0_80_0_0_cebd40f3302578d2ad4e3bc0e22201a1.jpg
БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Задержанный 1 октября в черногорском городе Тиват по ордеру РФ экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян имел и использовал паспорт гражданина Украины на другую фамилию, следует из ответа Высшего суда в Подгорице РИА Новости.Черногорский портал Borba в октябре опубликовал фотографию пластиковой карточки временной регистрации и разрешения на работу в Черногории на имя гражданина Украины Игоря Левина с датой рождения 22 июля 1966 года. Документ был выдан черногорским МВД 16 апреля 2020 года на основании загранпаспорта гражданина Украины с той же датой рождения и на то же имя, выданного 17 декабря 2019 года. Фотографии на обоих документах похожи на фотографии Чуяна.РИА Новости запросили Высший суд в Подгорице, имели ли Игорь Чуян паспорт гражданина Украины и на каком этапе находится процедура экстрадиции."Оповещаем вас, что лицо с инициалами И.Л. имело паспорт Украины, дело находится в фазе рассмотрения следственным судьей (судья-следователь, отсутствует в практике РФ)", - ответили агентству в Высшем суде в Подгорице.Посольство РФ в Черногории ранее сообщило РИА Новости, что получили официальное уведомление от местных властей о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования.Согласно предположениям местных СМИ, Чуян в Черногории был владельцем и совладельцем нескольких ресторанов, бутика в яхтенном комплексе Porto Montenegro и совладельцем в элитном поселке Duckley Gardens.В конце 2018 года Басманный суд заочно арестовал Чуяна по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. На этом основании госкорпорация пытается через суд привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам банка на 33 миллиарда рублей. Как сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.
https://ria.ru/20211008/uvedomlenie-1753692217.html
https://ria.ru/20211001/zaderzhanie-1752683016.html
https://ria.ru/20211001/chernogoriya-1752662453.html
украина
черногория
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66467/92/664679285_0:46:1423:1113_1920x0_80_0_0_418b4b502a504534d6c9dc6ece3d34cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, черногория, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), в мире, игорь чуян, россия
17:01 15.10.2021 (обновлено: 17:08 15.10.2021)
 
У задержанного в Черногории Чуяна был украинский паспорт на другую фамилию

У экс-главы Росалкогольрегулирования Чуяна нашли украинский паспорт на другую фамилию

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкГлава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян. Архив
Глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян. Архив - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Задержанный 1 октября в черногорском городе Тиват по ордеру РФ экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян имел и использовал паспорт гражданина Украины на другую фамилию, следует из ответа Высшего суда в Подгорице РИА Новости.
Черногорский портал Borba в октябре опубликовал фотографию пластиковой карточки временной регистрации и разрешения на работу в Черногории на имя гражданина Украины Игоря Левина с датой рождения 22 июля 1966 года. Документ был выдан черногорским МВД 16 апреля 2020 года на основании загранпаспорта гражданина Украины с той же датой рождения и на то же имя, выданного 17 декабря 2019 года. Фотографии на обоих документах похожи на фотографии Чуяна.
Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 15:02
Посольство в Черногории получило уведомления о задержании Чуяна и Исмаилова
РИА Новости запросили Высший суд в Подгорице, имели ли Игорь Чуян паспорт гражданина Украины и на каком этапе находится процедура экстрадиции.
"Оповещаем вас, что лицо с инициалами И.Л. имело паспорт Украины, дело находится в фазе рассмотрения следственным судьей (судья-следователь, отсутствует в практике РФ)", - ответили агентству в Высшем суде в Подгорице.
Посольство РФ в Черногории ранее сообщило РИА Новости, что получили официальное уведомление от местных властей о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 15:31
Посольство в Черногории прокомментировало сообщения о задержании россиянина
Согласно предположениям местных СМИ, Чуян в Черногории был владельцем и совладельцем нескольких ресторанов, бутика в яхтенном комплексе Porto Montenegro и совладельцем в элитном поселке Duckley Gardens.
В конце 2018 года Басманный суд заочно арестовал Чуяна по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".
Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. На этом основании госкорпорация пытается через суд привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам банка на 33 миллиарда рублей. Как сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.
Игорь Чуян. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 13:51
СМИ назвали фамилию россиянина, задержанного в Черногории
 
УкраинаЧерногорияФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)В миреИгорь ЧуянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
00:33ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Лента новостейМолния