https://ria.ru/20211015/chuyan-1754775071.html

У задержанного в Черногории Чуяна был украинский паспорт на другую фамилию

У задержанного в Черногории Чуяна был украинский паспорт на другую фамилию - РИА Новости, 15.10.2021

У задержанного в Черногории Чуяна был украинский паспорт на другую фамилию

Задержанный 1 октября в черногорском городе Тиват по ордеру РФ экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян имел и использовал паспорт гражданина Украины на... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:01

2021-10-15T17:01

2021-10-15T17:08

украина

черногория

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

в мире

игорь чуян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/66467/92/664679285_0:179:1423:979_1920x0_80_0_0_cebd40f3302578d2ad4e3bc0e22201a1.jpg

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Задержанный 1 октября в черногорском городе Тиват по ордеру РФ экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян имел и использовал паспорт гражданина Украины на другую фамилию, следует из ответа Высшего суда в Подгорице РИА Новости.Черногорский портал Borba в октябре опубликовал фотографию пластиковой карточки временной регистрации и разрешения на работу в Черногории на имя гражданина Украины Игоря Левина с датой рождения 22 июля 1966 года. Документ был выдан черногорским МВД 16 апреля 2020 года на основании загранпаспорта гражданина Украины с той же датой рождения и на то же имя, выданного 17 декабря 2019 года. Фотографии на обоих документах похожи на фотографии Чуяна.РИА Новости запросили Высший суд в Подгорице, имели ли Игорь Чуян паспорт гражданина Украины и на каком этапе находится процедура экстрадиции."Оповещаем вас, что лицо с инициалами И.Л. имело паспорт Украины, дело находится в фазе рассмотрения следственным судьей (судья-следователь, отсутствует в практике РФ)", - ответили агентству в Высшем суде в Подгорице.Посольство РФ в Черногории ранее сообщило РИА Новости, что получили официальное уведомление от местных властей о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования.Согласно предположениям местных СМИ, Чуян в Черногории был владельцем и совладельцем нескольких ресторанов, бутика в яхтенном комплексе Porto Montenegro и совладельцем в элитном поселке Duckley Gardens.В конце 2018 года Басманный суд заочно арестовал Чуяна по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. На этом основании госкорпорация пытается через суд привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам банка на 33 миллиарда рублей. Как сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.

https://ria.ru/20211008/uvedomlenie-1753692217.html

https://ria.ru/20211001/zaderzhanie-1752683016.html

https://ria.ru/20211001/chernogoriya-1752662453.html

украина

черногория

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, черногория, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), в мире, игорь чуян, россия