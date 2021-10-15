17:01 15.10.2021 (обновлено: 17:08 15.10.2021)
У задержанного в Черногории Чуяна был украинский паспорт на другую фамилию
У экс-главы Росалкогольрегулирования Чуяна нашли украинский паспорт на другую фамилию
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкГлава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян. Архив
БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Задержанный 1 октября в черногорском городе Тиват по ордеру РФ экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян имел и использовал паспорт гражданина Украины на другую фамилию, следует из ответа Высшего суда в Подгорице РИА Новости.
Черногорский портал Borba в октябре опубликовал фотографию пластиковой карточки временной регистрации и разрешения на работу в Черногории на имя гражданина Украины Игоря Левина с датой рождения 22 июля 1966 года. Документ был выдан черногорским МВД 16 апреля 2020 года на основании загранпаспорта гражданина Украины с той же датой рождения и на то же имя, выданного 17 декабря 2019 года. Фотографии на обоих документах похожи на фотографии Чуяна.
РИА Новости запросили Высший суд в Подгорице, имели ли Игорь Чуян паспорт гражданина Украины и на каком этапе находится процедура экстрадиции.
"Оповещаем вас, что лицо с инициалами И.Л. имело паспорт Украины, дело находится в фазе рассмотрения следственным судьей (судья-следователь, отсутствует в практике РФ)", - ответили агентству в Высшем суде в Подгорице.
Посольство РФ в Черногории ранее сообщило РИА Новости, что получили официальное уведомление от местных властей о задержании экс-главы Росалкогольрегулирования.
Согласно предположениям местных СМИ, Чуян в Черногории был владельцем и совладельцем нескольких ресторанов, бутика в яхтенном комплексе Porto Montenegro и совладельцем в элитном поселке Duckley Gardens.
В конце 2018 года Басманный суд заочно арестовал Чуяна по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".
Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. На этом основании госкорпорация пытается через суд привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам банка на 33 миллиарда рублей. Как сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.
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