https://ria.ru/20211015/chukotka-1754698062.html

На Чукотке задержали подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе

На Чукотке задержали подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе - РИА Новости, 15.10.2021

На Чукотке задержали подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе

Правоохранители на Чукотке задержали подростка, угрожавшего в мессенджере массовыми убийствами в школе, у него найдено пневматическое оружие, сообщает мэрия... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:20

2021-10-15T11:20

2021-10-15T12:31

происшествия

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Правоохранители на Чукотке задержали подростка, угрожавшего в мессенджере массовыми убийствами в школе, у него найдено пневматическое оружие, сообщает мэрия Анадыря."В минувшую среду ученики школы городского округа Анадырь на улице Мира обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. Бдительные ученики передали эту информацию руководству школы. Благодаря своевременному выявлению инцидента, ответственным действиям руководства образовательного учреждения и быстрой реакции спецслужб удалось предотвратить возможные негативные последствия", - говорится в сообщении.Мэрия отмечает, что сотрудники региональных УМВД и УФСБ России 13 октября установили и задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам – бывшего ученика обеих школ города."По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. При проведении оперативных мероприятий у несовершеннолетнего было изъято пневматическое оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения с целью недопущения фактов совершения иных противоправных действий", - сообщает администрация."Проявление жестокости среди подростков стало глобальной проблемой нашего общества. Совсем недавно трагическое событие в образовательном учреждении произошло в Перми, ранее – в мае в Казани. В обоих случаях пострадали люди. Отрадно, что нам совместными усилиями удалось предотвратить трагедию. Вместе с тем, сейчас важно сделать правильные выводы. Постараться разобраться в причинах распространения агрессивного поведения среди молодежи. И, конечно, провести мероприятия по усилению охраны образовательных учреждений города и повышению безопасности детей в учебных заведениях", - отметил глава Анадыря Леонид Николаев, чьи слова приводятся в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/perm-1754544731.html

https://ria.ru/20211013/uchenitsa-1754448967.html

чукотка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чукотка