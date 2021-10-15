11:20 15.10.2021 (обновлено: 12:31 15.10.2021)
На Чукотке задержали подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе
На Чукотке задержали подростка, угрожавшего в мессенджере массовыми убийствами в школе
© Фото : Официальный информационно-правовой ресурс городского округа АнадырьШкола в городе Анадырь
© Фото : Официальный информационно-правовой ресурс городского округа Анадырь
"В минувшую среду ученики школы городского округа Анадырь на улице Мира обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. Бдительные ученики передали эту информацию руководству школы. Благодаря своевременному выявлению инцидента, ответственным действиям руководства образовательного учреждения и быстрой реакции спецслужб удалось предотвратить возможные негативные последствия", - говорится в сообщении.
Мэрия отмечает, что сотрудники региональных УМВД и УФСБ России 13 октября установили и задержали несовершеннолетнего жителя села Тавайваам – бывшего ученика обеих школ города.
"По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. При проведении оперативных мероприятий у несовершеннолетнего было изъято пневматическое оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения с целью недопущения фактов совершения иных противоправных действий", - сообщает администрация.
"Проявление жестокости среди подростков стало глобальной проблемой нашего общества. Совсем недавно трагическое событие в образовательном учреждении произошло в Перми, ранее – в мае в Казани. В обоих случаях пострадали люди. Отрадно, что нам совместными усилиями удалось предотвратить трагедию. Вместе с тем, сейчас важно сделать правильные выводы. Постараться разобраться в причинах распространения агрессивного поведения среди молодежи. И, конечно, провести мероприятия по усилению охраны образовательных учреждений города и повышению безопасности детей в учебных заведениях", - отметил глава Анадыря Леонид Николаев, чьи слова приводятся в сообщении.
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