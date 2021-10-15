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Дефицит чипов и высокая стоимость электроники сохранятся в следующем году
Дефицит чипов и высокая стоимость электроники сохранятся в следующем году - РИА Новости, 15.10.2021
Дефицит чипов и высокая стоимость электроники сохранятся в следующем году
В крупнейшем производителе полупроводниковой продукции TSMC считают, что глобальная нехватка электронных компонентов растянется на весь 2022 год. На заявление... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:00
2021-10-15T11:00
2021-10-15T11:00
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В крупнейшем производителе полупроводниковой продукции TSMC считают, что глобальная нехватка электронных компонентов растянется на весь 2022 год. На заявление топ-менеджера тайваньского чипмейкера ссылается Seeking Alpha.Генеральный директор компании Си-Си Вэй отметил, что степень загрузки производственных линий TSMC распланирована на весь следующий год. Связано это и с тем, что тайваньский производитель занят изготовлением полупроводниковых изделий, альтернативы которым на рынке нет.Работа компании по улучшению ситуации с поставками автокомпонентов начнет ощущаться в ближайшие месяцы. TSMC сможет резко нарастить поставки электронных компонентов уже в следующем году.Впрочем, в TSMC не исключают, что в 2022 году дефицит затронет и другие сегменты электроники, в первую очередь смартфоны и компьютеры.
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технологии, гаджеты
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
В крупнейшем производителе полупроводниковой продукции TSMC считают, что глобальная нехватка электронных компонентов растянется на весь 2022 год. На заявление топ-менеджера тайваньского чипмейкера ссылается
Seeking Alpha.
Генеральный директор компании Си-Си Вэй отметил, что степень загрузки производственных линий TSMC распланирована на весь следующий год. Связано это и с тем, что тайваньский производитель занят изготовлением полупроводниковых изделий, альтернативы которым на рынке нет.
Работа компании по улучшению ситуации с поставками автокомпонентов начнет ощущаться в ближайшие месяцы. TSMC сможет резко нарастить поставки электронных компонентов уже в следующем году.
Впрочем, в TSMC не исключают, что в 2022 году дефицит затронет и другие сегменты электроники, в первую очередь смартфоны и компьютеры.