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https://ria.ru/20211015/chafee-1754802441.html
Минобороны вызвало военного атташе США
Минобороны вызвало военного атташе США - РИА Новости, 15.10.2021
Минобороны вызвало военного атташе США
Минобороны вызвало военного атташе США из-за попытки американского корабля нарушить морскую границу России, сообщили журналистам в министерстве. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:00
2021-10-15T20:26
сша
россия
в мире
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
японское море
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минобороны вызвало военного атташе США из-за попытки американского корабля нарушить морскую границу России, сообщили журналистам в министерстве."Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — сказали в Минобороны.Там добавили, что американскому представителю указали на непрофессиональные действия экипажа корабля, нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря. Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал от эсминца изменить курс. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут. "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и, только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.В Пентагоне отказались комментировать РИА Новости случившееся. В Белом доме сообщили, что пока не ознакомились с сообщениями об инциденте.
https://ria.ru/20211015/korabl-1754680661.html
https://ria.ru/20210727/esmintsy-1742976800.html
сша
россия
японское море
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сша, россия, в мире, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, японское море
19:00 15.10.2021 (обновлено: 20:26 15.10.2021)
 
Минобороны вызвало военного атташе США

Минобороны вызвало военного атташе США после инцидента с эсминцем в Японском море

© U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist John M. HagemanЭсминец USS Chafee
Эсминец USS Chafee
© U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist John M. Hageman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минобороны вызвало военного атташе США из-за попытки американского корабля нарушить морскую границу России, сообщили журналистам в министерстве.
"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — сказали в Минобороны.
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Там добавили, что американскому представителю указали на непрофессиональные действия экипажа корабля, нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.
Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря. Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал от эсминца изменить курс. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут. "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и, только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.
В Пентагоне отказались комментировать РИА Новости случившееся. В Белом доме сообщили, что пока не ознакомились с сообщениями об инциденте.
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