https://ria.ru/20211015/chafee-1754802441.html

Минобороны вызвало военного атташе США

Минобороны вызвало военного атташе США - РИА Новости, 15.10.2021

Минобороны вызвало военного атташе США

Минобороны вызвало военного атташе США из-за попытки американского корабля нарушить морскую границу России, сообщили журналистам в министерстве. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:00

2021-10-15T19:00

2021-10-15T20:26

сша

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в мире

министерство обороны сша

военно-морские силы сша

японское море

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минобороны вызвало военного атташе США из-за попытки американского корабля нарушить морскую границу России, сообщили журналистам в министерстве."Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — сказали в Минобороны.Там добавили, что американскому представителю указали на непрофессиональные действия экипажа корабля, нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря. Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал от эсминца изменить курс. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут. "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и, только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.В Пентагоне отказались комментировать РИА Новости случившееся. В Белом доме сообщили, что пока не ознакомились с сообщениями об инциденте.

https://ria.ru/20211015/korabl-1754680661.html

https://ria.ru/20210727/esmintsy-1742976800.html

сша

россия

японское море

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сша, россия, в мире, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, японское море