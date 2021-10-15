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В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова - РИА Новости, 15.10.2021
В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
В Красноярском крае возбуждено еще одно дело против бизнесмена Анатолия Быкова - по подозрению в подстрекательстве к убийству криминального авторитета,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:59
2021-10-15T13:13
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
анатолий быков
россия
задержание анатолия быкова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Красноярском крае возбуждено еще одно дело против бизнесмена Анатолия Быкова - по подозрению в подстрекательстве к убийству криминального авторитета, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство, то есть склонение другого лица путем угрозы к совершению убийства, совершенного организованной группой) (в редакции федерального закона от 27.05.1998 № 77-ФЗ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 1998 году по указанию Быкова, члены одной из находящихся в его подчинении преступной группы убили 48-летнего жителя Красноярска - знакомого Анатолия Быкова, расстреляв мужчину вблизи его дома, после чего скрылись с места преступления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.Добавляется, что в производстве органов следствия находятся уголовные дела по обвинению Анатолия Быкова в совершении и других преступлений, по которым расследование продолжается.Ранее присяжные признали Быкова виновным в организации убийства двух лиц, он осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
https://ria.ru/20210907/bykov-1748954569.html
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, анатолий быков, россия, задержание анатолия быкова
12:59 15.10.2021 (обновлено: 13:13 15.10.2021)
 
В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова

В Красноярском крае возбудили дело против бизнесмена Быкова о подстрекательстве к убийству

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
Бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Красноярском крае возбуждено еще одно дело против бизнесмена Анатолия Быкова - по подозрению в подстрекательстве к убийству криминального авторитета, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство, то есть склонение другого лица путем угрозы к совершению убийства, совершенного организованной группой) (в редакции федерального закона от 27.05.1998 № 77-ФЗ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в 1998 году по указанию Быкова, члены одной из находящихся в его подчинении преступной группы убили 48-летнего жителя Красноярска - знакомого Анатолия Быкова, расстреляв мужчину вблизи его дома, после чего скрылись с места преступления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.
Добавляется, что в производстве органов следствия находятся уголовные дела по обвинению Анатолия Быкова в совершении и других преступлений, по которым расследование продолжается.
Ранее присяжные признали Быкова виновным в организации убийства двух лиц, он осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Бизнесмен и политик Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, на заседании в Свердловском районном суде города Красноярска - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)КрасноярскАнатолий БыковРоссияЗадержание Анатолия Быкова
 
 
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