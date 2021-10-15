12:59 15.10.2021 (обновлено: 13:13 15.10.2021)
В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
В Красноярском крае возбудили дело против бизнесмена Быкова о подстрекательстве к убийству
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время судебного заседания в Красноярске
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Красноярском крае возбуждено еще одно дело против бизнесмена Анатолия Быкова - по подозрению в подстрекательстве к убийству криминального авторитета, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство, то есть склонение другого лица путем угрозы к совершению убийства, совершенного организованной группой) (в редакции федерального закона от 27.05.1998 № 77-ФЗ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 1998 году по указанию Быкова, члены одной из находящихся в его подчинении преступной группы убили 48-летнего жителя Красноярска - знакомого Анатолия Быкова, расстреляв мужчину вблизи его дома, после чего скрылись с места преступления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.
Добавляется, что в производстве органов следствия находятся уголовные дела по обвинению Анатолия Быкова в совершении и других преступлений, по которым расследование продолжается.
Ранее присяжные признали Быкова виновным в организации убийства двух лиц, он осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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