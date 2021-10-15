https://ria.ru/20211015/bykov-1754722258.html

В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова

В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова - РИА Новости, 15.10.2021

В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова

В Красноярском крае возбуждено еще одно дело против бизнесмена Анатолия Быкова - по подозрению в подстрекательстве к убийству криминального авторитета,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:59

2021-10-15T12:59

2021-10-15T13:13

происшествия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Красноярском крае возбуждено еще одно дело против бизнесмена Анатолия Быкова - по подозрению в подстрекательстве к убийству криминального авторитета, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство, то есть склонение другого лица путем угрозы к совершению убийства, совершенного организованной группой) (в редакции федерального закона от 27.05.1998 № 77-ФЗ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 1998 году по указанию Быкова, члены одной из находящихся в его подчинении преступной группы убили 48-летнего жителя Красноярска - знакомого Анатолия Быкова, расстреляв мужчину вблизи его дома, после чего скрылись с места преступления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.Добавляется, что в производстве органов следствия находятся уголовные дела по обвинению Анатолия Быкова в совершении и других преступлений, по которым расследование продолжается.Ранее присяжные признали Быкова виновным в организации убийства двух лиц, он осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

https://ria.ru/20210907/bykov-1748954569.html

https://ria.ru/20210914/bykov-1749949827.html

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