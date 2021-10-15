https://ria.ru/20211015/brak-1754743876.html
Юрист прокомментировал идею о гражданстве для детей от смешанных браков
Юрист прокомментировал идею о гражданстве для детей от смешанных браков - РИА Новости, 15.10.2021
Юрист прокомментировал идею о гражданстве для детей от смешанных браков
Автоматическое гражданство для детей в смешанных браках сильно бы облегчило жизнь россиянок, уезжающих за рубеж вслед за мужем, в случае намерения развестись и... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:40
2021-10-15T14:40
2021-10-15T15:30
общество
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автоматическое гражданство для детей в смешанных браках сильно бы облегчило жизнь россиянок, уезжающих за рубеж вслед за мужем, в случае намерения развестись и с ребенком вернуться в РФ, рассказала РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.Дети в смешанных браках, в которых один из родителей – россиянин, должны автоматически получать гражданство РФ, даже если родились за рубежом, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров.По словам Ярмуш, сегодня смешанные браки - это, как правило, союз россиянки с иностранцем. После свадьбы она уезжает с мужем за рубеж, там рождаются дети. Сейчас закон действует так, что ребенок, родившийся у россиянки за границей, получит гражданство РФ только с согласия родителя-иностранца - нужно подать соответствующее заявление. Без этого женщина лишена возможности получить гражданство для ребенка. Мужчин в аналогичных ситуациях все же меньше, но действует законодательство так же."Какие трудности возникают у наших женщин, и я этим, как семейный юрист, сталкиваюсь постоянно: женщина хочет развестись, при этом у нее ребенок - иностранный гражданин, которого она не может обратно ввезти в Россию без визы", - сказала Ярмуш.Получается, если отец не хочет давать гражданство России ребенку, то спокойно выехать с ним на родину мать не может. Для этого нужно оформлять визу на ребенка, причем также с согласия отца.По мнению юриста, новация должна облегчить жизнь россиян и в особенности их детей, которые, будучи рождены от смешанных браков за рубежом, захотят, достигнув 18 лет, переехать в РФ."Это облегчит жизнь российским гражданам и расширит контингент лиц, которые могут быстро, в упрощенном порядке, получить гражданство РФ", - добавила юрист.
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/1754610112.html
https://ria.ru/20210929/grazhdanstvo-1752339429.html
https://ria.ru/20210927/brak-1752021224.html
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общество, сергей лавров, россия
14:40 15.10.2021 (обновлено: 15:30 15.10.2021)
Юрист прокомментировал идею о гражданстве для детей от смешанных браков
Юрист Ярмуш о гражданстве для детей от смешанных браков: это нужно россиянкам
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Автоматическое гражданство для детей в смешанных браках сильно бы облегчило жизнь россиянок, уезжающих за рубеж вслед за мужем, в случае намерения развестись и с ребенком вернуться в РФ, рассказала РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.
Дети в смешанных браках, в которых один из родителей – россиянин, должны автоматически получать гражданство РФ, даже если родились за рубежом, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров
.
По словам Ярмуш, сегодня смешанные браки - это, как правило, союз россиянки с иностранцем. После свадьбы она уезжает с мужем за рубеж, там рождаются дети. Сейчас закон действует так, что ребенок, родившийся у россиянки за границей, получит гражданство РФ только с согласия родителя-иностранца - нужно подать соответствующее заявление. Без этого женщина лишена возможности получить гражданство для ребенка. Мужчин в аналогичных ситуациях все же меньше, но действует законодательство так же.
"Какие трудности возникают у наших женщин, и я этим, как семейный юрист, сталкиваюсь постоянно: женщина хочет развестись, при этом у нее ребенок - иностранный гражданин, которого она не может обратно ввезти в Россию
без визы", - сказала Ярмуш.
Получается, если отец не хочет давать гражданство России ребенку, то спокойно выехать с ним на родину мать не может. Для этого нужно оформлять визу на ребенка, причем также с согласия отца.
По мнению юриста, новация должна облегчить жизнь россиян и в особенности их детей, которые, будучи рождены от смешанных браков за рубежом, захотят, достигнув 18 лет, переехать в РФ.
"Это облегчит жизнь российским гражданам и расширит контингент лиц, которые могут быстро, в упрощенном порядке, получить гражданство РФ", - добавила юрист.