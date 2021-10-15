https://ria.ru/20211015/bochka-1754775339.html

Живущая в железной бочке омичка написала заявление в прокуратуру

Живущая в железной бочке омичка написала заявление в прокуратуру - РИА Новости, 15.10.2021

Живущая в железной бочке омичка написала заявление в прокуратуру

Пенсионерка из Омска, которая 35 лет живет в железной бочке, обратилась в прокуратуру. Об этом она сама сообщила РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:02

2021-10-15T17:02

2021-10-15T18:00

происшествия

омск

омская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:384:2732:1921_1920x0_80_0_0_3372e76ecdedccab6c7fb67f4223be61.jpg

ОМСК, 15 окт — РИА Новости. Пенсионерка из Омска, которая 35 лет живет в железной бочке, обратилась в прокуратуру. Об этом она сама сообщила РИА Новости."Я написала заявление в прокуратуру Кировского округа 14 октября, чтобы мне выделили жилье за счет средств федерального бюджета", — сказала женщина.В областном надзорном ведомстве эту информацию подтвердили и добавили, что давно контактируют с пенсионеркой. Сейчас прокуроры проводят проверку соблюдения ее жилищных прав, в частности помогают подготовить обращение к местным властям о предоставлении ей временного жилья."Это заявительный порядок, поэтому она должна изъявить соответствующую волю, чтобы реализовать данный механизм", — пояснили в прокуратуре.История 64-летней Светланы из Омска привлекла внимание после того, как на этой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить, почему она живет в ржавой железной бочке. Как выяснилось, женщина работала крановщицей на военном заводе и стояла в очереди на жилье. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из комнаты в общежитии в бочку, чтобы очередь сократилась. Затем завод перестал работать, но жилье Светлана до сих пор не получила.В мэрии Омска рассказали, что пенсионерка действительно стоит в очереди на жилье по соцнайму с 2002 года, сейчас она на 11 221-м месте. В этом году к ней несколько раз приезжали специалисты и предлагали перебраться в геронтологический центр, но она отказывалась. Сама Светлана объяснила РИА Новости, что не желает переезжать в интернат, поскольку хочет жить самостоятельно.

https://ria.ru/20210907/bezdomnye-1748878254.html

https://ria.ru/20210915/sirota-1750054531.html

омск

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омск, омская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия