https://ria.ru/20211015/bochka-1754775339.html
Живущая в железной бочке омичка написала заявление в прокуратуру
Живущая в железной бочке омичка написала заявление в прокуратуру - РИА Новости, 15.10.2021
Живущая в железной бочке омичка написала заявление в прокуратуру
Пенсионерка из Омска, которая 35 лет живет в железной бочке, обратилась в прокуратуру. Об этом она сама сообщила РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:02
2021-10-15T17:02
2021-10-15T18:00
происшествия
омск
омская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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ОМСК, 15 окт — РИА Новости. Пенсионерка из Омска, которая 35 лет живет в железной бочке, обратилась в прокуратуру. Об этом она сама сообщила РИА Новости."Я написала заявление в прокуратуру Кировского округа 14 октября, чтобы мне выделили жилье за счет средств федерального бюджета", — сказала женщина.В областном надзорном ведомстве эту информацию подтвердили и добавили, что давно контактируют с пенсионеркой. Сейчас прокуроры проводят проверку соблюдения ее жилищных прав, в частности помогают подготовить обращение к местным властям о предоставлении ей временного жилья."Это заявительный порядок, поэтому она должна изъявить соответствующую волю, чтобы реализовать данный механизм", — пояснили в прокуратуре.История 64-летней Светланы из Омска привлекла внимание после того, как на этой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить, почему она живет в ржавой железной бочке. Как выяснилось, женщина работала крановщицей на военном заводе и стояла в очереди на жилье. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из комнаты в общежитии в бочку, чтобы очередь сократилась. Затем завод перестал работать, но жилье Светлана до сих пор не получила.В мэрии Омска рассказали, что пенсионерка действительно стоит в очереди на жилье по соцнайму с 2002 года, сейчас она на 11 221-м месте. В этом году к ней несколько раз приезжали специалисты и предлагали перебраться в геронтологический центр, но она отказывалась. Сама Светлана объяснила РИА Новости, что не желает переезжать в интернат, поскольку хочет жить самостоятельно.
https://ria.ru/20210907/bezdomnye-1748878254.html
https://ria.ru/20210915/sirota-1750054531.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, омск, омская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
17:02 15.10.2021 (обновлено: 18:00 15.10.2021)
Живущая в железной бочке омичка написала заявление в прокуратуру
Живущая в железной бочке омичка написала заявление в прокуратуру на выдачу жилья
ОМСК, 15 окт — РИА Новости.
Пенсионерка из Омска
, которая 35 лет живет в железной бочке, обратилась в прокуратуру. Об этом она сама сообщила РИА Новости.
"Я написала заявление в прокуратуру Кировского округа 14 октября, чтобы мне выделили жилье за счет средств федерального бюджета", — сказала женщина.
В областном надзорном ведомстве эту информацию подтвердили и добавили, что давно контактируют с пенсионеркой. Сейчас прокуроры проводят проверку соблюдения ее жилищных прав, в частности помогают подготовить обращение к местным властям о предоставлении ей временного жилья.
"Это заявительный порядок, поэтому она должна изъявить соответствующую волю, чтобы реализовать данный механизм", — пояснили в прокуратуре.
История 64-летней Светланы из Омска привлекла внимание после того, как на этой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
поручил доложить, почему она живет в ржавой железной бочке.
Как выяснилось, женщина работала крановщицей на военном заводе и стояла в очереди на жилье. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из комнаты в общежитии в бочку, чтобы очередь сократилась. Затем завод перестал работать, но жилье Светлана до сих пор не получила.
В мэрии Омска рассказали, что пенсионерка действительно стоит в очереди на жилье по соцнайму с 2002 года, сейчас она на 11 221-м месте. В этом году к ней несколько раз приезжали специалисты и предлагали перебраться в геронтологический центр, но она отказывалась. Сама Светлана объяснила РИА Новости, что не желает переезжать в интернат, поскольку хочет жить самостоятельно.