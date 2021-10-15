https://ria.ru/20211015/bitkoin-1754778789.html

Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов - РИА Новости, 15.10.2021

Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тысяч долларов, впервые с апреля - месяца, в котором был поставлен... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:12

2021-10-15T17:12

2021-10-15T17:12

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биткоин

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тысяч долларов, впервые с апреля - месяца, в котором был поставлен исторический рекорд для котировок этой криптовалюты, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.05 мск дорожает на 4,14%, до 59,97 тысячи долларов, минутами ранее показатель достиг 60,36 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает сейчас на 4,24%, до 59,83 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.С начала месяца биткоин подорожал уже на 37%, с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. Таким образом, стоимость криптовалюты на данный момент всего на 7,4% меньше исторического рекорда.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/bitkoin-1750614129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, доллар, биткоин