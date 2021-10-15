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Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов - РИА Новости, 15.10.2021
Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тысяч долларов, впервые с апреля - месяца, в котором был поставлен... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:12
2021-10-15T17:12
экономика
в мире
доллар
биткоин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тысяч долларов, впервые с апреля - месяца, в котором был поставлен исторический рекорд для котировок этой криптовалюты, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.05 мск дорожает на 4,14%, до 59,97 тысячи долларов, минутами ранее показатель достиг 60,36 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает сейчас на 4,24%, до 59,83 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.С начала месяца биткоин подорожал уже на 37%, с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. Таким образом, стоимость криптовалюты на данный момент всего на 7,4% меньше исторического рекорда.
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экономика, в мире, доллар, биткоин
17:12 15.10.2021
 
Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила отметку в 60 тысяч долларов впервые с апреля

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тысяч долларов, впервые с апреля - месяца, в котором был поставлен исторический рекорд для котировок этой криптовалюты, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.05 мск дорожает на 4,14%, до 59,97 тысячи долларов, минутами ранее показатель достиг 60,36 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает сейчас на 4,24%, до 59,83 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 20:47Авторы
Майнинг биткоинов – дело не только прибыльное, но и мусорное
С начала месяца биткоин подорожал уже на 37%, с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе - суммарно почти на 35%. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. Таким образом, стоимость криптовалюты на данный момент всего на 7,4% меньше исторического рекорда.
 
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