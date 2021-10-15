10:55 15.10.2021 (обновлено: 11:05 15.10.2021)
В МИД прокомментировали стрельбу в Бейруте
МИД выразил обеспокоенность ростом напряженности в Ливане
"В Москве крайне обеспокоены ростом политической напряженности в Ливане. Рассчитываем, что с немалым трудом сформированное правительство Наджиба Микати справится с этим опасным вызовом и не допустит дальнейшей деградации ситуации в стране", - говорится в сообщении ведомства.
Вчера, 15:40Беспорядки в Бейруте
Министерство также выразило соболезнования родным и близким погибших.
"Призываем всех ливанских политиков к проявлению сдержанности и благоразумия, возвращению к совместной конструктивной работе в интересах решения текущих вопросов национальной повестки дня на основе взаимного уважения и согласия, без внешнего вмешательства", - отметили в МИД России, подчеркнув также, что россияне в ходе стрельбы не пострадали.
"В результате стрельбы, по данным МВД Ливана, погибло шесть человек. Имеется несколько десятков раненых. Посольство России в Бейруте сообщило, что российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Вчера, 13:27В Бейруте прогремел взрыв
Ранее шиитские движения "Хезболлах" и "Амаль" обвинили "Ливанские силы" в стрельбе по демонстрантам в районе Тайуна в ливанской столице Бейруте. В свою очередь лидер "Ливанских сил" Самир Джаджа призвал власти тщательно расследовать инцидент и найти виновных.
Бои с применением боевых гранат и РПГ начались в Тайуне после того, как неизвестные открыли огонь по участникам демонстрации сторонников шиитских партий "Харакет Амаль" и "Хезболлах". Участники акции планировали провести мирный митинг у главного здания суда в Бейруте с требованием отстранить судью Тарека Битара, который ведет дело о взрыве в порту. По мнению сторонников шиитских партий, решения судьи политизированы и неправомерны. Бой между армией и группой вооруженных лиц шел несколько часов. Из зоны боев шла эвакуация мирных граждан. По данным ливанского Красного креста, погибли шесть человек, более 30 ранены.