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В МИД прокомментировали стрельбу в Бейруте

В МИД прокомментировали стрельбу в Бейруте - РИА Новости, 15.10.2021

В МИД прокомментировали стрельбу в Бейруте

Москва крайне обеспокоена ростом политической напряженности в Ливане в свете стрельбы в Бейруте, призывает политиков к сдержанности, заявило министерство... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:55

2021-10-15T10:55

2021-10-15T11:05

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хезболла

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мвд ливана

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москва крайне обеспокоена ростом политической напряженности в Ливане в свете стрельбы в Бейруте, призывает политиков к сдержанности, заявило министерство иностранных дел России."В Москве крайне обеспокоены ростом политической напряженности в Ливане. Рассчитываем, что с немалым трудом сформированное правительство Наджиба Микати справится с этим опасным вызовом и не допустит дальнейшей деградации ситуации в стране", - говорится в сообщении ведомства.Министерство также выразило соболезнования родным и близким погибших."Призываем всех ливанских политиков к проявлению сдержанности и благоразумия, возвращению к совместной конструктивной работе в интересах решения текущих вопросов национальной повестки дня на основе взаимного уважения и согласия, без внешнего вмешательства", - отметили в МИД России, подчеркнув также, что россияне в ходе стрельбы не пострадали."В результате стрельбы, по данным МВД Ливана, погибло шесть человек. Имеется несколько десятков раненых. Посольство России в Бейруте сообщило, что российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.Ранее шиитские движения "Хезболлах" и "Амаль" обвинили "Ливанские силы" в стрельбе по демонстрантам в районе Тайуна в ливанской столице Бейруте. В свою очередь лидер "Ливанских сил" Самир Джаджа призвал власти тщательно расследовать инцидент и найти виновных.Бои с применением боевых гранат и РПГ начались в Тайуне после того, как неизвестные открыли огонь по участникам демонстрации сторонников шиитских партий "Харакет Амаль" и "Хезболлах". Участники акции планировали провести мирный митинг у главного здания суда в Бейруте с требованием отстранить судью Тарека Битара, который ведет дело о взрыве в порту. По мнению сторонников шиитских партий, решения судьи политизированы и неправомерны. Бой между армией и группой вооруженных лиц шел несколько часов. Из зоны боев шла эвакуация мирных граждан. По данным ливанского Красного креста, погибли шесть человек, более 30 ранены.

https://ria.ru/20211014/beyrut-1754571388.html

https://ria.ru/20211014/vzryv-1754547817.html

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в мире, ливан, бейрут, москва, россия, хезболла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мвд ливана