https://ria.ru/20211015/berlin-1754824096.html
Полиция Германии провела операцию по расселению сквота
Полиция Германии провела операцию по расселению сквота - РИА Новости, 15.10.2021
Полиция Германии провела операцию по расселению сквота
Полиция Берлина завершила зачистку сквота от незаконно проживавших там левых активистов, в ходе операции были задержаны свыше 50 человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T22:37
2021-10-15T22:37
2021-10-15T23:17
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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Полиция Берлина завершила зачистку сквота от незаконно проживавших там левых активистов, в ходе операции были задержаны свыше 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.В Берлине в пятницу с 10.00 местного времени (11.00 мск) полиция проводила операцию по расселению сквота "Кёпи" на улице Копёникерштрассе в центре города."В ходе операции были задержаны - преимущественно временно для установления личности, - более 50 человек. Это последние данные, но число может вырасти", - заявила представительница полиции.Она подчеркнула, что речь идет не только о задержаниях на территории самого сквота, но и в прилегающих районах - полиция заблаговременно оцепила их, и сочувствующие не могли подобраться к сквоту. Представительница полиции отметила, что с самой расселяемой площадки были выведены 38 человек, находятся ли они сейчас в полиции и на свободе, собеседница агентства сказать затруднилась, отметив, что решения принимаются в индивидуальном порядке в отношении каждого человека на основе имеющейся информации.По ее словам, часть сквоттеров пыталась оказывать сопротивление - в полицейских, когда они сломали часть забора и начали проникать внутрь, полетели бутылки, камни, петарды, но обошлось без серьезных травм.В настоящее время ситуация на улице спокойная. Она по-прежнему оцеплена полицией. Поскольку полиция расселяла лишь дворик, на котором был разбит лагерь из жилых вагончиков, а примыкающее и также захваченное левыми активистами здание не трогали, то на улице раздается музыка - ее включили сквоттеры в здании по адресу Копёникерштрассе, 137.На 20.00 запланирована акция протеста левых активистов против расселения сквота. В ней, как ожидается, примут участие несколько сот человек. В полиции Берлина РИА Новости сообщили, что порядок на акции будут обеспечивать 1,6 тысячи полицейских. Кроме того, полиция продолжит усиленное дежурство ночью, поскольку в дни перед расселением в близлежащих районах неизвестные поджигали автомобили, в том числе полицейские.Сквот "Кёпи" был расположен по адресу Копёникерштрассе, 137. Здание и прилегающий дворик были захвачены левыми активистами из Западного Берлина в 1990 году, вскоре после падения стены. Власти Берлина приступили к расселению многочисленных захваченных левыми активистами зданий в бывшем Восточном Берлине вскоре после воссоединения Германии в октябре 1990 года, однако многие сквоты по сей день расселить не удалось по различным причинам.Сквот на "Кёпи" считался одним из самых первых в бывшем Восточном Берлине, левые активисты контролировали как дом (остается захваченным), фасад которого не ремонтировался с бомбардировок 1945 года, так и прилегающий дворик. Во дворике был разбит лагерь - здесь были припаркованы многочисленные жилые вагончики, в которых жили люди. В пятницу расселяли именно дворик. По данными СМИ Германии, во всем комплексе жили около 40 человек, которые, как они заявляют, вели "альтернативный образ жизни".Расселение сквота произошло по жалобе владельца здания, которую в начале октября удовлетворил суд. Вскоре после этого левые активисты начали проводить акции протеста в городе, обещая, что "окажут сопротивление" выселению.
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Полиция Берлина штурмует дом, где живут леворадикалы
В Берлине полиция пытается выселить из заброшенного дома поселившихся там леворадикалов, те используют пиротехнику и огнетушители, пострадали более 20 силовиков.
2021-10-15T22:37
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в мире, берлин (город), германия
22:37 15.10.2021 (обновлено: 23:17 15.10.2021)
Полиция Германии провела операцию по расселению сквота
Полиция Берлина задержала более 50 человек при расселении сквота
БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости.
Полиция Берлина
завершила зачистку сквота от незаконно проживавших там левых активистов, в ходе операции были задержаны свыше 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
В Берлине в пятницу с 10.00 местного времени (11.00 мск) полиция проводила операцию по расселению сквота "Кёпи" на улице Копёникерштрассе в центре города.
"В ходе операции были задержаны - преимущественно временно для установления личности, - более 50 человек. Это последние данные, но число может вырасти", - заявила представительница полиции.
Она подчеркнула, что речь идет не только о задержаниях на территории самого сквота, но и в прилегающих районах - полиция заблаговременно оцепила их, и сочувствующие не могли подобраться к сквоту. Представительница полиции отметила, что с самой расселяемой площадки были выведены 38 человек, находятся ли они сейчас в полиции и на свободе, собеседница агентства сказать затруднилась, отметив, что решения принимаются в индивидуальном порядке в отношении каждого человека на основе имеющейся информации.
По ее словам, часть сквоттеров пыталась оказывать сопротивление - в полицейских, когда они сломали часть забора и начали проникать внутрь, полетели бутылки, камни, петарды, но обошлось без серьезных травм.
В настоящее время ситуация на улице спокойная. Она по-прежнему оцеплена полицией. Поскольку полиция расселяла лишь дворик, на котором был разбит лагерь из жилых вагончиков, а примыкающее и также захваченное левыми активистами здание не трогали, то на улице раздается музыка - ее включили сквоттеры в здании по адресу Копёникерштрассе, 137.
На 20.00 запланирована акция протеста левых активистов против расселения сквота. В ней, как ожидается, примут участие несколько сот человек. В полиции Берлина РИА Новости сообщили, что порядок на акции будут обеспечивать 1,6 тысячи полицейских. Кроме того, полиция продолжит усиленное дежурство ночью, поскольку в дни перед расселением в близлежащих районах неизвестные поджигали автомобили, в том числе полицейские.
Сквот "Кёпи" был расположен по адресу Копёникерштрассе, 137. Здание и прилегающий дворик были захвачены левыми активистами из Западного Берлина
в 1990 году, вскоре после падения стены. Власти Берлина приступили к расселению многочисленных захваченных левыми активистами зданий в бывшем Восточном Берлине вскоре после воссоединения Германии
в октябре 1990 года, однако многие сквоты по сей день расселить не удалось по различным причинам.
Сквот на "Кёпи" считался одним из самых первых в бывшем Восточном Берлине, левые активисты контролировали как дом (остается захваченным), фасад которого не ремонтировался с бомбардировок 1945 года, так и прилегающий дворик. Во дворике был разбит лагерь - здесь были припаркованы многочисленные жилые вагончики, в которых жили люди. В пятницу расселяли именно дворик. По данными СМИ Германии, во всем комплексе жили около 40 человек, которые, как они заявляют, вели "альтернативный образ жизни".
Расселение сквота произошло по жалобе владельца здания, которую в начале октября удовлетворил суд. Вскоре после этого левые активисты начали проводить акции протеста в городе, обещая, что "окажут сопротивление" выселению.