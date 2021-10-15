https://ria.ru/20211015/berlin-1754824096.html

Полиция Германии провела операцию по расселению сквота

Полиция Германии провела операцию по расселению сквота - РИА Новости, 15.10.2021

Полиция Германии провела операцию по расселению сквота

Полиция Берлина завершила зачистку сквота от незаконно проживавших там левых активистов, в ходе операции были задержаны свыше 50 человек, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T22:37

2021-10-15T22:37

2021-10-15T23:17

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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Полиция Берлина завершила зачистку сквота от незаконно проживавших там левых активистов, в ходе операции были задержаны свыше 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.В Берлине в пятницу с 10.00 местного времени (11.00 мск) полиция проводила операцию по расселению сквота "Кёпи" на улице Копёникерштрассе в центре города."В ходе операции были задержаны - преимущественно временно для установления личности, - более 50 человек. Это последние данные, но число может вырасти", - заявила представительница полиции.Она подчеркнула, что речь идет не только о задержаниях на территории самого сквота, но и в прилегающих районах - полиция заблаговременно оцепила их, и сочувствующие не могли подобраться к сквоту. Представительница полиции отметила, что с самой расселяемой площадки были выведены 38 человек, находятся ли они сейчас в полиции и на свободе, собеседница агентства сказать затруднилась, отметив, что решения принимаются в индивидуальном порядке в отношении каждого человека на основе имеющейся информации.По ее словам, часть сквоттеров пыталась оказывать сопротивление - в полицейских, когда они сломали часть забора и начали проникать внутрь, полетели бутылки, камни, петарды, но обошлось без серьезных травм.В настоящее время ситуация на улице спокойная. Она по-прежнему оцеплена полицией. Поскольку полиция расселяла лишь дворик, на котором был разбит лагерь из жилых вагончиков, а примыкающее и также захваченное левыми активистами здание не трогали, то на улице раздается музыка - ее включили сквоттеры в здании по адресу Копёникерштрассе, 137.На 20.00 запланирована акция протеста левых активистов против расселения сквота. В ней, как ожидается, примут участие несколько сот человек. В полиции Берлина РИА Новости сообщили, что порядок на акции будут обеспечивать 1,6 тысячи полицейских. Кроме того, полиция продолжит усиленное дежурство ночью, поскольку в дни перед расселением в близлежащих районах неизвестные поджигали автомобили, в том числе полицейские.Сквот "Кёпи" был расположен по адресу Копёникерштрассе, 137. Здание и прилегающий дворик были захвачены левыми активистами из Западного Берлина в 1990 году, вскоре после падения стены. Власти Берлина приступили к расселению многочисленных захваченных левыми активистами зданий в бывшем Восточном Берлине вскоре после воссоединения Германии в октябре 1990 года, однако многие сквоты по сей день расселить не удалось по различным причинам.Сквот на "Кёпи" считался одним из самых первых в бывшем Восточном Берлине, левые активисты контролировали как дом (остается захваченным), фасад которого не ремонтировался с бомбардировок 1945 года, так и прилегающий дворик. Во дворике был разбит лагерь - здесь были припаркованы многочисленные жилые вагончики, в которых жили люди. В пятницу расселяли именно дворик. По данными СМИ Германии, во всем комплексе жили около 40 человек, которые, как они заявляют, вели "альтернативный образ жизни".Расселение сквота произошло по жалобе владельца здания, которую в начале октября удовлетворил суд. Вскоре после этого левые активисты начали проводить акции протеста в городе, обещая, что "окажут сопротивление" выселению.

https://ria.ru/20210927/politika-1751985990.html

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Полиция Берлина штурмует дом, где живут леворадикалы В Берлине полиция пытается выселить из заброшенного дома поселившихся там леворадикалов, те используют пиротехнику и огнетушители, пострадали более 20 силовиков. 2021-10-15T22:37 true PT0M33S

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в мире, берлин (город), германия