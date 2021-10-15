https://ria.ru/20211015/benzin-1754672436.html

Новак оценил работу демпферного механизма для бензина

Новак оценил работу демпферного механизма для бензина - РИА Новости, 15.10.2021

Новак оценил работу демпферного механизма для бензина

Демпферный механизм для бензина работает эффективно, без него цена на АЗС России была бы на 10 рублей выше, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:26

2021-10-15T08:26

2021-10-15T08:34

экономика

александр новак

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Демпферный механизм для бензина работает эффективно, без него цена на АЗС России была бы на 10 рублей выше, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Этот демпфирующий механизм позволяет сегодня уменьшать тот уровень цен, который мог бы быть, если бы этого механизма не было. То есть на сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм", - рассказал он в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.Так называемый демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей "сверхприбыли" от внутренних продаж топлива.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210928/benzin-1752179111.html

россия

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2021

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экономика, александр новак, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021