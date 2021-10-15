https://ria.ru/20211015/benzin-1754672436.html
Новак оценил работу демпферного механизма для бензина
Новак оценил работу демпферного механизма для бензина - РИА Новости, 15.10.2021
Новак оценил работу демпферного механизма для бензина
Демпферный механизм для бензина работает эффективно, без него цена на АЗС России была бы на 10 рублей выше, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T08:26
2021-10-15T08:26
2021-10-15T08:34
экономика
александр новак
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Демпферный механизм для бензина работает эффективно, без него цена на АЗС России была бы на 10 рублей выше, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Этот демпфирующий механизм позволяет сегодня уменьшать тот уровень цен, который мог бы быть, если бы этого механизма не было. То есть на сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм", - рассказал он в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.Так называемый демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей "сверхприбыли" от внутренних продаж топлива.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210928/benzin-1752179111.html
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экономика, александр новак, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
08:26 15.10.2021 (обновлено: 08:34 15.10.2021)
Новак оценил работу демпферного механизма для бензина
Новак: без демпферного механизма цена бензина на АЗС была бы на десять рублей выше