Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/benzin-1754672436.html
Новак оценил работу демпферного механизма для бензина
Новак оценил работу демпферного механизма для бензина - РИА Новости, 15.10.2021
Новак оценил работу демпферного механизма для бензина
Демпферный механизм для бензина работает эффективно, без него цена на АЗС России была бы на 10 рублей выше, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T08:26
2021-10-15T08:34
экономика
александр новак
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1743005444_0:290:3004:1980_1920x0_80_0_0_c030266d31bfbb53e328832883c70b08.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Демпферный механизм для бензина работает эффективно, без него цена на АЗС России была бы на 10 рублей выше, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Этот демпфирующий механизм позволяет сегодня уменьшать тот уровень цен, который мог бы быть, если бы этого механизма не было. То есть на сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм", - рассказал он в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.Так называемый демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей "сверхприбыли" от внутренних продаж топлива.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210928/benzin-1752179111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1743005444_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_4e31bab8999f0a884943777ed7a3fb29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, александр новак, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
08:26 15.10.2021 (обновлено: 08:34 15.10.2021)
 
Новак оценил работу демпферного механизма для бензина

Новак: без демпферного механизма цена бензина на АЗС была бы на десять рублей выше

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаправщик на одной из автозаправочных станций
Заправщик на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Демпферный механизм для бензина работает эффективно, без него цена на АЗС России была бы на 10 рублей выше, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Этот демпфирующий механизм позволяет сегодня уменьшать тот уровень цен, который мог бы быть, если бы этого механизма не было. То есть на сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм", - рассказал он в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.
Так называемый демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей "сверхприбыли" от внутренних продаж топлива.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заправщик заправляет автомобиль на АЗС Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 15:23
Топливный союз предупредил россиян о росте цен на бензин в октябре
 
ЭкономикаАлександр НовакРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве у мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
12:37Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
12:36В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
12:34Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
12:34Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19
12:33Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии
12:29РПЦ основала на территории Армении епархию
12:29Инфекционист заявил, что разрешение ситуации с COVID-19 зависит от каждого
Лента новостейМолния