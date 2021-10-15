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https://ria.ru/20211015/bayden-1754820726.html
Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона
Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона - РИА Новости, 15.10.2021
Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона
Президент США Джо Байден заявил, что с бывшим главой администрации Биллом Клинтоном все хорошо, и постучал по дереву. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:39
2021-10-15T21:39
в мире
сша
джо байден
билл клинтон
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с бывшим главой администрации Биллом Клинтоном все хорошо, и постучал по дереву."Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо божьей волей. Когда я с ним поговорю, я сообщу", - сказал Байден, выступая с заявлением относительно своих экономических инициатив.Говоря о состоянии бывшего коллеги, Байден постучал по деревянной трибуне.Экс-президент был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования. Канал KTLA сообщал, что Клинтон находится в медцентре в связи с инфекцией мочевыводящих путей, распространившейся на кровоток. Американские СМИ сообщали, что Клинтона могут выписать из больницы уже в пятницу. Как сообщалось ранее, лечащие врачи бывшего президента Альпеш Амин и Лайза Бардак заявили, что урологические инфекции у пожилых людей не являются редкостью и легко поддаются лечению.Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
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в мире, сша, джо байден, билл клинтон
21:39 15.10.2021
 
Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона

Президент США Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации
Президент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с бывшим главой администрации Биллом Клинтоном все хорошо, и постучал по дереву.
"Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо божьей волей. Когда я с ним поговорю, я сообщу", - сказал Байден, выступая с заявлением относительно своих экономических инициатив.
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 18:10
СМИ рассказали о состоянии Клинтона
Говоря о состоянии бывшего коллеги, Байден постучал по деревянной трибуне.
Экс-президент был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования. Канал KTLA сообщал, что Клинтон находится в медцентре в связи с инфекцией мочевыводящих путей, распространившейся на кровоток. Американские СМИ сообщали, что Клинтона могут выписать из больницы уже в пятницу. Как сообщалось ранее, лечащие врачи бывшего президента Альпеш Амин и Лайза Бардак заявили, что урологические инфекции у пожилых людей не являются редкостью и легко поддаются лечению.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
 
В миреСШАДжо БайденБилл Клинтон
 
 
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