https://ria.ru/20211015/bayden-1754820726.html
Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона
Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона - РИА Новости, 15.10.2021
Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона
Президент США Джо Байден заявил, что с бывшим главой администрации Биллом Клинтоном все хорошо, и постучал по дереву. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:39
2021-10-15T21:39
2021-10-15T21:39
в мире
сша
джо байден
билл клинтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754675470_0:0:2602:1464_1920x0_80_0_0_11db5986f8036753f5bb545437aa65c3.jpg
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с бывшим главой администрации Биллом Клинтоном все хорошо, и постучал по дереву."Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо божьей волей. Когда я с ним поговорю, я сообщу", - сказал Байден, выступая с заявлением относительно своих экономических инициатив.Говоря о состоянии бывшего коллеги, Байден постучал по деревянной трибуне.Экс-президент был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования. Канал KTLA сообщал, что Клинтон находится в медцентре в связи с инфекцией мочевыводящих путей, распространившейся на кровоток. Американские СМИ сообщали, что Клинтона могут выписать из больницы уже в пятницу. Как сообщалось ранее, лечащие врачи бывшего президента Альпеш Амин и Лайза Бардак заявили, что урологические инфекции у пожилых людей не являются редкостью и легко поддаются лечению.Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
https://ria.ru/20211015/klinton-1754792982.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754675470_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_27c4d83b5f8c91f001b13b42dc198c8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, билл клинтон
Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона
Президент США Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что с бывшим главой администрации Биллом Клинтоном
все хорошо, и постучал по дереву.
"Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо божьей волей. Когда я с ним поговорю, я сообщу", - сказал Байден, выступая с заявлением относительно своих экономических инициатив.
Говоря о состоянии бывшего коллеги, Байден постучал по деревянной трибуне.
Экс-президент был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования. Канал KTLA сообщал, что Клинтон находится в медцентре в связи с инфекцией мочевыводящих путей, распространившейся на кровоток. Американские СМИ сообщали, что Клинтона могут выписать из больницы уже в пятницу. Как сообщалось ранее, лечащие врачи бывшего президента Альпеш Амин и Лайза Бардак заявили, что урологические инфекции у пожилых людей не являются редкостью и легко поддаются лечению.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас
, который является его малой родиной.