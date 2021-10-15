https://ria.ru/20211015/bayden-1754820726.html

Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона

Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона - РИА Новости, 15.10.2021

Байден постучал по дереву, говоря о здоровье Клинтона

Президент США Джо Байден заявил, что с бывшим главой администрации Биллом Клинтоном все хорошо, и постучал по дереву. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T21:39

2021-10-15T21:39

2021-10-15T21:39

в мире

сша

джо байден

билл клинтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754675470_0:0:2602:1464_1920x0_80_0_0_11db5986f8036753f5bb545437aa65c3.jpg

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с бывшим главой администрации Биллом Клинтоном все хорошо, и постучал по дереву."Я знаю, у вас есть вопросы о президенте Клинтоне. Мы обмениваемся звонками. Кажется, у него все хорошо божьей волей. Когда я с ним поговорю, я сообщу", - сказал Байден, выступая с заявлением относительно своих экономических инициатив.Говоря о состоянии бывшего коллеги, Байден постучал по деревянной трибуне.Экс-президент был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования. Канал KTLA сообщал, что Клинтон находится в медцентре в связи с инфекцией мочевыводящих путей, распространившейся на кровоток. Американские СМИ сообщали, что Клинтона могут выписать из больницы уже в пятницу. Как сообщалось ранее, лечащие врачи бывшего президента Альпеш Амин и Лайза Бардак заявили, что урологические инфекции у пожилых людей не являются редкостью и легко поддаются лечению.Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.

https://ria.ru/20211015/klinton-1754792982.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, билл клинтон