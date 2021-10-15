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https://ria.ru/20211015/bayden-1754754326.html
"Это катастрофа". Европейские политики в шоке от Байдена
Европейские политики ополчились на Байдена, заявил экс-помощник Тэтчер - РИА Новости, 15.10.2021
"Это катастрофа". Европейские политики в шоке от Байдена
Президент США Джо Байден не вызывает никакого доверия у европейских официальных лиц, заявил бывший помощник экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер Найл... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:26
2021-10-15T15:54
в мире
сша
маргарет тэтчер
оон
талибан
джо байден
северная ирландия
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден не вызывает никакого доверия у европейских официальных лиц, заявил бывший помощник экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер Найл Гардинер."Бесчисленное множество европейских чиновников рассказывали мне, что они просто не могут доверять администрации Байдена. Некоторые даже вспоминают о президентстве Трампа, сожалея о поддержке нынешнего американского лидера", — написал он в статье для сайта Fox News.По мнению Гардинера, наибольшее возмущение политикой Байдена наблюдается в Великобритании. Среди руководства страны еще до его избрания царил скептицизм по отношению к лидеру демократов. К Трампу же относились как к сильному союзнику.Автор отмечает, что основной причиной для такого отношения стали провальный вывод войск из Афганистана и риторика США по поводу Протокола Северной Ирландии, регулирующего отношения ЕС и Великобритании в этой части королевства."Во время предвыборной кампании Байден похвалялся тем, что восстановит позиции США на международной арене после Трампа. Спустя девять месяцев после избрания действия политика Соединенных Штатов расценивается в Европе как катастрофа", — добавил Гардинер.В августе этого года на фоне ухода из региона американских военных талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Европейские политики неоднократно критиковали решение США вывести войска из Афганистана. Так, экс-премьер Великобритании Тони Блэр назвал это немотивированным решением и катастрофой.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211010/tramp-1753849662.html
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в мире, сша, маргарет тэтчер, оон, талибан, джо байден, северная ирландия, россия, мохаммад хасан ахунд
15:26 15.10.2021 (обновлено: 15:54 15.10.2021)
 
Европейские политики ополчились на Байдена, заявил экс-помощник Тэтчер

Экс-помощник Тэтчер Гардинер: европейцы расценивают политику Байдена как катастрофу

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации
Президент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден не вызывает никакого доверия у европейских официальных лиц, заявил бывший помощник экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер Найл Гардинер.
"Бесчисленное множество европейских чиновников рассказывали мне, что они просто не могут доверять администрации Байдена. Некоторые даже вспоминают о президентстве Трампа, сожалея о поддержке нынешнего американского лидера", — написал он в статье для сайта Fox News.
По мнению Гардинера, наибольшее возмущение политикой Байдена наблюдается в Великобритании. Среди руководства страны еще до его избрания царил скептицизм по отношению к лидеру демократов. К Трампу же относились как к сильному союзнику.
Автор отмечает, что основной причиной для такого отношения стали провальный вывод войск из Афганистана и риторика США по поводу Протокола Северной Ирландии, регулирующего отношения ЕС и Великобритании в этой части королевства.
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"Во время предвыборной кампании Байден похвалялся тем, что восстановит позиции США на международной арене после Трампа. Спустя девять месяцев после избрания действия политика Соединенных Штатов расценивается в Европе как катастрофа", — добавил Гардинер.
В августе этого года на фоне ухода из региона американских военных талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
Европейские политики неоднократно критиковали решение США вывести войска из Афганистана. Так, экс-премьер Великобритании Тони Блэр назвал это немотивированным решением и катастрофой.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреСШАМаргарет ТэтчерООНТалибанДжо БайденСеверная ИрландияРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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