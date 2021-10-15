https://ria.ru/20211015/bayden-1754754326.html

"Это катастрофа". Европейские политики в шоке от Байдена

Европейские политики ополчились на Байдена, заявил экс-помощник Тэтчер - РИА Новости, 15.10.2021

"Это катастрофа". Европейские политики в шоке от Байдена

Президент США Джо Байден не вызывает никакого доверия у европейских официальных лиц, заявил бывший помощник экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер Найл... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:26

2021-10-15T15:26

2021-10-15T15:54

в мире

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден не вызывает никакого доверия у европейских официальных лиц, заявил бывший помощник экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер Найл Гардинер."Бесчисленное множество европейских чиновников рассказывали мне, что они просто не могут доверять администрации Байдена. Некоторые даже вспоминают о президентстве Трампа, сожалея о поддержке нынешнего американского лидера", — написал он в статье для сайта Fox News.По мнению Гардинера, наибольшее возмущение политикой Байдена наблюдается в Великобритании. Среди руководства страны еще до его избрания царил скептицизм по отношению к лидеру демократов. К Трампу же относились как к сильному союзнику.Автор отмечает, что основной причиной для такого отношения стали провальный вывод войск из Афганистана и риторика США по поводу Протокола Северной Ирландии, регулирующего отношения ЕС и Великобритании в этой части королевства."Во время предвыборной кампании Байден похвалялся тем, что восстановит позиции США на международной арене после Трампа. Спустя девять месяцев после избрания действия политика Соединенных Штатов расценивается в Европе как катастрофа", — добавил Гардинер.В августе этого года на фоне ухода из региона американских военных талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Европейские политики неоднократно критиковали решение США вывести войска из Афганистана. Так, экс-премьер Великобритании Тони Блэр назвал это немотивированным решением и катастрофой.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211010/tramp-1753849662.html

https://ria.ru/20211007/gaz-1753499328.html

сша

северная ирландия

россия

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