https://ria.ru/20211015/bartenev-1754188790.html

Бартенев Валентин

Бартенев Валентин - РИА Новости, 15.10.2021

Бартенев Валентин

Сам я вакцинировался сразу же, как только Спутник V стал доступен в Москве всем желающим. Мой же друг не последовал примеру и всё время находил отговорки, чтобы РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:42

2021-10-15T12:42

2021-10-15T12:42

сохрани друга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754187668_0:48:3000:1736_1920x0_80_0_0_7b70654ab03a4dfa6a71e05efee41fd4.jpg

Сам я вакцинировался сразу же, как только Спутник V стал доступен в Москве всем желающим. Мой же друг не последовал примеру и всё время находил отговорки, чтобы не идти вакцинироваться. Он не был категорически против, но и не горел желанием, постоянно откладывал и говорил, что ему лень, что, может быть, когда-нибудь потом. Так было до тех пор, пока ему не понадобилось одолжить денег и он обратился ко мне. Я согласился дать ему в долг, но при одном условии - только после того, как он сделает прививку от ковида. Это сработало, буквально через несколько дней друг вакцинировался первой дозой и, как положено, спустя три недели получил вторую. Он выполнил свою часть уговора и я с удовольствием одолжил ему требовавшуюся сумму денег. Приятно давать в долг, когда это еще и несет пользу обществу, вклад в коллективный иммунитет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60