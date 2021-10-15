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Бартенев Валентин
Бартенев Валентин - РИА Новости, 15.10.2021
Бартенев Валентин
Сам я вакцинировался сразу же, как только Спутник V стал доступен в Москве всем желающим. Мой же друг не последовал примеру и всё время находил отговорки, чтобы РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:42
2021-10-15T12:42
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Сам я вакцинировался сразу же, как только Спутник V стал доступен в Москве всем желающим. Мой же друг не последовал примеру и всё время находил отговорки, чтобы не идти вакцинироваться. Он не был категорически против, но и не горел желанием, постоянно откладывал и говорил, что ему лень, что, может быть, когда-нибудь потом. Так было до тех пор, пока ему не понадобилось одолжить денег и он обратился ко мне. Я согласился дать ему в долг, но при одном условии - только после того, как он сделает прививку от ковида. Это сработало, буквально через несколько дней друг вакцинировался первой дозой и, как положено, спустя три недели получил вторую. Он выполнил свою часть уговора и я с удовольствием одолжил ему требовавшуюся сумму денег. Приятно давать в долг, когда это еще и несет пользу обществу, вклад в коллективный иммунитет.
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60
12:42 15.10.2021
 

Бартенев Валентин

© Фото : Бартенев ВалентинБартенев Валентин Викторович
Бартенев Валентин Викторович - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Бартенев Валентин
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Сам я вакцинировался сразу же, как только Спутник V стал доступен в Москве всем желающим. Мой же друг не последовал примеру и всё время находил отговорки, чтобы не идти вакцинироваться. Он не был категорически против, но и не горел желанием, постоянно откладывал и говорил, что ему лень, что, может быть, когда-нибудь потом. Так было до тех пор, пока ему не понадобилось одолжить денег и он обратился ко мне. Я согласился дать ему в долг, но при одном условии - только после того, как он сделает прививку от ковида. Это сработало, буквально через несколько дней друг вакцинировался первой дозой и, как положено, спустя три недели получил вторую. Он выполнил свою часть уговора и я с удовольствием одолжил ему требовавшуюся сумму денег. Приятно давать в долг, когда это еще и несет пользу обществу, вклад в коллективный иммунитет.
 
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