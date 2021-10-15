https://ria.ru/20211015/arest-1754804766.html
В Рязани арестовали подозреваемую по делу о ритуальном убийстве подростка
В Рязани арестовали подозреваемую по делу о ритуальном убийстве подростка - РИА Новости, 15.10.2021
В Рязани арестовали подозреваемую по делу о ритуальном убийстве подростка
Советский районный суд Рязани избрал в пятницу подозреваемой по делу об убийстве подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, сама она заявила, что... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:14
2021-10-15T19:14
2021-10-15T19:21
происшествия
рязань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости. Советский районный суд Рязани избрал в пятницу подозреваемой по делу об убийстве подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, сама она заявила, что её подставили, передает корреспондент РИА Новости.По данным следствия, 15-летний подросток пропал 8 октября. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Установлена причастность к преступлению его бывшего отчима 1969 года рождения и жительницы Московской области 1992 года рождения, имеющей звание мастера спорта по ачери-биатлону. Подозреваемые задержаны.Следствие заявляло, что, предварительно, смерть мальчика носила обрядово-культовый характер. Бывший отчим сообщил на допросе, что преступление совершила его знакомая, он в это время ждал в машине. Планируемый обряд они завершить не смогли. Как сообщали РИА Новости в СУСК по региону, мотив и детали произошедшего уточняются."К убийству мальчика непричастна, меня подставили", - заявила журналистам до начала заседания подозреваемая.К материалам дела на заседании приобщили выписки с очной ставки подозреваемых и протоколов допроса.Как озвучил судья, бывший отчим сообщил, что его знакомая должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать, и именно она пошла в дом. Подозреваемая, в свою очередь, на допросе заявила, что они поехали в посёлок посмотреть дом, мужчина пошёл туда "что-то взять", она осталась в машине, позднее он вернулся и попросил помочь убрать в помещении, где подозреваемая увидела кровь.Её мать на заседании охарактеризовала дочь, как "добрую, заботливую и внимательную".Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста."Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу... до 10 декабря включительно", - озвучил решение судья Юрий Тюрин.Защитник сообщил журналистам о намерении обжаловать решение.Ранее суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему отчиму убитого подростка.
https://ria.ru/20211014/ryazan-1754644562.html
https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754604335.html
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происшествия, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:14 15.10.2021 (обновлено: 19:21 15.10.2021)
В Рязани арестовали подозреваемую по делу о ритуальном убийстве подростка
Суд в Рязани арестовал подозреваемую по делу о ритуальном убийстве подростка до 10 декабря
РЯЗАНЬ, 15 окт - РИА Новости.
Советский районный суд Рязани
избрал в пятницу подозреваемой по делу об убийстве подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, сама она заявила, что её подставили, передает корреспондент РИА Новости.
По данным следствия, 15-летний подросток пропал 8 октября. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство). Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Установлена причастность к преступлению его бывшего отчима 1969 года рождения и жительницы Московской области
1992 года рождения, имеющей звание мастера спорта по ачери-биатлону. Подозреваемые задержаны.
Следствие заявляло, что, предварительно, смерть мальчика носила обрядово-культовый характер. Бывший отчим сообщил на допросе, что преступление совершила его знакомая, он в это время ждал в машине. Планируемый обряд они завершить не смогли. Как сообщали РИА Новости в СУСК по региону, мотив и детали произошедшего уточняются.
"К убийству мальчика непричастна, меня подставили", - заявила журналистам до начала заседания подозреваемая.
К материалам дела на заседании приобщили выписки с очной ставки подозреваемых и протоколов допроса.
Как озвучил судья, бывший отчим сообщил, что его знакомая должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать, и именно она пошла в дом. Подозреваемая, в свою очередь, на допросе заявила, что они поехали в посёлок посмотреть дом, мужчина пошёл туда "что-то взять", она осталась в машине, позднее он вернулся и попросил помочь убрать в помещении, где подозреваемая увидела кровь.
Её мать на заседании охарактеризовала дочь, как "добрую, заботливую и внимательную".
Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
"Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу... до 10 декабря включительно", - озвучил решение судья Юрий Тюрин.
Защитник сообщил журналистам о намерении обжаловать решение.
Ранее суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему отчиму убитого подростка.