https://ria.ru/20211015/apk-1754806969.html

Врио главы Тамбовщины обсудил с главой Минсельхоза РФ развитие АПК региона

Врио главы Тамбовщины обсудил с главой Минсельхоза РФ развитие АПК региона - РИА Новости, 15.10.2021

Врио главы Тамбовщины обсудил с главой Минсельхоза РФ развитие АПК региона

амбовской области в этом году, по прогнозам, будет собрано около 4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил врио главы администрации региона в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:28

2021-10-15T19:28

2021-10-15T19:28

тамбовская область

тамбовская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753655353_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_bc775c0af42e7942dc1295586b8d36d4.jpg

ТАМБОВ, 15 окт - РИА Новости. В Тамбовской области в этом году, по прогнозам, будет собрано около 4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил врио главы администрации региона в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.Он также сообщил, что с начала 2021 года благодаря господдержке сельхозпроизводители региона ввели в эксплуатацию почти 1,1 тысячи гектаров мелиорируемых земель. Это превышает плановые показатели текущего года, согласованные с Минсельхозом России (850 гектаров).Как отметил, в свою очередь, глава Минсельхоза, развитие мелиорации в регионе - это хорошая база для реализации новой госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения, которая начнет действовать со следующего года.Егоров также проинформировал, что Тамбовская область входит в тройку лидеров в ЦФО по производству скота и птицы на убой."По итогам 2020 года наблюдался рост в данном сегменте на 10,6%", - отметил он.Глава Минсельхоза в этой связи обратил внимание на значимость эпизоотического благополучия, призвал усилить работу по проведению мониторинга.В пресс-службе добавили, что на встрече также были обсуждены объемы господдержки АПК региона. В 2020 году сумма господдержки составила 2,3 миллиарда рублей, в 2021 году - 2,4 миллиарда рублей. В настоящее время почти 84% от установленного лимита доведены до получателей, уровень исполнения - выше среднероссийского.

https://ria.ru/20211012/mery-1754209081.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия