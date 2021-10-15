Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20211015/apk-1754806969.html
Врио главы Тамбовщины обсудил с главой Минсельхоза РФ развитие АПК региона
Врио главы Тамбовщины обсудил с главой Минсельхоза РФ развитие АПК региона - РИА Новости, 15.10.2021
Врио главы Тамбовщины обсудил с главой Минсельхоза РФ развитие АПК региона
амбовской области в этом году, по прогнозам, будет собрано около 4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил врио главы администрации региона в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:28
2021-10-15T19:28
тамбовская область
тамбовская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753655353_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_bc775c0af42e7942dc1295586b8d36d4.jpg
ТАМБОВ, 15 окт - РИА Новости. В Тамбовской области в этом году, по прогнозам, будет собрано около 4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил врио главы администрации региона в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.Он также сообщил, что с начала 2021 года благодаря господдержке сельхозпроизводители региона ввели в эксплуатацию почти 1,1 тысячи гектаров мелиорируемых земель. Это превышает плановые показатели текущего года, согласованные с Минсельхозом России (850 гектаров).Как отметил, в свою очередь, глава Минсельхоза, развитие мелиорации в регионе - это хорошая база для реализации новой госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения, которая начнет действовать со следующего года.Егоров также проинформировал, что Тамбовская область входит в тройку лидеров в ЦФО по производству скота и птицы на убой."По итогам 2020 года наблюдался рост в данном сегменте на 10,6%", - отметил он.Глава Минсельхоза в этой связи обратил внимание на значимость эпизоотического благополучия, призвал усилить работу по проведению мониторинга.В пресс-службе добавили, что на встрече также были обсуждены объемы господдержки АПК региона. В 2020 году сумма господдержки составила 2,3 миллиарда рублей, в 2021 году - 2,4 миллиарда рублей. В настоящее время почти 84% от установленного лимита доведены до получателей, уровень исполнения - выше среднероссийского.
https://ria.ru/20211012/mery-1754209081.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753655353_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_bc0d77784df0fe2d28bad0739a4ccf35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
19:28 15.10.2021
 

Врио главы Тамбовщины обсудил с главой Минсельхоза РФ развитие АПК региона

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы на поле
Уборка урожая пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 15 окт - РИА Новости. В Тамбовской области в этом году, по прогнозам, будет собрано около 4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщил врио главы администрации региона в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.
"По прогнозам, тамбовские растениеводы в этом году соберут около 4 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Урожай картофеля ожидается на уровне прошлого года – свыше 320 тысяч тонн. Урожай сахарной свеклы, подсолнечника, овощей, плодов и ягод превысит прошлогодние показатели", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Егорова.
Он также сообщил, что с начала 2021 года благодаря господдержке сельхозпроизводители региона ввели в эксплуатацию почти 1,1 тысячи гектаров мелиорируемых земель. Это превышает плановые показатели текущего года, согласованные с Минсельхозом России (850 гектаров).
Как отметил, в свою очередь, глава Минсельхоза, развитие мелиорации в регионе - это хорошая база для реализации новой госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения, которая начнет действовать со следующего года.
Егоров также проинформировал, что Тамбовская область входит в тройку лидеров в ЦФО по производству скота и птицы на убой.
"По итогам 2020 года наблюдался рост в данном сегменте на 10,6%", - отметил он.
Глава Минсельхоза в этой связи обратил внимание на значимость эпизоотического благополучия, призвал усилить работу по проведению мониторинга.
В пресс-службе добавили, что на встрече также были обсуждены объемы господдержки АПК региона. В 2020 году сумма господдержки составила 2,3 миллиарда рублей, в 2021 году - 2,4 миллиарда рублей. В настоящее время почти 84% от установленного лимита доведены до получателей, уровень исполнения - выше среднероссийского.
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 15:01Тамбовская область
Глава Тамбовщины Максим Егоров предложил меры по улучшению работы ЖКХ
 
Тамбовская областьТамбовская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
00:33ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Лента новостейМолния