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Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Кандагаре
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Кандагаре - РИА Новости, 15.10.2021
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Кандагаре
Движение "Талибан"* осудило произошедший в пятницу взрыв в шиитской мечети в афганском Кандагаре и призвало как можно скорее наказать виновных, сообщил... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:00
2021-10-15T16:00
2021-10-15T16:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
кандагар
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КАБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* осудило произошедший в пятницу взрыв в шиитской мечети в афганском Кандагаре и призвало как можно скорее наказать виновных, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.Взрыв произошел в пятницу днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как ранее сообщал РИА Новости местный источник, взрыв устроили три террориста-смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания мечети. Погибли свыше 30 человек, пострадали около 70."Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов) осуждает направленный на мирных жителей взрыв в мечети в Кандагаре, считает это большим преступлением и отдает приказ силам безопасности задержать исполнителей этого инцидента и привлечь их к ответственности", - написал Муджахид в Twitter, выразив соболезнования семьям погибших.Взрыв в мечети также осудил бывший президент Афганистана Хамид Карзай, назвал это преступлением против человечества и заговором против мира и стабильности в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кандагар, афганистан
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Кандагаре
Талибы осудили взрыв в мечети в Кандагаре и призвали как можно скорее наказать виновных