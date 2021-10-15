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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211015/afganistan-1754761350.html
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Кандагаре
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Кандагаре - РИА Новости, 15.10.2021
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Кандагаре
Движение "Талибан"* осудило произошедший в пятницу взрыв в шиитской мечети в афганском Кандагаре и призвало как можно скорее наказать виновных, сообщил... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:00
2021-10-15T16:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
кандагар
афганистан
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КАБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* осудило произошедший в пятницу взрыв в шиитской мечети в афганском Кандагаре и призвало как можно скорее наказать виновных, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.Взрыв произошел в пятницу днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как ранее сообщал РИА Новости местный источник, взрыв устроили три террориста-смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания мечети. Погибли свыше 30 человек, пострадали около 70."Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов) осуждает направленный на мирных жителей взрыв в мечети в Кандагаре, считает это большим преступлением и отдает приказ силам безопасности задержать исполнителей этого инцидента и привлечь их к ответственности", - написал Муджахид в Twitter, выразив соболезнования семьям погибших.Взрыв в мечети также осудил бывший президент Афганистана Хамид Карзай, назвал это преступлением против человечества и заговором против мира и стабильности в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кандагар, афганистан
16:00 15.10.2021
 
Талибы пообещали наказать виновных за взрыв в мечети в Кандагаре

Талибы осудили взрыв в мечети в Кандагаре и призвали как можно скорее наказать виновных

© AFP 2021 / Javed TanveerМесто взрыва в шиитской мечети в Кандагаре
Место взрыва в шиитской мечети в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AFP 2021 / Javed Tanveer
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КАБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* осудило произошедший в пятницу взрыв в шиитской мечети в афганском Кандагаре и призвало как можно скорее наказать виновных, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.
Взрыв произошел в пятницу днем в шиитской мечети в афганской провинции Кандагар. Как ранее сообщал РИА Новости местный источник, взрыв устроили три террориста-смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания мечети. Погибли свыше 30 человек, пострадали около 70.
"Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов) осуждает направленный на мирных жителей взрыв в мечети в Кандагаре, считает это большим преступлением и отдает приказ силам безопасности задержать исполнителей этого инцидента и привлечь их к ответственности", - написал Муджахид в Twitter, выразив соболезнования семьям погибших.
Взрыв в мечети также осудил бывший президент Афганистана Хамид Карзай, назвал это преступлением против человечества и заговором против мира и стабильности в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКандагарАфганистан
 
 
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