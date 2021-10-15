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"Талибан"* объявил о создании верховного суда в Афганистане
"Талибан"* объявил о создании верховного суда в Афганистане - РИА Новости, 15.10.2021
"Талибан"* объявил о создании верховного суда в Афганистане
Движение "Талибан"* объявило о создании верховного суда в Афганистане, сообщил в Twitter представитель талибов Ахмадулла Муттаки. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:04
2021-10-15T12:10
в мире
twitter
кабул (город)
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило о создании верховного суда в Афганистане, сообщил в Twitter представитель талибов Ахмадулла Муттаки.Отмечается, что исполняющим обязанности председателя суда назначен Абдул Хаким Хаккани. Также представитель движения сообщил о назначении первого и второго заместителей и.о. председателя.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, twitter, кабул (город), талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
12:04 15.10.2021 (обновлено: 12:10 15.10.2021)
 
"Талибан"* объявил о создании верховного суда в Афганистане

"Талибан" объявил о создании верховного суда в Афганистане

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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КАБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило о создании верховного суда в Афганистане, сообщил в Twitter представитель талибов Ахмадулла Муттаки.
Отмечается, что исполняющим обязанности председателя суда назначен Абдул Хаким Хаккани. Также представитель движения сообщил о назначении первого и второго заместителей и.о. председателя.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
В миреTwitterКабул (город)ТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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