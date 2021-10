https://ria.ru/20211014/zrenie-1754179803.html

Всемирный день зрения

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается ежегодно во второй четверг октября. В 2021 году эта дата приходится на 14 октября.Всемирный день зрения с 2000 года координируется Международным агентством по профилактике слепоты (International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB). Он призван привлечь внимание международного сообщества к глобальной проблеме слепоты и нарушения зрения.Всемирный день зрения поддерживается более чем 150 организациями-членами агентства, в том числе крупными офтальмологическими компаниями, больницами, корпорациями.По данным ВОЗ, около 2,2 миллиарда человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения. По меньшей мере у одного миллиарда из них нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать.В число этих людей входят лица, страдающие нескорректированными аномалиями рефракции (близорукость, дальнозоркость или астигматизм) – 88,4 миллиона человек; катарактой – 94 миллиона; глаукомой – 7,7 миллиона; помутнением роговицы – 4,2 миллиона; а также нарушением ближнего зрения, вызванным нескорректированной пресбиопией, при которой человек не может рассмотреть мелкий шрифт или маленькие предметы на близком расстоянии, – 826 миллионов человек.Для взрослых, страдающих нарушениями зрения, зачастую характерны трудности в сфере занятости и снижение производительности труда, а также более высокая распространенность депрессии и тревожных расстройств. Нарушения зрения у людей пожилого возраста могут усугублять социальную изоляцию, вызывать трудности при ходьбе, повышать риск падений и переломов.Каждое заболевание глаз требует своевременного лечения. Не стоит забывать и о глазных заболеваниях, которые обычно не приводят к нарушению зрения, но вызывают дискомфорт и боль, – сухость глаз, конъюнктивит и блефарит (воспаление век). Их лечение приносит облегчение симптомов и предупреждает осложнения.Одними из основных факторов, которые приводят к ухудшению зрения, в ВОЗ называют изменение образа жизни и ограниченный доступ к офтальмологической помощи, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Больше проблем со зрением испытывают люди, живущие в сельских районах, малоимущие, женщины, пожилые люди, инвалиды, этнические меньшинства и коренное население.По данным Международного агентства по профилактике слепоты, более 1,1 миллиарда человек живут с плохим зрением, потому что у них нет доступа к базовым офтальмологическим услугам. Если не предпринять никаких действий, это число может вырасти до 1,8 миллиарда, а к 2050 году у половины населения будет близорукость.В мае 2021 года на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были приняты цели, направленные на принятия глобальных мер по обеспечению роста эффективного предоставления услуг по коррекции аномалий рефракции и хирургии катаракты, которые заключаются в том, чтобы расширить к 2030 году охват услугами по коррекции аномалий рефракции на 40% и по хирургии катаракты на 30%.23 июля 2021 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Зрение для всех: ускорение деятельности по достижению целей в области устойчивого развития".Согласно документу, страны должны обеспечить к 2030 году полный доступ к офтальмологическим услугам для населения. ООН призывает внедрить комплексный и общегосударственный подход к офтальмологическим услугам и предлагает международным финансовым учреждениям предоставить целевые финансовые средства, в частности развивающимся странам, на подготовку кампании по охране здоровья глаз.В России, по данным Росстата, в 2019 году заболевания глаз были впервые выявлены у 4410 тысячи человек, что составляет 30 человек на одну тысячу людей. Это самые низкие показатели, начиная с 2003 года. По данным издания The Lancet, за последние три десятилетия распространенность слепоты с поправкой на возраст снизилась, однако из-за роста населения прогресс не поспевает за потребностями.В 1990-2020 годах распространенность слепоты среди людей в возрасте 50 лет и старше снизилась на 28,5%, распространенность умеренных и тяжелых нарушений зрения увеличилась на 2,5%. В то же время абсолютное число слепых людей увеличилось на 50,6%, а людей с умеренными и тяжелыми нарушениями зрения – на 91,7%.Тема Всемирного дня зрения 2021 года – "Люблю твои глаза" (Love Your Eyes).Международное агентство по профилактике слепоты призывает каждого человека позаботиться о своем зрении. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

