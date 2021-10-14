https://ria.ru/20211014/zrada-1754483695.html

Украинцы разъярились из-за позиции ЕС и поняли одну вещь

Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией - РИА Новости, 14.10.2021

Украинцы разъярились из-за позиции ЕС и поняли одну вещь

Украинское издание "Новое время" опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T04:22

2021-10-14T04:22

2021-10-14T04:22

в мире

украина

венгрия

дмитрий песков

газпром

петер сийярто

турецкий поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Украинское издание "Новое время" опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между "Газпромом" и Венгрией.Боррель накануне во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.Публикация вызвала резкую реакцию пользователей в комментариях под соответствующим постом издания в Facebook."Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, "Северный поток — 2"", - заявил пользователь Михайло Задорожний."К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!" – возмутился Микола Кокіш-Мельник."Все, что выгодно, конечно, не противоречит", - написал Сергій Магац."Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу", - заметил Сергей Мокляк."От евролеваков другого и ожидать нечего", - добавил Dmitry Bilous.При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата."Молодец, все верно", - написал Юлий Желаев."Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, (контракт. – прим. ред.) действительно не противоречит (законам ЕС. – прим. ред.)", - заметила Tetyana Petrovska."Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа по "Турецкому потоку" и далее через Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. В Киеве заявили, что решение Будапешта "наносит ущерб" двусторонним отношениям.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег от попыток влияния на энергетическую политику государства извне. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что табуированных маршрутов транзита не существует, а заключенный с Россией газовый контракт гарантирует Венгрии "надежные и ритмичные поставки газа".

https://ria.ru/20211007/kontrakt-1753481563.html

https://ria.ru/20211013/revansh-1754401285.html

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венгрия

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в мире, украина, венгрия, дмитрий песков, газпром, петер сийярто, турецкий поток, северный поток — 2, жозеп боррель, россия