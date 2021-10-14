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Украинцы разъярились из-за позиции ЕС и поняли одну вещь
Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией - РИА Новости, 14.10.2021
Украинцы разъярились из-за позиции ЕС и поняли одну вещь
Украинское издание "Новое время" опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T04:22
2021-10-14T04:22
в мире
украина
венгрия
дмитрий песков
газпром
петер сийярто
турецкий поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Украинское издание "Новое время" опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между "Газпромом" и Венгрией.Боррель накануне во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.Публикация вызвала резкую реакцию пользователей в комментариях под соответствующим постом издания в Facebook."Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, "Северный поток — 2"", - заявил пользователь Михайло Задорожний."К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!" – возмутился Микола Кокіш-Мельник."Все, что выгодно, конечно, не противоречит", - написал Сергій Магац."Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу", - заметил Сергей Мокляк."От евролеваков другого и ожидать нечего", - добавил Dmitry Bilous.При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата."Молодец, все верно", - написал Юлий Желаев."Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, (контракт. – прим. ред.) действительно не противоречит (законам ЕС. – прим. ред.)", - заметила Tetyana Petrovska."Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа по "Турецкому потоку" и далее через Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. В Киеве заявили, что решение Будапешта "наносит ущерб" двусторонним отношениям.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег от попыток влияния на энергетическую политику государства извне. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что табуированных маршрутов транзита не существует, а заключенный с Россией газовый контракт гарантирует Венгрии "надежные и ритмичные поставки газа".
https://ria.ru/20211007/kontrakt-1753481563.html
https://ria.ru/20211013/revansh-1754401285.html
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в мире, украина, венгрия, дмитрий песков, газпром, петер сийярто, турецкий поток, северный поток — 2, жозеп боррель, россия
04:22 14.10.2021
 
Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией

Читатели "Нового времени" раскритиковал слова Борреля о контракте "Газпрома" с Венгрией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Украинское издание "Новое время" опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между "Газпромом" и Венгрией.
Боррель накануне во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 12:14
В Киеве возмутились реакцией других стран на контракт России с Венгрией
Публикация вызвала резкую реакцию пользователей в комментариях под соответствующим постом издания в Facebook.
"Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, "Северный поток — 2"", - заявил пользователь Михайло Задорожний.
"К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!" – возмутился Микола Кокіш-Мельник.
"Все, что выгодно, конечно, не противоречит", - написал Сергій Магац.
"Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу", - заметил Сергей Мокляк.
"От евролеваков другого и ожидать нечего", - добавил Dmitry Bilous.
При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата.
"Молодец, все верно", - написал Юлий Желаев.
"Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, (контракт. – прим. ред.) действительно не противоречит (законам ЕС. – прим. ред.)", - заметила Tetyana Petrovska.
"Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа по "Турецкому потоку" и далее через Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. В Киеве заявили, что решение Будапешта "наносит ущерб" двусторонним отношениям.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег от попыток влияния на энергетическую политику государства извне. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что табуированных маршрутов транзита не существует, а заключенный с Россией газовый контракт гарантирует Венгрии "надежные и ритмичные поставки газа".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 15:55
На Украине испугались "зимнего реванша" России
 
В миреУкраинаВенгрияДмитрий ПесковГазпромПетер СийяртоТурецкий потокСеверный поток — 2Жозеп БоррельРоссия
 
 
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