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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/zimmer-1754531997.html
Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил сыграть с ним дуэтом
Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил сыграть с ним дуэтом - РИА Новости, 14.10.2021
Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил сыграть с ним дуэтом
Композитор Ханс Циммер завел аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, а также предложил пользователям поучаствовать в РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:49
2021-10-14T14:49
культура
новости культуры
кино и сериалы
музыка
tiktok
хавьер бардем
джош бролин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Композитор Ханс Циммер завел аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, а также предложил пользователям поучаствовать в челлендже, посвященном фильму Дени Вильнева "Дюна". "Друзья, я теперь в TikTok. Заходите на мою страницу и исполняйте композицию из картины со мной дуэтом. Я опубликовал отрывок из трека “Paul’s Dream”, чтобы вы могли подыграть. Мне не терпится узнать, что вы придумаете!", — заявил музыкант. Фильм "Дюна" вышел в российский прокат 16 сентября 2021 года. Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе. Он сыграл молодого аристократа по имени Пол Атрейдес. Вместе с семьей его герой отправляется на пустынную планету Арракис, где обитают гигантские песчаные черви. Еще там добывают ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.Также в фильме снимались Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем."Дюна" не первая лента Вильнева, музыку к которой написал Циммер. Он также создал саундтрек для другого проекта режиссера — "Бегущего по лезвию 2049".Циммер — лауреат премии "Оскар". В 1995 году он получил заветную статуэтку за анимационный фильм "Король Лев". Кроме того, он также был десять раз номинирован на "Оскар". На счету композитора и другие престижные награды, в том числе два "Золотых глобуса" и три "Грэмми".
https://ria.ru/20210817/dune-1745897749.html
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новости культуры, кино и сериалы, музыка, tiktok, хавьер бардем, джош бролин, джейсон момоа, зендая
14:49 14.10.2021
 
Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил сыграть с ним дуэтом

Композитор Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил фанатам сыграть с ним дуэтом.

© AP Photo / Invision/Rebecca CabageНемецкий композитор Ханс Циммер
Немецкий композитор Ханс Циммер - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Invision/Rebecca Cabage
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Композитор Ханс Циммер завел аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, а также предложил пользователям поучаствовать в челлендже, посвященном фильму Дени Вильнева "Дюна".
"Друзья, я теперь в TikTok. Заходите на мою страницу и исполняйте композицию из картины со мной дуэтом. Я опубликовал отрывок из трека “Paul’s Dream”, чтобы вы могли подыграть. Мне не терпится узнать, что вы придумаете!", — заявил музыкант.
 
Фильм "Дюна" вышел в российский прокат 16 сентября 2021 года. Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе. Он сыграл молодого аристократа по имени Пол Атрейдес. Вместе с семьей его герой отправляется на пустынную планету Арракис, где обитают гигантские песчаные черви. Еще там добывают ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.
Также в фильме снимались Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.
"Дюна" не первая лента Вильнева, музыку к которой написал Циммер. Он также создал саундтрек для другого проекта режиссера — "Бегущего по лезвию 2049".
Циммер — лауреат премии "Оскар". В 1995 году он получил заветную статуэтку за анимационный фильм "Король Лев". Кроме того, он также был десять раз номинирован на "Оскар". На счету композитора и другие престижные награды, в том числе два "Золотых глобуса" и три "Грэмми".
Кадр из трейлера фильма Дюна
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КультураНовости культурыКино и сериалыМузыкаTikTokХавьер БардемДжош БролинДжейсон МомоаЗендая
 
 
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