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Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил сыграть с ним дуэтом

Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил сыграть с ним дуэтом - РИА Новости, 14.10.2021

Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил сыграть с ним дуэтом

Композитор Ханс Циммер завел аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, а также предложил пользователям поучаствовать в РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:49

2021-10-14T14:49

2021-10-14T14:49

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Композитор Ханс Циммер завел аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, а также предложил пользователям поучаствовать в челлендже, посвященном фильму Дени Вильнева "Дюна". "Друзья, я теперь в TikTok. Заходите на мою страницу и исполняйте композицию из картины со мной дуэтом. Я опубликовал отрывок из трека “Paul’s Dream”, чтобы вы могли подыграть. Мне не терпится узнать, что вы придумаете!", — заявил музыкант. Фильм "Дюна" вышел в российский прокат 16 сентября 2021 года. Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе. Он сыграл молодого аристократа по имени Пол Атрейдес. Вместе с семьей его герой отправляется на пустынную планету Арракис, где обитают гигантские песчаные черви. Еще там добывают ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.Также в фильме снимались Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем."Дюна" не первая лента Вильнева, музыку к которой написал Циммер. Он также создал саундтрек для другого проекта режиссера — "Бегущего по лезвию 2049".Циммер — лауреат премии "Оскар". В 1995 году он получил заветную статуэтку за анимационный фильм "Король Лев". Кроме того, он также был десять раз номинирован на "Оскар". На счету композитора и другие престижные награды, в том числе два "Золотых глобуса" и три "Грэмми".

https://ria.ru/20210817/dune-1745897749.html

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новости культуры, кино и сериалы, музыка, tiktok, хавьер бардем, джош бролин, джейсон момоа, зендая