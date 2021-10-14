https://ria.ru/20211014/zimmer-1754531997.html
Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил сыграть с ним дуэтом
Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил сыграть с ним дуэтом - РИА Новости, 14.10.2021
Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил сыграть с ним дуэтом
Композитор Ханс Циммер завел аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, а также предложил пользователям поучаствовать в РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:49
2021-10-14T14:49
2021-10-14T14:49
культура
новости культуры
кино и сериалы
музыка
tiktok
хавьер бардем
джош бролин
джейсон момоа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754528226_0:80:3001:1768_1920x0_80_0_0_b6e4169ce558e36b4f7296442ecea314.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Композитор Ханс Циммер завел аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, а также предложил пользователям поучаствовать в челлендже, посвященном фильму Дени Вильнева "Дюна". "Друзья, я теперь в TikTok. Заходите на мою страницу и исполняйте композицию из картины со мной дуэтом. Я опубликовал отрывок из трека “Paul’s Dream”, чтобы вы могли подыграть. Мне не терпится узнать, что вы придумаете!", — заявил музыкант. Фильм "Дюна" вышел в российский прокат 16 сентября 2021 года. Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе. Он сыграл молодого аристократа по имени Пол Атрейдес. Вместе с семьей его герой отправляется на пустынную планету Арракис, где обитают гигантские песчаные черви. Еще там добывают ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.Также в фильме снимались Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем."Дюна" не первая лента Вильнева, музыку к которой написал Циммер. Он также создал саундтрек для другого проекта режиссера — "Бегущего по лезвию 2049".Циммер — лауреат премии "Оскар". В 1995 году он получил заветную статуэтку за анимационный фильм "Король Лев". Кроме того, он также был десять раз номинирован на "Оскар". На счету композитора и другие престижные награды, в том числе два "Золотых глобуса" и три "Грэмми".
https://ria.ru/20210817/dune-1745897749.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754528226_0:0:2625:1968_1920x0_80_0_0_038d9cca1fbb54d2a4a7b7ccd7c73e5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, музыка, tiktok, хавьер бардем, джош бролин, джейсон момоа, зендая
Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил сыграть с ним дуэтом
Композитор Ханс Циммер завел аккаунт в TikTok и предложил фанатам сыграть с ним дуэтом.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Композитор Ханс Циммер завел аккаунт в социальной сети TikTok. Об этом он сообщил
на своей странице в Instagram, а также предложил пользователям поучаствовать в челлендже, посвященном фильму Дени Вильнева "Дюна".
"Друзья, я теперь в TikTok. Заходите на мою страницу и исполняйте композицию из картины со мной дуэтом. Я опубликовал отрывок из трека “Paul’s Dream”, чтобы вы могли подыграть. Мне не терпится узнать, что вы придумаете!", — заявил музыкант.
Фильм "Дюна" вышел в российский прокат 16 сентября 2021 года. Картина снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе. Он сыграл молодого аристократа по имени Пол Атрейдес. Вместе с семьей его герой отправляется на пустынную планету Арракис, где обитают гигантские песчаные черви. Еще там добывают ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.
Также в фильме снимались Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.
"Дюна" не первая лента Вильнева, музыку к которой написал Циммер. Он также создал саундтрек для другого проекта режиссера — "Бегущего по лезвию 2049".
Циммер — лауреат премии "Оскар". В 1995 году он получил заветную статуэтку за анимационный фильм "Король Лев". Кроме того, он также был десять раз номинирован на "Оскар". На счету композитора и другие престижные награды, в том числе два "Золотых глобуса" и три "Грэмми".