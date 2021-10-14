https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html
Синоптик рассказал, какой будет зима в Москве
Синоптик рассказал, какой будет зима в Москве - РИА Новости, 14.10.2021
Синоптик рассказал, какой будет зима в Москве
Эта зима в Москве будет снежной и умеренно холодной, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:46
2021-10-14T13:46
2021-10-14T15:57
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Эта зима в Москве будет снежной и умеренно холодной, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он рассказал агентству, что первый мозаичный снег ждет Москву 19 октября, но снежный покров не сформируется, в ночь на среду 20 октября местами возможна гололедица.При этом, по его словам, такой разворот в атмосфере не стоит расценивать как наступление метеорологической зимы, которое произойдет почти по климатическому графику — в начале второй декады ноября."Но в любом случае, как это обычно и происходит в конце октября, это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской — снежной и умеренно холодной", — сказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец
13:46 14.10.2021 (обновлено: 15:57 14.10.2021)
Синоптик рассказал, какой будет зима в Москве
Синоптик Тишковец: зима в Москве будет снежной и умеренно холодной
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Эта зима в Москве
будет снежной и умеренно холодной, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
Ранее он рассказал агентству, что первый мозаичный снег ждет Москву 19 октября, но снежный покров не сформируется, в ночь на среду 20 октября местами возможна гололедица.
При этом, по его словам, такой разворот в атмосфере не стоит расценивать как наступление метеорологической зимы, которое произойдет почти по климатическому графику — в начале второй декады ноября.
"Но в любом случае, как это обычно и происходит в конце октября, это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской — снежной и умеренно холодной", — сказал Тишковец.