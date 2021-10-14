https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

Синоптик рассказал, какой будет зима в Москве

Синоптик рассказал, какой будет зима в Москве - РИА Новости, 14.10.2021

Синоптик рассказал, какой будет зима в Москве

Эта зима в Москве будет снежной и умеренно холодной, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:46

2021-10-14T13:46

2021-10-14T15:57

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Эта зима в Москве будет снежной и умеренно холодной, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он рассказал агентству, что первый мозаичный снег ждет Москву 19 октября, но снежный покров не сформируется, в ночь на среду 20 октября местами возможна гололедица.При этом, по его словам, такой разворот в атмосфере не стоит расценивать как наступление метеорологической зимы, которое произойдет почти по климатическому графику — в начале второй декады ноября."Но в любом случае, как это обычно и происходит в конце октября, это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской — снежной и умеренно холодной", — сказал Тишковец.

https://realty.ria.ru/20211013/moek-1754159412.html

москва

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2021

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общество, москва, евгений тишковец