https://ria.ru/20211014/zeman-1754641367.html

Спикер парламента Чехии рассказал, как чувствует себя Земан

Спикер парламента Чехии рассказал, как чувствует себя Земан - РИА Новости, 14.10.2021

Спикер парламента Чехии рассказал, как чувствует себя Земан

Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан находится в хорошем настроении и рассказывает анекдоты, сообщил РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T20:29

2021-10-14T20:29

2021-10-14T20:29

в мире

прага

чехия

милош земан

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ПРАГА, 14 окт – РИА Новости. Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан находится в хорошем настроении и рассказывает анекдоты, сообщил в четверг журналистам спикер парламента Радек Вондрачек после посещения главы республики."У меня была возможность поговорить с господином президентом (Земаном). Он рассказывал анекдоты, имел хорошее настроение. Конечно, он болен, находится в палате интенсивной терапии", - сказал Вондрачек.Он считает, что Земан, несмотря на болезнь, в состоянии исполнять президентские функции, и госпитализация не является поводом для перевода его обязанностей на других политиков.Вондрачек также сообщил о том, что президент подписал решение о созыве первого заседания нового состава парламента 8 ноября. При этом спикер отметил, что Земан "собственноручно подписал данный документ".Земан был госпитализирован утром 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. СМИ утверждали, что по прибытии в госпиталь Земан был без сознания, но глава президентской канцелярии заявил, что тот просто спал.Директор госпиталя и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщал, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.В четверг перед журналистами выступила супруга Земана, Ивана, которая попросила журналистов проявить терпение и этику в этот трудный для их семьи период, когда президент находится на лечении.

https://ria.ru/20211010/zeman-1753888166.html

https://ria.ru/20211011/zeman-1754108467.html

https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753834258.html

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чехия

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в мире, прага, чехия, милош земан