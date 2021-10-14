Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/zeman-1754641367.html
Спикер парламента Чехии рассказал, как чувствует себя Земан
Спикер парламента Чехии рассказал, как чувствует себя Земан - РИА Новости, 14.10.2021
Спикер парламента Чехии рассказал, как чувствует себя Земан
Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан находится в хорошем настроении и рассказывает анекдоты, сообщил РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:29
2021-10-14T20:29
в мире
прага
чехия
милош земан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_063e1f109987637f269654dcf6646230.jpg
ПРАГА, 14 окт – РИА Новости. Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан находится в хорошем настроении и рассказывает анекдоты, сообщил в четверг журналистам спикер парламента Радек Вондрачек после посещения главы республики."У меня была возможность поговорить с господином президентом (Земаном). Он рассказывал анекдоты, имел хорошее настроение. Конечно, он болен, находится в палате интенсивной терапии", - сказал Вондрачек.Он считает, что Земан, несмотря на болезнь, в состоянии исполнять президентские функции, и госпитализация не является поводом для перевода его обязанностей на других политиков.Вондрачек также сообщил о том, что президент подписал решение о созыве первого заседания нового состава парламента 8 ноября. При этом спикер отметил, что Земан "собственноручно подписал данный документ".Земан был госпитализирован утром 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. СМИ утверждали, что по прибытии в госпиталь Земан был без сознания, но глава президентской канцелярии заявил, что тот просто спал.Директор госпиталя и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщал, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.В четверг перед журналистами выступила супруга Земана, Ивана, которая попросила журналистов проявить терпение и этику в этот трудный для их семьи период, когда президент находится на лечении.
https://ria.ru/20211010/zeman-1753888166.html
https://ria.ru/20211011/zeman-1754108467.html
https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753834258.html
прага
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496622_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_3e2a9e1aa14ec48d47834d81be854c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, прага, чехия, милош земан
20:29 14.10.2021
 
Спикер парламента Чехии рассказал, как чувствует себя Земан

Спикер парламента Чехии: госпитализированный Земан пребывает в хорошем настроении

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Милош Земан перед встречей с Франком-Вальтером Штайнмайером в Праге
Президент Чехии Милош Земан перед встречей с Франком-Вальтером Штайнмайером в Праге - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПРАГА, 14 окт – РИА Новости. Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан находится в хорошем настроении и рассказывает анекдоты, сообщил в четверг журналистам спикер парламента Радек Вондрачек после посещения главы республики.
"У меня была возможность поговорить с господином президентом (Земаном). Он рассказывал анекдоты, имел хорошее настроение. Конечно, он болен, находится в палате интенсивной терапии", - сказал Вондрачек.
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 15:10
Земана поместили в палату интенсивной терапии
Он считает, что Земан, несмотря на болезнь, в состоянии исполнять президентские функции, и госпитализация не является поводом для перевода его обязанностей на других политиков.
Вондрачек также сообщил о том, что президент подписал решение о созыве первого заседания нового состава парламента 8 ноября. При этом спикер отметил, что Земан "собственноручно подписал данный документ".
Земан был госпитализирован утром 10 октября сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем. СМИ утверждали, что по прибытии в госпиталь Земан был без сознания, но глава президентской канцелярии заявил, что тот просто спал.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 22:11
Вице-премьер Чехии назвал идею отстранить Земана от власти "бесчувственной"
Директор госпиталя и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал сообщал, что по его рекомендации Земан госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.
Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.
В четверг перед журналистами выступила супруга Земана, Ивана, которая попросила журналистов проявить терпение и этику в этот трудный для их семьи период, когда президент находится на лечении.
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 20:29
Эксперт объяснил, почему оппозиционная коалиция выиграла выборы в Чехии
 
В миреПрагаЧехияМилош Земан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
Лента новостейМолния