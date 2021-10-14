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Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе
Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 14.10.2021
Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне военной операции в Донбассе, где ознакомился с условиями их службы,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:22
2021-10-14T21:22
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне военной операции в Донбассе, где ознакомился с условиями их службы, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.Ранее в четверг пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, где посетит ряд объектов в зоне военной операции и Мариуполь."Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил. Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Владимир Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы", - говорится в сообщении на сайте офиса.
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
21:22 14.10.2021
 
Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе

Президент Украины Зеленский встретился с военными на линии соприкосновения в Донбассе

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне военной операции в Донбассе, где ознакомился с условиями их службы, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства.
Ранее в четверг пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, где посетит ряд объектов в зоне военной операции и Мариуполь.
"Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил. Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Владимир Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы", - говорится в сообщении на сайте офиса.
 
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