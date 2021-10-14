https://ria.ru/20211014/zakhvat-1754480025.html

В США рассказали о попытке захвата самолета в ходе эвакуации из Кабула

В США рассказали о попытке захвата самолета в ходе эвакуации из Кабула - РИА Новости, 14.10.2021

В США рассказали о попытке захвата самолета в ходе эвакуации из Кабула

Американские военные предотвратили захват самолета в аэропорту Кабула во время проходившей в августе эвакуации, сообщил один из командиров американских... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T02:09

2021-10-14T02:09

2021-10-14T02:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

ввс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747326682_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_40b6d428e36d3f582feb8149eec9a284.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские военные предотвратили захват самолета в аэропорту Кабула во время проходившей в августе эвакуации, сообщил один из командиров американских подразделений Брайан Десотелс, слова которого приводятся в релизе ВВС США.Отмечается, что во время проведения эвакуационных рейсов военные США получили информацию о том, что пять неизвестных, находящихся на борту одного из коммерческих рейсов, намеревались захватить самолет. После этого военные вытеснили подозреваемых в другую часть аэропорта. Информации о личностях предполагаемых захватчиков пока не приводится.В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/pentagon-1752203765.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, ввс сша