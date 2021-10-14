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В США рассказали о попытке захвата самолета в ходе эвакуации из Кабула
В США рассказали о попытке захвата самолета в ходе эвакуации из Кабула - РИА Новости, 14.10.2021
В США рассказали о попытке захвата самолета в ходе эвакуации из Кабула
Американские военные предотвратили захват самолета в аэропорту Кабула во время проходившей в августе эвакуации, сообщил один из командиров американских... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T02:09
2021-10-14T02:09
2021-10-14T02:09
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Американские военные предотвратили захват самолета в аэропорту Кабула во время проходившей в августе эвакуации, сообщил один из командиров американских подразделений Брайан Десотелс, слова которого приводятся в релизе ВВС США.Отмечается, что во время проведения эвакуационных рейсов военные США получили информацию о том, что пять неизвестных, находящихся на борту одного из коммерческих рейсов, намеревались захватить самолет. После этого военные вытеснили подозреваемых в другую часть аэропорта. Информации о личностях предполагаемых захватчиков пока не приводится.В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан, ввс сша
В США рассказали о попытке захвата самолета в ходе эвакуации из Кабула
Американские военные заявили о предотвращении захвата самолета в ходе эвакуации из Кабула