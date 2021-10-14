https://ria.ru/20211014/zakharova-1754509640.html

Россия не обсуждает с Турцией признание Северного Кипра в обмен на Крым

Россия не обсуждает с Турцией признание Северного Кипра в обмен на Крым - РИА Новости, 14.10.2021

Россия не обсуждает с Турцией признание Северного Кипра в обмен на Крым

Москва и Анкара не ведут переговоры по взаимному признанию Крыма российским и Северного Кипра независимым государством, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:53

2021-10-14T10:53

2021-10-14T11:56

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россия

кипр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Москва и Анкара не ведут переговоры по взаимному признанию Крыма российским и Северного Кипра независимым государством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все это относится и к некой упомянутой мифической сделке", - отметила Захарова.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.

https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html

https://ria.ru/20210727/sdelka-1743082953.html

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