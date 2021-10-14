10:53 14.10.2021 (обновлено: 11:56 14.10.2021)
Россия не обсуждает с Турцией признание Северного Кипра в обмен на Крым
Захарова: мы не обсуждаем с Анкарой признание Крыма в обмен на признание Северного Кипра
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Москва и Анкара не ведут переговоры по взаимному признанию Крыма российским и Северного Кипра независимым государством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы уже привыкли к тому, что существует такая интересная забава, когда, в частности, в греческих СМИ, в турецких СМИ вбрасываются некие фейки", - сказала она на брифинге в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос о том, ведутся ли подобные переговоры.
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"Все это относится и к некой упомянутой мифической сделке", - отметила Захарова.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.
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