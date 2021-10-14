https://ria.ru/20211014/zadacha-1754481917.html

Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России

Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России - РИА Новости, 14.10.2021

Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России

Президент России Владимир Путин назвал подъем доходов граждан главной проблемой и задачей страны. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T03:11

2021-10-14T03:11

2021-10-14T03:11

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал подъем доходов граждан главной проблемой и задачей страны."Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества. Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан", - сказал Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля.Он также назвал и вторую основную проблему - демографическую. Президент отметил, что оба вопроса должны решаться на серьезной экономической базе.

https://ria.ru/20211014/usloviya-1754481802.html

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2021

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политика, владимир путин, россия