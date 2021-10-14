https://ria.ru/20211014/yaroslavl-1754528449.html
Путешествие выходного дня. Ярославль: театр, купечество, паштет
Путешествие выходного дня. Ярославль: театр, купечество, паштет - РИА Новости, 14.10.2021
Путешествие выходного дня. Ярославль: театр, купечество, паштет
Авторы подкаста продолжают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в великолепный осенний Ярославль. Богатый купеческий город, колыбель российского театра и жемчужина "Золотого кольца" любит и умеет принимать туристов. Где жить, куда сходить, где поужинать: готовый план удачной поезди ждем вас в эпизоде.
2021-10-14T14:00
2021-10-14T14:00
2021-10-14T18:58
не роскошь
подкаст
путешествия
еда
ярославль
авто
музеи
туризм
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Путешествие выходного дня. Ярославль: театр, купечество, паштет.
Авторы подкаста продолжают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в великолепный осенний Ярославль. Богатый купеческий город, колыбель российского театра и жемчужина "Золотого кольца" любит и умеет принимать туристов. Где жить, куда сходить, где поужинать: готовый план удачной поезди ждем вас в эпизоде.
audio/mpeg
Путешествие выходного дня. Ярославль: театр, купечество, паштет.
Авторы подкаста продолжают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в великолепный осенний Ярославль. Богатый купеческий город, колыбель российского театра и жемчужина "Золотого кольца" любит и умеет принимать туристов. Где жить, куда сходить, где поужинать: готовый план удачной поезди ждем вас в эпизоде.
audio/mpeg
Ведущие подкаста Ян Хайцеэр и Антон Шапарин подготовили оптимальный маршрут для однодневной прогулки по Ярославлю и делятся детальным планом двух-трехдневной поездки.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, путешествия, еда, ярославль, авто, музеи, туризм, впечатления - туризм, ян хайцеэр, россия, антон шапарин, аудио
14:00 14.10.2021 (обновлено: 18:58 14.10.2021)
Путешествие выходного дня. Ярославль: театр, купечество, паштет
Авторы подкаста продолжают серию рассказов о путешествиях выходного дня и предлагают отправиться в великолепный осенний Ярославль. Богатый купеческий город, колыбель российского театра и жемчужина "Золотого кольца" любит и умеет принимать туристов. Где жить, куда сходить, где поужинать: готовый план удачной поезди ждем вас в эпизоде.