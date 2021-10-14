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В Липецкой области собрали более 59 тысяч тонн яблок

В Липецкой области собрали более 59 тысяч тонн яблок - РИА Новости, 14.10.2021

В Липецкой области собрали более 59 тысяч тонн яблок

Аграрии Липецкой области собрали в хозяйствах региона на сегодняшний день более 59 тысяч тонн яблок, что на шесть тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:19

2021-10-14T16:19

2021-10-14T16:19

липецкая область

экономика

липецкая область

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали в хозяйствах региона на сегодняшний день более 59 тысяч тонн яблок, что на шесть тысяч больше, чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что в начале октября этого года в ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября" произошло знаковое событие - впервые в истории хозяйства там было собрано 30 тысяч тонн плодов. А на сегодняшний день урожай уже составил 32,5 тысячи тонн."Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210917/proizvodstvo-1750563439.html

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экономика, липецкая область, игорь артамонов, россия