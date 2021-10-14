https://ria.ru/20211014/windows-1754514399.html

В Windows 11 нашли критическую проблему

В Windows 11 нашли критическую проблему - РИА Новости, 14.10.2021

В Windows 11 нашли критическую проблему

Очередная операционная система Microsoft серьезно ухудшает производительность компьютеров с процессорами AMD. О проблеме и жалобах пользователей сообщает... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:17

2021-10-14T11:17

2021-10-14T11:27

наука

технологии

amd, inc.

microsoft corporation

windows

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Очередная операционная система Microsoft серьезно ухудшает производительность компьютеров с процессорами AMD. О проблеме и жалобах пользователей сообщает TechPowerUp.О снижении производительности процессоров AMD после установки Windows 11 стало известно сразу после официального релиза новой ОС. Проблема с чипами серии Ryzen включала снижение игровой производительности на 15 процентов и возникновение серьезной задержки в обработке кэш-памяти. В Microsoft к жалобам прислушались и пообещали оперативно выпустить патч.Первое обновление Windows 11, вопреки ожиданию, проблему только усугубило. Так, задержка кэша L3 на процессоре Ryzen 7 2700X увеличилась до 31,9 нс. Следующий же патч для компьютеров выйдет до конца октября.Windows 11 стала доступна для установки 5 октября. Данное поколение ОС включает в себя множество изменений, в том числе и обновленный интерфейс.

https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, amd, inc., microsoft corporation, windows