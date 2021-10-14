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Неизвестные взломали аккаунт генконсульства России в Харькове в Instagram
Неизвестные взломали аккаунт генконсульства России в Харькове в Instagram - РИА Новости, 14.10.2021
Неизвестные взломали аккаунт генконсульства России в Харькове в Instagram
Аккаунт Генерального консульства РФ в Харькове в Instagram взломали, на странице разметили поздравление с Днем защитников и защитниц Украины, в котором... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:10
2021-10-14T12:10
в мире
украина
харьков
instagram
россия
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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Аккаунт Генерального консульства РФ в Харькове в Instagram взломали, на странице разметили поздравление с Днем защитников и защитниц Украины, в котором раскритиковали политику России."Имел место взлом", - сообщили корреспонденту РИА Новости в посольстве РФ. Там рассказали, что доступ к аккаунту восстанавливают.По состоянию на 11.20 (совпадает с мск) на странице размещено два поста, в одном из них опубликованы фамилии и имена людей, которые "присоединяются к поздравлению". Это "сотрудники спецподразделения СВР "Заслон", "сотрудники МИД РФ", "сотрудники ГУ ГШ ВС РФ", "административно-технический персонал", "сотрудники из числа граждан Украины (коллаборационисты), "агенты ФСБ РФ на территории Харькова". На взломанной странице размещено сообщение якобы от Генконсульства."Сотрудники Генерального консульства РФ в городе Харьков искренне, от всего сердца, поздравляют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины!.. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли... В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс", - говорится в одном из постов.Там отмечается якобы несогласие с политикой РФ в отношении Украины и высказывается мнение, что "Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества. В августе президент Украины владимир Зеленский подписал закон, который меняет название праздника "День защитника Украины" на "День защитников и защитниц Украины".Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210929/ukraina-1752262208.html
https://ria.ru/20210722/napadenie-1742334417.html
https://ria.ru/20211012/genkonsulstvo-1754221598.html
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в мире, украина, харьков, instagram, россия
12:10 14.10.2021
 
Неизвестные взломали аккаунт генконсульства России в Харькове в Instagram

В аккаунте генконсульства в Харькове в Instagram "поздравили" с Днем защитников Украины

© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Depositphotos / Valirin
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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Аккаунт Генерального консульства РФ в Харькове в Instagram взломали, на странице разметили поздравление с Днем защитников и защитниц Украины, в котором раскритиковали политику России.
"Имел место взлом", - сообщили корреспонденту РИА Новости в посольстве РФ. Там рассказали, что доступ к аккаунту восстанавливают.
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По состоянию на 11.20 (совпадает с мск) на странице размещено два поста, в одном из них опубликованы фамилии и имена людей, которые "присоединяются к поздравлению". Это "сотрудники спецподразделения СВР "Заслон", "сотрудники МИД РФ", "сотрудники ГУ ГШ ВС РФ", "административно-технический персонал", "сотрудники из числа граждан Украины (коллаборационисты), "агенты ФСБ РФ на территории Харькова". На взломанной странице размещено сообщение якобы от Генконсульства.
"Сотрудники Генерального консульства РФ в городе Харьков искренне, от всего сердца, поздравляют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины!.. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли... В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс", - говорится в одном из постов.
Там отмечается якобы несогласие с политикой РФ в отношении Украины и высказывается мнение, что "Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".
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Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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