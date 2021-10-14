Неизвестные взломали аккаунт генконсульства России в Харькове в Instagram
В аккаунте генконсульства в Харькове в Instagram "поздравили" с Днем защитников Украины
"Имел место взлом", - сообщили корреспонденту РИА Новости в посольстве РФ. Там рассказали, что доступ к аккаунту восстанавливают.
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По состоянию на 11.20 (совпадает с мск) на странице размещено два поста, в одном из них опубликованы фамилии и имена людей, которые "присоединяются к поздравлению". Это "сотрудники спецподразделения СВР "Заслон", "сотрудники МИД РФ", "сотрудники ГУ ГШ ВС РФ", "административно-технический персонал", "сотрудники из числа граждан Украины (коллаборационисты), "агенты ФСБ РФ на территории Харькова". На взломанной странице размещено сообщение якобы от Генконсульства.
"Сотрудники Генерального консульства РФ в городе Харьков искренне, от всего сердца, поздравляют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины!.. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли... В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс", - говорится в одном из постов.
Там отмечается якобы несогласие с политикой РФ в отношении Украины и высказывается мнение, что "Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".
Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества. В августе президент Украины владимир Зеленский подписал закон, который меняет название праздника "День защитника Украины" на "День защитников и защитниц Украины".
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