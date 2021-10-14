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Выставка "ORЁLEXPO 2021": рекордное количество посетителей уже на старте
Выставка "ORЁLEXPO 2021": рекордное количество посетителей уже на старте - РИА Новости, 14.10.2021
Выставка "ORЁLEXPO 2021": рекордное количество посетителей уже на старте
Более 150 участников-экспонентов принимают участие в проходящей в Москве международной выставке оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021". РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:46
2021-10-14T17:52
новости компаний - экономика
москва
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Более 150 участников-экспонентов принимают участие в проходящей в Москве международной выставке оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021"."ORЁLEXPO 2021" скорее не только выставка, но и самый масштабный форум оружейников, где проводятся диалоги между производителями, пользователями, продавцами оружия. С 14 по 17 октября на экспозиции будут присутствовать законодатели, правоохранители, охотники и все пользователи оружия", - - сказал, открывая выставку, ее организатор, один из основателей отечественного оружейного бизнеса и общественный деятель Михаил Хубутия.В этом году примечательна деловая программа выставки. В день открытия эксперты, производители, парламентарии и пользователи обсудили влияние поправок в Закон "Об оружии" на российские компании-производителей оружия, аспекты безопасности граждан и массшутинг, культуру и правила владения оружием. Большая интерактивная сессия состоялась по поводу того, как заблудившемуся охотнику выжить ночью в лесу и вопросам оказания на охоте первой медицинской помощи."Будут обсуждаться темы и общечеловеческие, и специализированные. Хороших предложений ждём в меморандум выставки по развитию территорий России засчет охотхозяйств, производства дикороссов, в том числе с точки зрения внутреннего и въездного туризма", - рассказала программный директор выставки Ирина Гордина.Также Гордина отметила, что, посетителей на выставке очень много и лимиты по продажам билетов на каждый сегодняшний промежуток времени уже вычерпаны. К 16:00 выставку посетило более четырех тысяч человек. Поэтому тем, кто захочет прийти на выставку завтра и в выходные лучше позаботиться об электронных билетах заранее.По количеству экспонентов-производителей в настоящее время ни одна другая такого рода выставка не может сравниться с "ORЁLEXPO 2021", отметил эксперт по оружию, главный редактор журнала "Калибр" Александр Кудряшов.По словам эксперта, в выставке участвуют как крупные производители и продавцы, так и недавно созданные оружейные предприятия.Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов.
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РИА Новости
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новости компаний - экономика, москва
16:46 14.10.2021 (обновлено: 17:52 14.10.2021)
 

Выставка "ORЁLEXPO 2021": рекордное количество посетителей уже на старте

© Фото : дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"Посетители выставки "ORЁLEXPO 2021"
Посетители выставки ORЁLEXPO 2021 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Более 150 участников-экспонентов принимают участие в проходящей в Москве международной выставке оружия и товаров для охоты "ORЁLEXPO 2021".
"ORЁLEXPO 2021" скорее не только выставка, но и самый масштабный форум оружейников, где проводятся диалоги между производителями, пользователями, продавцами оружия. С 14 по 17 октября на экспозиции будут присутствовать законодатели, правоохранители, охотники и все пользователи оружия", - - сказал, открывая выставку, ее организатор, один из основателей отечественного оружейного бизнеса и общественный деятель Михаил Хубутия.
© Фото : дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"Участники выставки "ORЁLEXPO 2021"
Участники выставки ORЁLEXPO 2021 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : дирекция выставки "ORЁLEXPO 2021"
Участники выставки "ORЁLEXPO 2021"
В этом году примечательна деловая программа выставки. В день открытия эксперты, производители, парламентарии и пользователи обсудили влияние поправок в Закон "Об оружии" на российские компании-производителей оружия, аспекты безопасности граждан и массшутинг, культуру и правила владения оружием. Большая интерактивная сессия состоялась по поводу того, как заблудившемуся охотнику выжить ночью в лесу и вопросам оказания на охоте первой медицинской помощи.
"Будут обсуждаться темы и общечеловеческие, и специализированные. Хороших предложений ждём в меморандум выставки по развитию территорий России засчет охотхозяйств, производства дикороссов, в том числе с точки зрения внутреннего и въездного туризма", - рассказала программный директор выставки Ирина Гордина.
Также Гордина отметила, что, посетителей на выставке очень много и лимиты по продажам билетов на каждый сегодняшний промежуток времени уже вычерпаны. К 16:00 выставку посетило более четырех тысяч человек. Поэтому тем, кто захочет прийти на выставку завтра и в выходные лучше позаботиться об электронных билетах заранее.
По количеству экспонентов-производителей в настоящее время ни одна другая такого рода выставка не может сравниться с "ORЁLEXPO 2021", отметил эксперт по оружию, главный редактор журнала "Калибр" Александр Кудряшов.
"Посетители могут познакомиться с винтовками, с которыми устанавливаются рекорды поражения цели на расстоянии до четырех километров. Представлено на выставке оружие различных производителей, которое можно будет подержать в руках. Желающие могут познакомиться с образцами антикварного оружия, и сравнить ощущения", - сказал Кудряшов.
По словам эксперта, в выставке участвуют как крупные производители и продавцы, так и недавно созданные оружейные предприятия.
"У нас появилось несколько новых компаний, которые получили лицензии на производство оружия. Крупный бизнес не может быстро реагировать на интерес. И появляются компании, которые начинают сами производить востребованный товар. Разработки часто не российские, но сделаны у нас, в России, нашими компаниями", - пояснил Кудряшов.
Выставка "ORЁLEXPO" стала одной из самых знаковых в оружейной отрасли B2B-площадкой. В 2020 году выставку с участием 130 экспонентов посетили более 13 тысяч гостей, в дискуссиях приняли участие более 100 экспертов.
 
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