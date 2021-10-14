https://ria.ru/20211014/vostochnyy-1754492987.html

Опубликовано видео с роботом-охранником космодрома Восточный

Опубликовано видео с роботом-охранником космодрома Восточный - РИА Новости, 14.10.2021

Опубликовано видео с роботом-охранником космодрома Восточный

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео робота "Маркера", который испытывается на космодроме Восточный в системе охраны. Его создали разработчики... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:03

2021-10-14T09:03

2021-10-14T11:03

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

фонд перспективных исследований

восточный

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео робота "Маркера", который испытывается на космодроме Восточный в системе охраны. Его создали разработчики робота-космонавта "Фёдора"."Робот "Маркер" заступил на боевое дежурство. Космодром Восточный", - подписал Рогозин выложенное в своем Telegram-канале видео.Ранее сообщалось, что научно-технический центр "Охрана" (ведомственная охрана "Роскосмоса") начал тестирование на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы "Маркер". Испытания проходят совместно с частной компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований, которые создали робота.В рамках испытаний идет отработка автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, выявления нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват, противодействия террористическим актам, борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

https://ria.ru/20211012/roskosmos-1754181193.html

восточный

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Испытания робота "Маркер" на космодроме Восточный Рогозин опубликовал видео робота "Маркера", который испытывается на космодроме Восточный в системе охраны. Его создали разработчики робота-космонавта "Фёдора". 2021-10-14T09:03 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, фонд перспективных исследований, восточный