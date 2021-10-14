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https://ria.ru/20211014/vostochnyy-1754492987.html
Опубликовано видео с роботом-охранником космодрома Восточный
Опубликовано видео с роботом-охранником космодрома Восточный - РИА Новости, 14.10.2021
Опубликовано видео с роботом-охранником космодрома Восточный
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео робота "Маркера", который испытывается на космодроме Восточный в системе охраны. Его создали разработчики... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:03
2021-10-14T11:03
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роскосмос
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фонд перспективных исследований
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео робота "Маркера", который испытывается на космодроме Восточный в системе охраны. Его создали разработчики робота-космонавта "Фёдора"."Робот "Маркер" заступил на боевое дежурство. Космодром Восточный", - подписал Рогозин выложенное в своем Telegram-канале видео.Ранее сообщалось, что научно-технический центр "Охрана" (ведомственная охрана "Роскосмоса") начал тестирование на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы "Маркер". Испытания проходят совместно с частной компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований, которые создали робота.В рамках испытаний идет отработка автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, выявления нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват, противодействия террористическим актам, борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Испытания робота "Маркер" на космодроме Восточный
Рогозин опубликовал видео робота "Маркера", который испытывается на космодроме Восточный в системе охраны. Его создали разработчики робота-космонавта "Фёдора".
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, фонд перспективных исследований, восточный
09:03 14.10.2021 (обновлено: 11:03 14.10.2021)
 
Опубликовано видео с роботом-охранником космодрома Восточный

Глава "Роскосмоса" Рогозин опубликовал видео с роботом-охранником космодрома Восточный

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео робота "Маркера", который испытывается на космодроме Восточный в системе охраны. Его создали разработчики робота-космонавта "Фёдора".
"Робот "Маркер" заступил на боевое дежурство. Космодром Восточный", - подписал Рогозин выложенное в своем Telegram-канале видео.
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12 октября, 12:57Наука
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому
Ранее сообщалось, что научно-технический центр "Охрана" (ведомственная охрана "Роскосмоса") начал тестирование на космодроме Восточный робототехнической охранной платформы "Маркер". Испытания проходят совместно с частной компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований, которые создали робота.
В рамках испытаний идет отработка автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, выявления нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват, противодействия террористическим актам, борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
 
Дмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаФонд перспективных исследованийвосточный
 
 
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