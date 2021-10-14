https://ria.ru/20211014/voronezh-1754591840.html

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Воронеже

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Воронеже - РИА Новости, 14.10.2021

СК начал проверку после ДТП с автобусом в Воронеже

Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом и грузовиком в Воронеже с тремя... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:21

2021-10-14T16:21

2021-10-14T16:21

происшествия

воронеж

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом и грузовиком в Воронеже с тремя пострадавшими, сообщило управление СК РФ по региону.Авария произошла в четверг днем. По данным полиции, 57-летний водитель автобуса маршрута №17, выезжая со второстепенной дороги, не уступил грузовику дорогу. В результате столкновения в медучреждение были доставлены водитель автобуса и два пассажира – 50-летняя женщина и 17-летняя девушка."Следственными органами организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.Следствие отмечает, что в рамках процессуальной проверки будут опрошены водитель и пассажиры автобуса, очевидцы ДТП, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью пострадавших.

https://ria.ru/20211013/kazan-1754327784.html

воронеж

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия