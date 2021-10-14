https://ria.ru/20211014/voronezh-1754591840.html
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Воронеже
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Воронеже - РИА Новости, 14.10.2021
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Воронеже
Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом и грузовиком в Воронеже с тремя... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:21
2021-10-14T16:21
2021-10-14T16:21
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом и грузовиком в Воронеже с тремя пострадавшими, сообщило управление СК РФ по региону.Авария произошла в четверг днем. По данным полиции, 57-летний водитель автобуса маршрута №17, выезжая со второстепенной дороги, не уступил грузовику дорогу. В результате столкновения в медучреждение были доставлены водитель автобуса и два пассажира – 50-летняя женщина и 17-летняя девушка."Следственными органами организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.Следствие отмечает, что в рамках процессуальной проверки будут опрошены водитель и пассажиры автобуса, очевидцы ДТП, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью пострадавших.
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Воронеже
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Воронеже, в котором пострадали три человека
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости.
Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусом и грузовиком в Воронеже
с тремя пострадавшими, сообщило управление СК РФ по региону.
Авария произошла в четверг днем. По данным полиции, 57-летний водитель автобуса маршрута №17, выезжая со второстепенной дороги, не уступил грузовику дорогу. В результате столкновения в медучреждение были доставлены водитель автобуса и два пассажира – 50-летняя женщина и 17-летняя девушка.
"Следственными органами организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что в рамках процессуальной проверки будут опрошены водитель и пассажиры автобуса, очевидцы ДТП, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью пострадавших.