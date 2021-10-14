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Раскрыта истинная цель общавшейся с Путиным американки
Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину - РИА Новости, 14.10.2021
Раскрыта истинная цель общавшейся с Путиным американки
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вопрос корреспондента телеканала CNBC президенту Владимиру Путину о газовых поставках в Европу. Об этом... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T03:36
2021-10-14T03:36
политика
азия
европа
владимир путин
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газпром
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вопрос корреспондента телеканала CNBC президенту Владимиру Путину о газовых поставках в Европу. Об этом сенатор написал в Telegram-канале.Журналистка задала вопрос, как Россия может убедить ЕС в своей надежности, когда она "не поставляет энергию по газопроводам". Глава российского государства подчеркнул, что ее слова об отсутствии поставок топлива в Европу не соответствуют действительности, поскольку на самом деле "Газпром" увеличил прокачку на 10 процентов, а страна в целом — на 15 процента.По словам Пушкова, в ходе беседы стало понятно, что целью репортера являлась не дискуссия, а пропагандистские выпады.Репортер, полагает Пушков, не до конца ориентируется в ситуации и оперирует штампами, демонстрируя незнание темы. Он добавил, что отраслевые эксперты, выступившие после Путина, подтвердили тезис о том, что причина газового кризиса в ЕС кроется не в действиях России.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова дополнительно увеличить поставки — настолько, насколько ее попросят об этом европейские страны.Ранее Путин во время выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии.
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политика, азия, европа, владимир путин, алексей пушков, газпром, россия
03:36 14.10.2021
 
Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину

Сенатор Пушков критически высказался о вопросе американской журналистки к Путину

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" в ЦВЗ "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя в ЦВЗ Манеж - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вопрос корреспондента телеканала CNBC президенту Владимиру Путину о газовых поставках в Европу. Об этом сенатор написал в Telegram-канале.
Журналистка задала вопрос, как Россия может убедить ЕС в своей надежности, когда она "не поставляет энергию по газопроводам". Глава российского государства подчеркнул, что ее слова об отсутствии поставок топлива в Европу не соответствуют действительности, поскольку на самом деле "Газпром" увеличил прокачку на 10 процентов, а страна в целом — на 15 процента.
По словам Пушкова, в ходе беседы стало понятно, что целью репортера являлась не дискуссия, а пропагандистские выпады.
"Ее задача — не выяснить позицию и понять логику собеседника, а старательно задать так называемые острые вопросы, которые являются лишь отражением пропагандистских выпадов западной прессы", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Репортер, полагает Пушков, не до конца ориентируется в ситуации и оперирует штампами, демонстрируя незнание темы. Он добавил, что отраслевые эксперты, выступившие после Путина, подтвердили тезис о том, что причина газового кризиса в ЕС кроется не в действиях России.
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты объясняют резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа в Европе, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова дополнительно увеличить поставки — настолько, насколько ее попросят об этом европейские страны.
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Ранее Путин во время выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии.
 
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