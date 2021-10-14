https://ria.ru/20211014/virus-1754560163.html
Ученые обнаружили новый генотип вируса Хендра
Ученые обнаружили новый генотип вируса Хендра - РИА Новости, 14.10.2021
Ученые обнаружили новый генотип вируса Хендра
Новый генотип вируса Хендра (HeV-g2), переносимый летучими собаками (крыланами), может стать заразным для человека через лошадей, согласно опубликованным данным РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:13
2021-10-14T14:13
2021-10-14T14:13
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австралия
квинсленд
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый генотип вируса Хендра (HeV-g2), переносимый летучими собаками (крыланами), может стать заразным для человека через лошадей, согласно опубликованным данным Организации научных и промышленных исследований Австралии (CSIRO)."Вирус Хендра может передаваться от летучих собак лошадям и от лошадей - к людям", - говорится в публикации. Ученые надеются, что новый генотип не будет передаваться людям напрямую.Передача вируса лошадям была выявлена пока только в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Но поскольку генотип близок к обычному вирусу Хендра, есть потенциальный риск заражения лошадей по всей Австралии.Лошадей в этой стране прививают от вируса Хендра. Предполагается, что имеющаяся вакцина будет действовать и против нового генотипа вируса, в противном случае лошади могут погибнуть.CSIRO напоминает, что трогать летучих собак могут только лица с соответствующими прививками, навыками и со средствами личной защиты. Крыланы в Австралии - охраняемые животные, они играют важную роль в сохранении эвкалиптовых лесов, опыляя их и перенося семена.
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/virus-1753065634.html
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в мире, австралия, квинсленд, новый южный уэльс
Ученые обнаружили новый генотип вируса Хендра
Новый генотип вируса Хендра может заражать людей через лошадей, сообщили ученые