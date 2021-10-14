Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/virus-1754560163.html
Ученые обнаружили новый генотип вируса Хендра
Ученые обнаружили новый генотип вируса Хендра - РИА Новости, 14.10.2021
Ученые обнаружили новый генотип вируса Хендра
Новый генотип вируса Хендра (HeV-g2), переносимый летучими собаками (крыланами), может стать заразным для человека через лошадей, согласно опубликованным данным РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:13
2021-10-14T14:13
в мире
австралия
квинсленд
новый южный уэльс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734364657_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_dbdbf75cc8e8059a42b3a7ae7a0c963d.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый генотип вируса Хендра (HeV-g2), переносимый летучими собаками (крыланами), может стать заразным для человека через лошадей, согласно опубликованным данным Организации научных и промышленных исследований Австралии (CSIRO)."Вирус Хендра может передаваться от летучих собак лошадям и от лошадей - к людям", - говорится в публикации. Ученые надеются, что новый генотип не будет передаваться людям напрямую.Передача вируса лошадям была выявлена пока только в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Но поскольку генотип близок к обычному вирусу Хендра, есть потенциальный риск заражения лошадей по всей Австралии.Лошадей в этой стране прививают от вируса Хендра. Предполагается, что имеющаяся вакцина будет действовать и против нового генотипа вируса, в противном случае лошади могут погибнуть.CSIRO напоминает, что трогать летучих собак могут только лица с соответствующими прививками, навыками и со средствами личной защиты. Крыланы в Австралии - охраняемые животные, они играют важную роль в сохранении эвкалиптовых лесов, опыляя их и перенося семена.
https://radiosputnik.ria.ru/20211004/virus-1753065634.html
австралия
квинсленд
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734364657_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bd2178e41bbef2cd63b24c54faceb82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, австралия, квинсленд, новый южный уэльс
14:13 14.10.2021
 
Ученые обнаружили новый генотип вируса Хендра

Новый генотип вируса Хендра может заражать людей через лошадей, сообщили ученые

© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Depositphotos / depositedhar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый генотип вируса Хендра (HeV-g2), переносимый летучими собаками (крыланами), может стать заразным для человека через лошадей, согласно опубликованным данным Организации научных и промышленных исследований Австралии (CSIRO).
"Вирус Хендра может передаваться от летучих собак лошадям и от лошадей - к людям", - говорится в публикации. Ученые надеются, что новый генотип не будет передаваться людям напрямую.
Передача вируса лошадям была выявлена пока только в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Но поскольку генотип близок к обычному вирусу Хендра, есть потенциальный риск заражения лошадей по всей Австралии.
Лошадей в этой стране прививают от вируса Хендра. Предполагается, что имеющаяся вакцина будет действовать и против нового генотипа вируса, в противном случае лошади могут погибнуть.
CSIRO напоминает, что трогать летучих собак могут только лица с соответствующими прививками, навыками и со средствами личной защиты. Крыланы в Австралии - охраняемые животные, они играют важную роль в сохранении эвкалиптовых лесов, опыляя их и перенося семена.
Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 19:27В мире
Будет пострашнее COVID? В Японии обнаружили вирус, приводящий к лихорадке
 
В миреАвстралияКвинслендНовый Южный Уэльс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
Лента новостейМолния