https://ria.ru/20211014/virus-1754560163.html

Ученые обнаружили новый генотип вируса Хендра

Ученые обнаружили новый генотип вируса Хендра - РИА Новости, 14.10.2021

Ученые обнаружили новый генотип вируса Хендра

Новый генотип вируса Хендра (HeV-g2), переносимый летучими собаками (крыланами), может стать заразным для человека через лошадей, согласно опубликованным данным РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:13

2021-10-14T14:13

2021-10-14T14:13

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австралия

квинсленд

новый южный уэльс

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новый генотип вируса Хендра (HeV-g2), переносимый летучими собаками (крыланами), может стать заразным для человека через лошадей, согласно опубликованным данным Организации научных и промышленных исследований Австралии (CSIRO)."Вирус Хендра может передаваться от летучих собак лошадям и от лошадей - к людям", - говорится в публикации. Ученые надеются, что новый генотип не будет передаваться людям напрямую.Передача вируса лошадям была выявлена пока только в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Но поскольку генотип близок к обычному вирусу Хендра, есть потенциальный риск заражения лошадей по всей Австралии.Лошадей в этой стране прививают от вируса Хендра. Предполагается, что имеющаяся вакцина будет действовать и против нового генотипа вируса, в противном случае лошади могут погибнуть.CSIRO напоминает, что трогать летучих собак могут только лица с соответствующими прививками, навыками и со средствами личной защиты. Крыланы в Австралии - охраняемые животные, они играют важную роль в сохранении эвкалиптовых лесов, опыляя их и перенося семена.

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/virus-1753065634.html

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в мире, австралия, квинсленд, новый южный уэльс