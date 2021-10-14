https://ria.ru/20211014/vintage-1754520563.html

Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?

Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти? - РИА Новости, 14.10.2021

Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?

Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу? Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной?

2021-10-14T12:00

2021-10-14T12:00

2021-10-14T12:00

яснопонятно

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Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти? Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу? Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной? audio/mpeg

Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти? Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу? Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной? audio/mpeg

О востребованности, идее и рынке винтажа рассказала Ника Голубицкая — основательница и владелица винтажного магазина O tempora.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Семена НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, стиль, одежда, подкаст, аудио