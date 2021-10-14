https://ria.ru/20211014/vintage-1754520563.html
Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?
Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти? - РИА Новости, 14.10.2021
Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?
Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу? Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной?
2021-10-14T12:00
2021-10-14T12:00
2021-10-14T12:00
яснопонятно
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Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?
Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу? Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной?
audio/mpeg
Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?
Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу? Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной?
audio/mpeg
О востребованности, идее и рынке винтажа рассказала Ника Голубицкая — основательница и владелица винтажного магазина O tempora.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Семена НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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мода, стиль, одежда, подкаст, аудио
Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?
Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу? Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной?