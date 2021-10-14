https://ria.ru/20211014/vetnam-1754564129.html
Премьер Вьетнама высоко оценил роль России в мировой энергетике
Премьер Вьетнама высоко оценил роль России в мировой энергетике - РИА Новости, 14.10.2021
Премьер Вьетнама высоко оценил роль России в мировой энергетике
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в четверг в своем видеообращении к участникам Российской Энергетической недели высоко оценил стабилизирующую роль России... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:27
2021-10-14T14:27
2021-10-14T14:27
экономика
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в четверг в своем видеообращении к участникам Российской Энергетической недели высоко оценил стабилизирующую роль России в мировой энергетике."Мы высоко оцениваем важную роль Российской Федерации в мировой энергетике как страны, обеспечивающей стабильность и баланс на глобальном рынке энергоносителей", - заявил премьер Вьетнама."Уверены, что российские инициативы в профильной сфере, включая форум "Российская Энергетическая неделя", и впредь будут способствовать укреплению многостороннего диалога и сотрудничества, особенно между частным бизнесом и государством в целях эффективного и устойчивого развития энергетической отрасли в общих интересах всех стран и всего человечества", - сказал Фам Минь Тинь.Премьер-министр выступал на заседании, посвященном теме будущего традиционной энергетики и готовности мира к отказу от углеводородов, как источников энергии.
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экономика, вьетнам, россия
Премьер Вьетнама высоко оценил роль России в мировой энергетике
Премьер Вьетнама Минь Тинь высоко оценил роль России в мировой энергетике
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в четверг в своем видеообращении к участникам Российской Энергетической недели высоко оценил стабилизирующую роль России
в мировой энергетике.
"Мы высоко оцениваем важную роль Российской Федерации в мировой энергетике как страны, обеспечивающей стабильность и баланс на глобальном рынке энергоносителей", - заявил премьер Вьетнама.
"Уверены, что российские инициативы в профильной сфере, включая форум "Российская Энергетическая неделя", и впредь будут способствовать укреплению многостороннего диалога и сотрудничества, особенно между частным бизнесом и государством в целях эффективного и устойчивого развития энергетической отрасли в общих интересах всех стран и всего человечества", - сказал Фам Минь Тинь.
Премьер-министр выступал на заседании, посвященном теме будущего традиционной энергетики и готовности мира к отказу от углеводородов, как источников энергии.