https://ria.ru/20211014/vetnam-1754564129.html

Премьер Вьетнама высоко оценил роль России в мировой энергетике

Премьер Вьетнама высоко оценил роль России в мировой энергетике - РИА Новости, 14.10.2021

Премьер Вьетнама высоко оценил роль России в мировой энергетике

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в четверг в своем видеообращении к участникам Российской Энергетической недели высоко оценил стабилизирующую роль России... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:27

2021-10-14T14:27

2021-10-14T14:27

экономика

вьетнам

россия

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в четверг в своем видеообращении к участникам Российской Энергетической недели высоко оценил стабилизирующую роль России в мировой энергетике."Мы высоко оцениваем важную роль Российской Федерации в мировой энергетике как страны, обеспечивающей стабильность и баланс на глобальном рынке энергоносителей", - заявил премьер Вьетнама."Уверены, что российские инициативы в профильной сфере, включая форум "Российская Энергетическая неделя", и впредь будут способствовать укреплению многостороннего диалога и сотрудничества, особенно между частным бизнесом и государством в целях эффективного и устойчивого развития энергетической отрасли в общих интересах всех стран и всего человечества", - сказал Фам Минь Тинь.Премьер-министр выступал на заседании, посвященном теме будущего традиционной энергетики и готовности мира к отказу от углеводородов, как источников энергии.

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

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экономика, вьетнам, россия