Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/vengriya-1754640996.html
Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о новых договоренностях с "Газпромом"
Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о новых договоренностях с "Газпромом" - РИА Новости, 14.10.2021
Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о новых договоренностях с "Газпромом"
Венгрия технически способна получать больше газа через интерконнектор с Сербией, по которому идет газ из "Турецкого потока", однако речи об увеличении поставок... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:23
2021-10-14T20:23
экономика
венгрия
москва
газпром
петер сийярто
мид венгрии
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753624522_247:0:2688:1373_1920x0_80_0_0_975986a0657f364a6c8fea682aca3c81.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Венгрия технически способна получать больше газа через интерконнектор с Сербией, по которому идет газ из "Турецкого потока", однако речи об увеличении поставок пока нет, заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в кулуарах Российской энергетической недели."Физически возможность (для увеличения поставок газа - ред.) есть, потому что интерконнектор из Сербии имеет мощность 8,5 миллиардов кубометров, а сейчас "Газпромом" забронировано 32% мощности на этот период времени", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос о возможности новых договоренностей с "Газпромом" об увеличении поставок газа из "Турецкого потока".Однако стороны таких переговоров пока не ведут. "Нет, мы только что заключили контракт на 15 лет", - сказал глава МИДа Венгрии.Он при этом отметил, что цена газа в новом соглашении гораздо выгоднее той, что была зафиксирована в договоре от 1996 года, который истек 30 сентября. Ценообразование в нем увязано с нидерландским индексом TTF, однако степень этой привязки министр не уточнил. "Если вы подписываете контракт на 15 лет, вы никогда не концентрируетесь на текущем дне. В долгосрочной перспективе она (цена - ред.) будет хорошей", - заключил Сийярто."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy в сентябре подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211014/gaz-1754547355.html
https://ria.ru/20211007/kritika-1753483022.html
венгрия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753624522_249:0:2509:1695_1920x0_80_0_0_64e8be06916b98752cbc27458ba51a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, венгрия, москва, газпром, петер сийярто, мид венгрии, турецкий поток
20:23 14.10.2021
 
Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о новых договоренностях с "Газпромом"

Сийярто: Венгрия технически способна получать больше газа из "Турецкого потока"

© REUTERS / Gleb GaranichСотрудник на газовой станции в районе Берегово, Украина
Сотрудник на газовой станции в районе Берегово, Украина - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Венгрия технически способна получать больше газа через интерконнектор с Сербией, по которому идет газ из "Турецкого потока", однако речи об увеличении поставок пока нет, заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в кулуарах Российской энергетической недели.
"Физически возможность (для увеличения поставок газа - ред.) есть, потому что интерконнектор из Сербии имеет мощность 8,5 миллиардов кубометров, а сейчас "Газпромом" забронировано 32% мощности на этот период времени", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос о возможности новых договоренностей с "Газпромом" об увеличении поставок газа из "Турецкого потока".
Газохранилище венгерской государственной энергетической группы MVM - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 13:25
Глава МИД Венгрии объяснил отказ от поставок газа через Украину
Однако стороны таких переговоров пока не ведут. "Нет, мы только что заключили контракт на 15 лет", - сказал глава МИДа Венгрии.
Он при этом отметил, что цена газа в новом соглашении гораздо выгоднее той, что была зафиксирована в договоре от 1996 года, который истек 30 сентября. Ценообразование в нем увязано с нидерландским индексом TTF, однако степень этой привязки министр не уточнил. "Если вы подписываете контракт на 15 лет, вы никогда не концентрируетесь на текущем дне. В долгосрочной перспективе она (цена - ред.) будет хорошей", - заключил Сийярто.
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy в сентябре подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 12:21
Захарова ответила на критику контракта между Россией и Венгрией по газу
 
ЭкономикаВенгрияМоскваГазпромПетер СийяртоМИД ВенгрииТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
Лента новостейМолния