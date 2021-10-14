Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о новых договоренностях с "Газпромом"
Сийярто: Венгрия технически способна получать больше газа из "Турецкого потока"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Венгрия технически способна получать больше газа через интерконнектор с Сербией, по которому идет газ из "Турецкого потока", однако речи об увеличении поставок пока нет, заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в кулуарах Российской энергетической недели.
"Физически возможность (для увеличения поставок газа - ред.) есть, потому что интерконнектор из Сербии имеет мощность 8,5 миллиардов кубометров, а сейчас "Газпромом" забронировано 32% мощности на этот период времени", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос о возможности новых договоренностей с "Газпромом" об увеличении поставок газа из "Турецкого потока".
Однако стороны таких переговоров пока не ведут. "Нет, мы только что заключили контракт на 15 лет", - сказал глава МИДа Венгрии.
Он при этом отметил, что цена газа в новом соглашении гораздо выгоднее той, что была зафиксирована в договоре от 1996 года, который истек 30 сентября. Ценообразование в нем увязано с нидерландским индексом TTF, однако степень этой привязки министр не уточнил. "Если вы подписываете контракт на 15 лет, вы никогда не концентрируетесь на текущем дне. В долгосрочной перспективе она (цена - ред.) будет хорошей", - заключил Сийярто.
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy в сентябре подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.