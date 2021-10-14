https://ria.ru/20211014/vengriya-1754640996.html

Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о новых договоренностях с "Газпромом"

Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о новых договоренностях с "Газпромом" - РИА Новости, 14.10.2021

Глава МИД Венгрии ответил на вопрос о новых договоренностях с "Газпромом"

Венгрия технически способна получать больше газа через интерконнектор с Сербией, по которому идет газ из "Турецкого потока", однако речи об увеличении поставок... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T20:23

2021-10-14T20:23

2021-10-14T20:23

экономика

венгрия

москва

газпром

петер сийярто

мид венгрии

турецкий поток

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Венгрия технически способна получать больше газа через интерконнектор с Сербией, по которому идет газ из "Турецкого потока", однако речи об увеличении поставок пока нет, заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в кулуарах Российской энергетической недели."Физически возможность (для увеличения поставок газа - ред.) есть, потому что интерконнектор из Сербии имеет мощность 8,5 миллиардов кубометров, а сейчас "Газпромом" забронировано 32% мощности на этот период времени", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос о возможности новых договоренностей с "Газпромом" об увеличении поставок газа из "Турецкого потока".Однако стороны таких переговоров пока не ведут. "Нет, мы только что заключили контракт на 15 лет", - сказал глава МИДа Венгрии.Он при этом отметил, что цена газа в новом соглашении гораздо выгоднее той, что была зафиксирована в договоре от 1996 года, который истек 30 сентября. Ценообразование в нем увязано с нидерландским индексом TTF, однако степень этой привязки министр не уточнил. "Если вы подписываете контракт на 15 лет, вы никогда не концентрируетесь на текущем дне. В долгосрочной перспективе она (цена - ред.) будет хорошей", - заключил Сийярто."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy в сентябре подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211014/gaz-1754547355.html

https://ria.ru/20211007/kritika-1753483022.html

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экономика, венгрия, москва, газпром, петер сийярто, мид венгрии, турецкий поток